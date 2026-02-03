Tim Spycher (FC Thoune) était très ému après le match contre le FC Bâle, dimanche. image: watson

Le gardien de Thoune a craqué après le match au sommet

Tim Spycher a vécu une journée très spéciale à Bâle, dimanche. Avec, notamment, une interview à la TV aussi inhabituelle que poignante.

Plus de «Sport»

Ce match de Super League Bâle-Thoune, dimanche, était déjà très particulier à cause de son énorme enjeu. Mais il l'a été encore plus pour un protagoniste: Tim Spycher, le gardien thounois. Et pas seulement parce que le jeune homme de 21 ans a disputé ses premières minutes dans l'élite. C'est le contexte de ce baptême qui a rendu le moment aussi savoureux.

A la 67e minute, Spycher doit remplacer le titulaire Niklas Steffen, blessé au dos. Imaginez: pour ses premières secondes en Super League, il entre en pleine partie, sans préparation, lors du match le plus tendu de la saison. Et juste devant le kop bâlois, la fameuse Muttenzerkurve, sans doute le plus bouillant du pays. Le score est de 1-1 et les adversaires, chauffés par leur public et qui viennent d'égaliser, poussent pour prendre l'avantage.

Tim Spycher a réussi une parade déterminante sur un tir bâlois. image: instagram

Si Bâle l'emporte, il revient à sept points du surprenant leader Thoune et relance complètement le championnat. Autrement dit: la moindre erreur pour le gardien bernois est interdite. Bonjour la pression!

Mais ce n'est pas tout: 17 jours plus tôt, Tim Spycher appartenait encore... au FC Bâle. Le jeune portier, arrivé dès ses 11 ans au FCB et où il a effectué toutes ses classes juniors, rêvait d'y faire ses débuts en pro. Mais condamné au rôle de quatrième gardien (quand il n'était pas envoyé avec la réserve) et prêté à gauche et à droite en Challenge League ces dernières saisons (notamment en Romandie), celui qui était perçu comme le successeur de Marwin Hitz dans la cage bâloise a préféré partir définitivement. A Thoune, en l'occurence. Pour relancer sa carrière.

Tim Spycher traînait son spleen au FC Bâle, il y a seulement trois semaines. Image: imago

«Je savais quel rôle j'aurais à Thoune et je voulais relever un nouveau défi. Je ne progressais pas au FC Bâle», a-t-il confié dimanche en interview d'après-match, dans des propos repris par la Badener Tagblatt.

Cette même interview a offert un moment aussi rare que poignant. Pris par l'émotion, Tim Spycher a fondu en larmes devant la caméra de blue Sport. Après les avoir essuyées, il a confié:

«L'adrénaline me monte encore. C'est avant tout une immense joie et une profonde gratitude»

La scène en vidéo Vidéo: instagram/blue Sport

Et le gardien des M21 de la Nati avait de quoi être heureux: grâce notamment à sa parade décisive sur une frappe lointaine à la 71e minute, Thoune s'est imposé (2-1) et a fait un pas de plus vers un improbable premier sacre national.

Au micro de blue Sport, il a aussi évoqué «une période difficile» pour qualifier ses mois de sous-fifre au FCB. Même si Spycher ne l'a pas dit ainsi, ce baptême en Super League dans «son» Parc Saint-Jacques était une forme de revanche.

«Je pense que tout devait se dérouler ainsi pour que je sois ici sur le terrain. Même si c'était de l'autre côté»

Sa place sur cette pelouse dimanche, celui qui a été élu meilleur joueur du mois de septembre 2023 en Challenge League (avec Baden) l'a amplement méritée. Sa patience et son abnégation ont été récompensées.

Toujours lors de Bâle-Thoune👇 Cette scène à couper le souffle montre pourquoi Thoune sera champion

Il vivra son deuxième match dans l'élite ce dimanche – cette fois dès le coup d'envoi – si Niklas Steffen n'est pas remis pour le déplacement à Genève (14h00).

La belle histoire de Tim Spycher, c'est une page de plus dans le conte de fées que vit le FC Thoune cette saison. Et elle ne pourrait pas mieux refléter le formidable état d'esprit de cette équipe, dans laquelle chaque joueur – remplaçants y compris – est amené à jouer un rôle important.