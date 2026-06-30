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Coupe du Monde 2026: la Norvège s'impose contre la Côte d’Ivoire

epa13075952 Ange-Yoan Bonny (R) of Ivory Coast and Torbjorn Heggem of Norway in action during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Ivory Coast against Norway, in Dallas, USA, 30 June 2026. EPA/AL ...
La Norvège en pleine action lors du match des 16e de finale de la Coupe du monde 2026 l'opposant à la Côte d'Ivoire.Image: EPA

La Norvège n'est pas tombée dans le piège de la Côte d’Ivoire

Les Vikings l'ont emporté 2-1 sur les Elephants à Dallas et se qualifient en huitièmes de finale. Il aura toutefois fallu attendre un moment pour voir une action dangereuse.
30.06.2026, 21:1930.06.2026, 21:23

La Norvège n'est pas tombée dans le piège de la Côte d’Ivoire en 16es de finale du Mondial. A Dallas, les Vikings l'ont emporté 2-1 sur les Eléphants.

Il a fallu attendre un moment dans cette partie pour voir une action dangereuse. Mais à la 39e, Antonio Nusa a décidé qu'il en avait assez et le joueur de Leipzig a ouvert le score d’une superbe frappe enroulée du droit à l'orée de la surface. Et juste avant la pause, les Norvégiens ont bien cru doubler la mise par Erling Haaland, mais le tir de l'attaquant de Manchester City a été sauvé sur la ligne.

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En seconde période, la Côte d'Ivoire a poussé et a fini par égaliser à la 74e grâce à Amad Diallo, entré un peu plus tôt. Diallo a bien su s'appuyer sur Nicolas Pepe avant de frapper du gauche dans la surface. Avant cela, Nicolas Pepe avait déjà obligé le gardien norvégien à une belle parade à la 55e.

La Norvège a aussi eu une balle de break, notamment à la 67e sur une reprise de Torbjorn Lysaker Heggem, repoussée in extremis sur la ligne. Mais les Scandinaves ont finalement repris un avantage décisif à la 86e grâce à leur cyborg Haaland, parfaitement servi dans la surface et clinique au moment de conclure. On a même l'impression que la star norvégienne a été surprise de voir le ballon lui arriver dessus.

La Norvège affrontera le Brésil en huitièmes de finale le 5 juillet dans la banlieue new-yorkaise. (ag/ats)

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