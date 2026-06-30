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Mondial 2026: l'Allemagne crie au scandale après son but refusé

FOXBOROUGH, USA - JUNE 29: Waldemar Anton (3) of Germany in action against Orlando Gill (12) of Paraguay during the 2026 FIFA World Cup Round of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium ...
Du grabuge dans la surface sur le but refusé à l'Allemagne.Image: getty

L'Allemagne crie au scandale après son but refusé

Un but a été refusé à l’équipe d’Allemagne lors de son élimination surprise en 16es de finale du Mondial, une décision arbitrale qui fait beaucoup parler.
30.06.2026, 04:2130.06.2026, 04:27

L’Allemagne a été éliminée de la Coupe du monde dès les 16es de finale. Grande favorite face au Paraguay, elle a chuté lors de la séance de tirs au but.

Mais le match aurait-il dû aller jusque-là? A la 102e minute, les Allemands ont cru avoir pris l’avantage. Jonathan Tah a repris de la tête un corner de Nathaniel Brown pour porter le score à 2-1. La joie était immense, mais de courte durée. La VAR a soudain demandé à l’arbitre, Jalal Jayed, de revoir l’action sur l’écran de contrôle.

L'homme en noir a finalement décidé d’annuler le but. Selon lui, l’Allemand Waldemar Anton s’était rendu coupable d’une faute sur le gardien paraguayen Orlando Gill juste avant que Tah ne déclenche sa tête. Une décision qui a fortement agacé le sélectionneur de la Mannschaft, Julian Nagelsmann, d'abord en bord de terrain puis devant la presse:

«Je n’ai aucune idée de ce qu’il a vu. C’est une blague, un véritable scandale!»
Julian Nagelsmann

Le but refusé en vidéo ⬇️

Vidéo: twitter

Les spécialistes de l’arbitrage partagent cet avis et estiment qu’il n’y avait pas matière à siffler faute. Sascha Amhof, consultant pour la SRF, a été catégorique: «Le joueur allemand ne fait que rester sur sa position. Les deux joueurs se disputent un peu l’espace, mais c’est tout à fait normal. A mes yeux, il n’y a pas faute et le but aurait dû être accordé».

L’ancien arbitre Thorsten Kinhöfer a livré un jugement encore plus sévère sur la chaîne allemande ZDF: «Pour moi, il n’y a pas faute. C’est un contact tout à fait habituel, cela ne peut en aucun cas être sifflé comme une faute. Cette décision est totalement incompréhensible, les mots me manquent». Selon lui, il s’agissait d’un contact normal. D’ailleurs, le gardien s’est immédiatement relevé pour poursuivre le jeu. Il a même touché le ballon sur la tête de Jonathan Tah.

Le résumé du match ⬇️

Sensation au Mondial: l'Allemagne est éliminée

Il convient de souligner que le gardien ne bénéficie d’aucun avantage dans la zone des 5m50, comme l’a rappelé Lutz Wagner dans la célèbre émission Sportschau. «Il était en mesure de jouer le ballon. Pour moi, il fallait laisser jouer. Je ne vois pas de faute évidente», a estimé l’ancien directeur de jeu, avant d’ajouter:

«A mes yeux, les deux joueurs sont focalisés sur le ballon. C’est même plutôt le gardien qui se déplace vers Waldemar Anton»
Lutz Wagner
Le but de l’Allemagne aurait-il dû être accordé?
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Même un ancien gardien de classe mondiale a pris la défense du défenseur allemand. Le Danois Peter Schmeichel a déclaré sur Fox: «Il ne fait que rester sur place. Ce n’est pas une faute, c’est le gardien qui lui rentre dedans». Les images donnent même l'impression que le portier se laisse facilement tomber.

Les joueurs et le staff paraguayen ont bien sûr une toute autre interprétation de la situation. Ils n’ont d’ailleurs pas manqué de mettre la pression sur l’arbitre lorsque celui-ci se dirigeait vers l’écran de contrôle. Mais ils ne sont pas les seuls à penser ainsi. A l’antenne sur la chaîne française M6, le duo de commentateurs a estimé que la décision de l’homme en noir était logique, preuve qu’il existe des avis divergents sur cette action décisive.

(nih/roc)

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