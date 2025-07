Patrick Cazal s'est engagé pour une saison au bout du lac. Image: Chênois Genève

Un club romand réussit un immense coup au mercato

Le Chênois Genève Handball (2e division) a recruté un double champion du monde sur son banc. «C'est une chance énorme», se réjouit son président.

Quand il a appris qu'un journaliste de watson cherchait à le joindre, le président de Chênois Genève a tout de suite compris de quoi il retournait: «Vous voulez me parler de Patrick Cazal, c'est ça?» Tout juste. Car le nouveau coach du club genevois n'est pas n'importe qui. C'est une sommité de son sport: double champion du monde en tant que joueur avec l’équipe de France, l’ancien arrière droit a évolué au plus haut niveau dans son pays, mais aussi en Espagne et en Allemagne.

Il a ensuite brillé en tant que technicien, puisqu'il a été élu deux fois «entraîneur de l’année de première division française» et champion national avec Dunkerque en 2014. «Une légende du handball français», résume le club de Chênois dans son communiqué.

Le bouche à oreille a fonctionné

Mais que vient donc faire ce cador du tableau blanc dans un club de 2e division helvétique? «Ce n'est pas pour l'argent», balaie tout de suite le président genevois Henry Cameron, certain que «80% des clubs de 1re division française lui auraient proposé un meilleur salaire». Si Patrick Cazal est venu, c'est «pour le projet», recentre Cameron.

«Il connaissait déjà certaines personnes qui avaient évolué au club et qui lui ont parlé en bien de nous, ce qui nous a beaucoup aidé. Chênois est pour lui une occasion de se relancer sur un banc et pour nous, c'est une chance énorme. Mais il faut avoir des résultats maintenant.»

Le président n'a pas oublié la saison «catastrophique» que le club a vécu en 2024/2025. «On s'est sauvé miraculeusement, mais nos objectifs à moyen terme, c'est à dire dans les trois prochaines années, n'ont pas changé: nous souhaitons instaurer à Genève le plus haut niveau du handball en Suisse, donc retourner en première division et s'y établir durablement.»

Un vrai clubiste

Le Chênois Genève Handball avait été promu en 1re division pour la première fois de son histoire en 2021, mais il n'avait pu rivaliser avec les équipes alémaniques dont certaines disposent d'un budget deux fois supérieur au sien. Il était redescendu aussitôt, un aller/retour qu'il a aussi vécu entre 2023 (promotion en 1re division) et 2024 (relégation).

Pour retrouver un peu de stabilité et de régularité dans les résultats, Henry Cameron a donc recruté un entraîneur qui a l'habitude de travailler sur le long terme, puisqu'il est resté 11 saisons à Dunkerque. Et même si Patrick Cazal bénéficie d'un contrat d'une année à Genève, des discussions pourraient être engagées en fin de saison si les deux parties se plaisent toujours autant.

D'ici là, le technicien français officiera comme entraîneur de la 1re équipe. «Mais il sera également en contact étroit avec notre académie, qui est notre vivier de talents», précise le président, qui a déjà coché deux dates dans son agenda: le lundi 28 juillet pour la reprise des entraînements, et le dimanche 31 août pour le premier match officiel de Patrick Cazal et son équipe face au Fortitudo Gossau (17h au Centre Sportif de Sous-Moulin).