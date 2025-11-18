dégagé-1°
Mondial 2026: la Fifa critiquée pour le prix des parkings

La Fifa (ici son président Gianni Infantino) va encaisser beaucoup d'argent pendant le Mondial grâce aux parkings.
La Fifa (ici son président Gianni Infantino) va encaisser beaucoup d'argent pendant le Mondial grâce aux parkings.image: watson

La Fifa a une astuce pour faire encore plus payer les fans au Mondial

Les prix des billets pour la Coupe du monde 2026 de football aux Etats-Unis sont particulièrement élevés. Ceux des parkings aussi.
18.11.2025, 11:5718.11.2025, 11:57
Un article de
t-online

La Fifa a publié les tarifs des billets de stationnement pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis (11 juin au 19 juillet). Et autant dire que l'instance mondiale du football essuie de vives critiques. Dans certains cas, la place de parking est plus chère que le billet de match.

A Kansas City, les spectateurs doivent payer 75 dollars (environ 60 francs suisses) pour un billet de parking lors d’un match de poule. Les choses deviennent nettement plus coûteuses à Arlington (Texas) et à Miami. Là, les prix des places de stationnement pour la demi-finale ou le match pour la troisième place grimpent jusqu’à 175 dollars (environ 140 francs suisses). Les deux stades ne sont accessibles en transports publics que de manière limitée.

21 SEP 2016: The At&amp;T Stadium across the parking lot during the game between the Texas Rangers and the Los Angeles Angels at Globe Life Park in Arlington, Texas. The Angels beat the Rangers 5-4. ( ...
Les places de parking autour du stade d'Arlington coûteront cher.Image: getty

Des parkings restreints

Pour la finale au MetLife Stadium, à East Rutherford (New Jersey), la Fifa n’a pour l’heure publié aucun tarif de parking. Aucune information n’est non plus disponible pour les matchs disputés au Canada et au Mexique. Il reste également incertain de savoir à quelle distance des stades se situent les places réservées.

Selon un rapport du média américain The Athletic, les acheteurs de billets pour les matchs ne devraient recevoir cette information qu’à un stade ultérieur. Certes, les enceintes sportives, qui sont toutes des stades habituels d’équipes de NFL (football américain), disposent de vastes zones de stationnement; toutefois, une partie de ces espaces devrait être fermée ou utilisée à d’autres fins.

Les prix des billets de match sont également chers👇

Vous voulez aller voir le Mondial en Amérique? Mauvaise nouvelle

La potentielle difficulté de trouver une place de parking et les tarifs très élevés risquent de dissuader pas mal de spectateurs de venir au stade en voiture. Voire même de venir au stade tout court, quand on connaît l'attachement des Américains à leurs voitures. (t-online/yog)

