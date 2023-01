Le Bayern Munich n'a fait aucune promesse à Yann Sommer

Yann Sommer (34 ans), lui, n'a pas été préoccupé par la complicité entre Neuer et l'entraîneur des portiers au moment de signer son contrat. Rejoindre un grand club était le rêve de sa vie et il est en train de le réaliser, sans savoir toutefois quelles en seront les conséquences sur la suite de sa carrière.

Pourquoi dès lors le Bayern a-t-il dépensé autant (8 à 9,5 millions d'euros) pour un gardien qu'il n'entend aligner que six mois? «Parce que Munich est un grand club, résume le journaliste Florian Raz dans la SonntagsZeitung. Et là-bas, le succès d'une saison ne se mesure pas aux titres nationaux, mais à la performance en Ligue des champions (réd: le Bayern défiera le PSG en 8e de finale). La direction du club ne voulait pas se voir reprocher en fin de saison de ne pas avoir tout fait pour réussir en C1.»

La venue de Yann Sommer au Bayern Munich, on le sait, a été rendue possible par la blessure au ski (jambe cassée) de Manuel Neuer. Mais que se passera-t-il lorsque l'habituel titulaire du poste reviendra au jeu cet été? Sommer aura-t-il encore sa chance? Il a été dit que si le Suisse réalisait des prouesses dans les buts bavarois jusqu'au terme de la saison, il pourrait concurrencer Neuer; que le coach Julian Nagelsmann choisirait alors le meilleur des deux. Or c'est totalement faux.

Loïc Meillard n'est pas un perdant magnifique, c'est un talent brut

Le Valaisan continue à enchaîner les excellents résultats dans toutes les disciplines. Si les podiums s'alignent, les lauriers lui passent encore sous le nez. Alors Meillard, éternel second?

Les éternels seconds sont légion dans le sport. Le plus populaire, Raymond Poulidor en connaît un rayon. Il était le perdant magnifique, celui qui se battait jusqu'à n'en plus pouvoir avant de s'avouer vaincu dans un sourire. Son duel avec Anquetil a façonné la légende de «Poupou», le panache plutôt que le palmarès pour ce fils de paysan à l'enfance rude, mais transpirant le bonheur en martyrisant les pédales. Il faut dire que le Français avait eu la vie dure avant de rouler, comme il l'expliquait dans un documentaire de Jean Luret qui lui était consacré: «J’ai côtoyé les hautes sphères: je me suis un peu laissé porter. J’étais heureux, et la victoire m’importait peu».