beau temps21°
DE | FR
burger
Sport
Football

Mondial 2026: le Japon humilie la Tunisie et son nouveau coach

epa13053376 Ayase Ueda (C) of Japan celebrates after scoring during the 2026 FIFA World Cup group F soccer match between Tunisia and Japan at BBVA Stadium in Monterrey, Mexico, 20 June 2026. EPA/Migue ...
Les Japonais ont battu la Tunisie 4-0.image: Keystone

Le Japon humilie la Tunisie et son nouvel entraîneur

L’équipe du Japon a corrigé la Tunisie 4-0 dimanche matin à Monterrey, pour la première sur le banc tunisien du coach français Hervé Renard, nommé en cours de Mondial.
21.06.2026, 08:0921.06.2026, 08:34

Le Japon a relancé ses actions dans la Coupe du monde. Les Samouraïs Bleus ont écrasé une pâle Tunisie 4-0 à Monterrey au Mexique pour rejoindre les Pays-Bas en tête du groupe F.

Les Japonais, qui avaient arraché le nul (2-2) face aux Néerlandais pour leur entrée en lice, ont maîtrisé leur sujet face à une équipe de Tunisie où le défenseur servettien Dylann Bronn a été remplacé à la mi-temps. La rapide ouverture de score du milieu de terrain de Crystal Palace Daichi Kamada (4e minute) a facilité leur tâche.

Dans l'autre match du groupe ⬇️

Les Pays-Bas n'ont fait qu'une bouchée de la Suède

Ce match, le 1000e de l'histoire de la Coupe du monde, était même déjà plié à la 30e lorsque l'attaquant du Feyenoord Rotterdam Ayase Ueda a doublé la mise d'une frappe précise du pied droit armée dans la surface de réparation. La défense tunisienne a paru bien passive en la circonstance.

Le Japon du sélectionneur Hajime Moriyasu, qui a aussi frappé deux fois en deuxième mi-temps grâce à Junya Ito (69e) et Ueda (84e), jouera donc sa qualification pour les 16es de finale jeudi prochain face à la Suède à Dallas. La Tunisie, qui elle est désormais éliminée, se frottera aux Pays-Bas dans le même temps à Kansas City.

Le miracle n'a donc pas eu lieu pour l'équipe africaine, dont la lourde défaite face à la Suède (5-1) avait coûté sa place au sélectionneur Sabri Lamouchi. Pire: les Aigles de Carthage, désormais sous la férule d'Hervé Renard, n'ont rien montré dimanche avec 2 tirs (aucun cadré), et seulement 0,04 but escompté.

(ats/roc)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Un détail transforme les arbitres au Mondial, et c'est très bien
Un détail transforme les arbitres au Mondial, et c'est très bien
de Yoann Graber
La nouvelle star de la Nati a un message pour ses fans
La nouvelle star de la Nati a un message pour ses fans
de Margaux Habert
Xhaka explique sa célébration polémique
Xhaka explique sa célébration polémique
de Yoann Graber
Le superbe but de Manzambi qui a mené la Nati vers la victoire
Le superbe but de Manzambi qui a mené la Nati vers la victoire
de Yoann Graber
On a vécu le triplé de Messi dans un lieu insolite
On a vécu le triplé de Messi dans un lieu insolite
de Etienne Wuillemin
Un cadre de la Nati sur le départ?
Un cadre de la Nati sur le départ?
de sebastian wendel, los angeles
Zlatan passe au détecteur de mensonges et c'est pépite
Zlatan passe au détecteur de mensonges et c'est pépite
de Margaux Habert
«Nous n'avons jamais rien vu de tel»: les Ecossais ont choqué à Boston
«Nous n'avons jamais rien vu de tel»: les Ecossais ont choqué à Boston
de Margaux Habert
Cristiano Ronaldo a touché le fond
Cristiano Ronaldo a touché le fond
de Timo Rizzi
Quel footballeur du Mondial vous ressemble le plus? Faites le test!
Quel footballeur du Mondial vous ressemble le plus? Faites le test!
de Philipp Reich, Jelle Schutter
Cette célèbre marque a berné la Fifa
Cette célèbre marque a berné la Fifa
Un arbitre tranche: «Messi aurait dû recevoir un carton rouge!»
Un arbitre tranche: «Messi aurait dû recevoir un carton rouge!»
de Nikolai Stübner
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 19
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / francisco guasco
partager sur Facebookpartager sur X
Trump a signé l'accord avec l'Iran à Versailles
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Exploit de Curaçao, qui décroche un point historique
La petite île de Curaçao a tenu en échec l’Equateur dimanche à Kansas City (0-0), décrochant ainsi un point historique en Coupe du monde.
Curaçao, petite île des Antilles néerlandaises, a arraché son premier point pour sa première participation à la Coupe du monde. La troupe de Dick Advocaat a résisté à l'Equateur (0-0) à Kansas City.
L’article