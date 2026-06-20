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Coupe du monde 2026: Les Pays-Bas n'ont fait qu'une bouchée de la Suède

Netherlands&#039; Crysencio Summerville celebrates after scoring his side&#039;s fifth goal during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, ...
Crysencio Summerville a inscrit le but du 5-1.Keystone

Les Pays-Bas n'ont fait qu'une bouchée de la Suède

Les Oranje n'ont laissé aucune chance à l'équipe scandinave. Ils prennent logiquement la tête de leur groupe.
20.06.2026, 21:1320.06.2026, 21:14

A Houston, les Pays-Bas ont donné une leçon à la Suède pour le 2e match du groupe F. Les hommes de Ronald Koeman l'ont emporté 5-1.

D'où vient la «chatte à Dédé»?

Victorieuse 5-1 de la Tunisie, la Suède est redescendue de deux étages face à des Néerlandais nettement plus affûtés. Et un homme s'est illustré durant ces 45 premières minutes: Brian Brobbey.

L'attaquant de Sunderland a tout d'abord ouvert le score à la 5e après un service parfait de Gakpo. Brobbey s'est glissé entre les deux centraux pour reprendre parfaitement. Et à la 17e, c'est sur une passe de Dumfries que le Batave de 24 ans a pu dévier légèrement le ballon et battre le gardien Nordfeldt.

Les Suédois ont un peu sorti la tête de l'eau en fin de première période. Ils ont même cru marquer par Lagerbielke à la 45e, mais cette réussite a été annulée pour un hors-jeu.

Sensation au Mondial: la Turquie est déjà éliminée!

Pire pour les Scandinaves, dès le retour des vestiaires ce sont les Pays-Bas qui ont ajouté un troisième but par Gakpo parfaitement servi par Dumfries.

Ce même Gakpo a pu enfiler le 4-0 à la 54e. Les Suédois ont tout de même réagi, profitant d'une formation batave «trop joueuse». Entré quelques minutes auparavant, Elanga a pu prendre la défense néerlandaise de vitesse pour sauver l'honneur des siens.

Déjà buteur lors du 2-2 face au Japon, Summerville a salé l'addition à la 89e, se permettant même de faire le signe de bonne nuit popularisé par le basketteur Stephen Curry.

Ce succès permet aux Pays-Bas de passer en tête. La Suède va elle suivre attentivement la rencontre entre le Japon et la Tunisie. (ats)

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