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Mondial 2026: Exploit de Curaçao, qui résiste à l'Equateur

epa13053280 Godfried Roemeratoe of Curacao gestures after the FIFA World Cup 2026 group stage match Ecuador against Curacao, in Kansas City, USA, 20 June 2026. EPA/AMY KONTRAS
Curaçao a décroché un premier point historique à la Coupe du monde.image: Keystone

Exploit de Curaçao, qui résiste à l'Equateur

La petite île de Curaçao a tenu en échec l’Equateur samedi à Kansas City et décroché un point historique en Coupe du monde.
21.06.2026, 05:5921.06.2026, 06:09

Curaçao, petite île des Antilles néerlandaises, a arraché son premier point pour sa première participation à la Coupe du monde. La troupe de Dick Advocaat a résisté à l'Equateur (0-0) à Kansas City.

L'Equateur, qui a tiré 27 fois au but samedi, en vain, se retrouve donc en grande difficulté avec un seul point, comme son adversaire du jour. Enner Valencia et ses coéquipiers affronteront lors de leur dernier match l'Allemagne, désormais assurée de finir en tête du groupe E après son succès contre la Côte d'Ivoire.

Cruelle défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne

Curaçao, l'un des quatre pays à découvrir la Coupe du monde, a réussi un petit exploit dans cette rencontre a priori déséquilibrée entre une nation forte du foot sud-américain, et cette île de 444 km2 et environ 160 000 habitants qui avait été écrasée par l'Allemagne (7-1) pour ses grands débuts la semaine passée.

Le gardien Eloy Room, âgé de 37 ans et qui évolue au Miami FC dans l'USL Championship, sorte de deuxième division en Amérique du Nord, a été héroïque avec une quinzaine d'arrêts, quelques-uns de grande classe mais beaucoup à cause du manque de précision des attaquants équatoriens.

Le capitaine Enner Valencia s'est ainsi procuré de nombreuses occasions, dont un face-à-face raté dès la deuxième minute, une bonne déviation (20e), une tête pas assez bien placée (65e), une reprise de près après un cafouillage (66e) ou encore une très belle position sur la gauche pour une frappe complètement ratée (84e).

Cristiano Ronaldo épinglé par la compagne d’un coéquipier?

Le crève-coeur de l'Equateur s'est achevé avec un centre-tir d'Angelo Preciado qui est retombé sur la barre transversale (90e), et «La Tri» a même frôlé l'élimination sur les quelques incursions de Curaçao, notamment avec deux frappes à la 60e minute.

L'Allemagne, victorieuse plus tôt de la Côte d'Ivoire (2-1), a assuré samedi la première place du groupe E et affrontera jeudi l'Equateur, qui aura donc besoin d'un succès. La Côte d'Ivoire décrochera quant à elle la deuxième place en cas de match nul contre Curaçao, qui devra réussir un exploit encore plus grand, soit une victoire, pour espérer franchir la phase de poules.

(ats/roc)

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