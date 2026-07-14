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Coupe du monde 2026: la précocité de Lamine Yamal

Qui de l'Espagnol Lamine Yamal ou du Français Kylian Mbappé ira en finale de la Coupe du monde?
Qui de l'Espagnol Lamine Yamal ou du Français Kylian Mbappé ira en finale de la Coupe du monde? image: watson

Lamine Yamal a une raison personnelle de vouloir battre Mbappé

En cas de sacre, le prodige espagnol (19 ans) deviendrait le quatrième plus jeune joueur à gagner un Mondial. Mieux que le Français Kylian Mbappé. Les deux hommes s'affrontent ce mardi (21h) en demi-finale.
14.07.2026, 07:5914.07.2026, 07:59

L'attaquant espagnol Lamine Yamal, l'une des vedettes du Mondial, a fêté ses 19 ans lundi. A cet âge, seuls les Brésiliens Pelé et Ronaldo ainsi que le Français Kylian Mbappé étaient déjà champions du monde, alors que d'autres comme l'Anglais Harry Kane n'avaient pas encore disputé de tournoi planétaire.

Si l'Espagne battait la France mardi en demi-finales et allait décrocher une deuxième étoile sur son maillot dimanche prochain, Lamine Yamal deviendrait le quatrième joueur le plus jeune à gagner la Coupe du monde, à 19 ans et 6 jours, à égalité avec le Brésilien Coutinho, qui y était parvenu en 1962.

Spain&#039;s Lamine Yamal (19) controls the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Andre ...
Lamine Yamal va-t-il remporter sa première Coupe du monde? image: Keystone

Devant lui ne figureraient que Pelé (17 ans et 249 jours en 1958), Ronaldo (17 ans et 298 jours en 1994) et l'Italien Giuseppe Bergomi (18 ans et 174 jours en 1982). Où en étaient au même âge les Mbappé, Messi et Kane, têtes d'affiche des trois autres pays encore en lice dans la compétition?

Kylian Mbappé 2018: le nouveau «Roi»

Après avoir éclaté à Monaco et avant son transfert au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est devenu le deuxième plus jeune joueur à marquer en finale de Coupe du monde, derrière Pelé. Il l'a fait à Moscou, à 19 ans et 207 jours, lors du deuxième titre de la France, en 2018, acté par la victoire 4-2 contre la Croatie.

France&#039;s Kylian Mbappe celebrates after scoring his side&#039;s fourth goal during the final match between France and Croatia at the 2018 soccer World Cup in the Luzhniki Stadium in Moscow, Russi ...
Mbappé avait marqué le quatrième but français, en finale en 2018 contre la Croatie. Image: keystone

Impressionnant contre l'Argentine en huitièmes de finale (deux buts et une passe décisive), Mbappé a scellé la victoire en finale avec le quatrième but français contre la Croatie et est devenu la nouvelle star planétaire.

Lionel Messi 2006: au compte-gouttes

Le Mondial 2006 en Allemagne fut le premier de Lionel Messi. L'Argentin n'était qu'à huit jours de fêter ses 19 ans lorsqu'il a marqué contre la Serbie-et-Monténégro, mais le sélectionneur José Pékerman ne lui a donné des opportunités de jouer qu'au compte-gouttes.

FILE - Argentina&#039;s Lionel Messi attacks against the Netherlands during the World Cup Group C soccer match between the Netherlands and Argentina in the World Cup stadium in Frankfurt, Germany, Wed ...
Lionel Messi n'a pas joué un rôle important lors du Mondial 2006. Image: keystone

Avec Juan Roman Riquelme, Maxi Rodriguez, Hernan Crespo et Carlos Tevez occupant les postes offensifs, le jeune Messi a eu du mal à trouver sa place et il est même resté sur le banc pendant toute la rencontre lorsque l'Argentine a été éliminée aux tirs au but par l'Allemagne en quarts de finale.

Harry Kane 2012: sur le tard

A 19 ans, Harry Kane participait en 2012 à l'Euro de sa catégorie d'âge. L'attaquant anglais n'a connu sa première sélection en équipe nationale «A» que le 27 mars 2015, à l'âge de 21 ans, lors des éliminatoires de l'Euro 2016.

Aussi au Mondial👇

Les footballeurs ont une nouvelle manie dans leur bouche

A 24 ans, il a participé au Mondial 2018 en Russie où il a été désigné capitaine de la sélection. Si l'Angleterre a terminé à la quatrième place, battue dans le match pour la troisième place par la Belgique (2-0), Kane a remporté le Soulier d'or du tournoi avec six buts. Quatre ans plus tard au Qatar, les Three Lions ont été éliminés en quarts de finale par la France, un match lors duquel il a raté un penalty.

(ats/afp/yog)

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