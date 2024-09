La publication sur X d'Union Berlin, samedi, a créé la polémique. image: keystone/x

Cette publication «de mauvais goût» choque l'Allemagne

Un post sur X du club de football Union Berlin, samedi pendant son match à Leipzig, a créé la polémique.

Une publication qui n'a laissé personne indifférent. Samedi, les responsables réseaux sociaux d'Union Berlin ont écrit sur X, pendant le match contre Leipzig:

«Une demi-heure s'est écoulée. Défensivement plus stable que n'importe quel pont saxon. Continuez comme ça, les gars!»

On peut se dire, au premier abord, que ce message n'est pas particulièrement offensant pour l'adversaire (Leipzig est située en Saxe, dans l'est de l'Allemagne), ni choquant. Mais il faut contextualiser.

Dans la nuit de mardi à mercredi, un pont s'est écroulé dans la ville de Dresde, qui se trouve également en Saxe. Il s'agit du pont Carola, l'un des plus importants de la cité, qui s'est effondré dans l'Elbe. Fort heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Ce sont les parties dévolues aux piétons et aux trams qui ont été touchées, alors même qu'une rame venait de traverser le pont quelques minutes plus tôt...

Le pont Carola à Dresde après son effondrement. Image: Shutterstock

Même s'il n'a pas causé de dégâts humains, cet effondrement – dont les causes sont encore inconnues – a eu des conséquences fâcheuses: des conduites de chauffage ont été endommagées, privant des habitants d'eau chaude. Samedi encore, il y avait des risques d'inondation liés à cet accident, informe Bild.

Certains internautes se sont, ainsi, offusqués de la publication d'Union Berlin. Interrogé par Bild, le maire de Dresde, Dirk Hilbert, ne l'a pas du tout appréciée:

«Tout simplement de mauvais goût, pas du tout drôle et plutôt antisportive»

D'autres, au contraire, ont applaudi cet humour noir. Toujours est-il qu'après le match (conclu sur le score de 0-0), le club berlinois s'est excusé, toujours sur X. Notamment envers les habitants de Dresde:

«Chers Dresdois, chère ville de Dresde, excusez-nous. Ici, dans le feu de l'action, nous avons un peu dépassé les bornes – nous en sommes désolés. Nous sommes heureux que personne n'ait été blessé et nous croisons les doigts pour que cela reste ainsi.»

Pas une première

Plusieurs médias allemands rappellent que ce n'est pas la première fois qu'Union Berlin flirte avec les limites dans sa communication sur les réseaux sociaux, où il «essaie surtout de divertir ses propres fans, également avec des contributions parfois provocatrices».

Son community manager s'était, par exemple, moqué en 2021 du joueur de Wolfsburg Dodi Lukebakio, qui avait raté une grosse occasion: «Même mon oncle aurait réussi ça, pourtant il a une hanche artificielle et un genou foutu».

Union Berlin n'est pas le seul club à utiliser un ton davantage décalé sur les réseaux sociaux que dans sa communication officielle. En Suisse, on peut citer par exemple le Servette FC, dont les vidéos sur TikTok se veulent souvent humoristiques.

Heureusement, le club grenat n'a jamais eu à faire de vanne à propos d'un pont sur le Rhône à Sion qui se serait effondré.