Silva (à droite de l'image), attend seul que ses coéquipiers reviennent sur le terrain. Image: Twitter

Pourquoi Bernardo Silva n'a pas fêté? La vérité derrière le mythe

Une photo montrait mardi le Portugais rester dans les limites du terrain après un but de son équipe. Beaucoup en ont déduit qu'il avait agi ainsi parce que si aucun joueur de champ portugais n'avait été sur le terrain, les Suisses auraient eu le droit de jouer vite la remise en jeu et d'aller marquer. Deux experts démentent et expliquent.

C'est une scène qui a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Mardi, après un de six buts inscrits par le Portugal, Bernardo Silva a pris soin de rester dans les limites du terrain, refusant de célébrer la réussite avec ses coéquipiers. Certains, beaucoup même, ont pensé que son attitude était dictée par un point de règlement.

Pour en avoir le coeur net, les fans ont épluché le règlement et découvert un des points suivants: «Il ne faut plus aucun joueur adverse dans son propre camp pour pouvoir donner le coup d'envoi.» Ce qui est vrai. Ils en ont dès lors déduit que sans Portugais dans leur camp, les hommes de Murat Yakin auraient pu engager et aller marquer.

Or c'est impossible. Pour deux raisons. La première relève de la logique; la seconde du règlement.

Ce que veut la logique «Ce ne sont pas les joueurs qui décident quand le jeu reprend mais l'arbitre. Sans coup de sifflet, vous ne faites rien. Or aucun arbitre au monde ne va décider de la reprise du jeu en sachant qu'une des deux équipes n'est pas dans sa moitié de terrain. Il faudrait être fou! Ce ne serait pas correct, il s'agirait d'un manque évident de fair-play.» Sébastien Pache, ancien arbitre de Swiss Football League.

Ce que dit le règlement «Bernardo Silva aurait tout à fait pu quitter l'aire de jeu pour fêter le but avec ses coéquipiers. En fait, la règle qui prévaut pour une reprise de jeu est la même que pour un coup d'envoi en début de match: les deux équipes doivent se trouver dans leur moitié de terrain en nombre suffisant (réd: avec au moins 7 joueurs de champ). » Christophe Girard, président de la Commission des arbitres de l’Association suisse de football (ASF) depuis janvier 2018

Bernardo Silva aura donc le droit d'aller féliciter le buteur au milieu de ses coéquipiers la prochaine fois que le Portugal inscrira un but. Ce sera peut-être samedi. La Seleção affronte le Maroc (16h) en quart de finale de la Coupe du monde.