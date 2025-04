Justin Rose, leader au Masters: «Une bonne journée de golf»

Le no 1 mondial Scottie Scheffler, qui tente à 28 ans de devenir le quatrième joueur seulement à conserver son titre à Augusta après Jack Nicklaus, Tiger Woods et Nick Faldo, s'est lui aussi dit satisfait de sa première journée: «Chaque fois que vous pouvez rendre une carte propre ici, c'est vraiment un bon point.» (ats/hun)

McIlroy, qui rêve de remporter enfin ce Masters pour compléter son Grand Chelem de carrière, ne pointe en revanche qu'au 27e rang. Le Nord-Irlandais se trouve dans le par, alors qu'il était parfaitement dans le coup jusqu'au trou no 14. Mais deux bogey commis sur les nos 15 et 17 l'ont repoussé à cinq coups de la tête.

Ce Suisse veut battre un record du monde sur Netflix

Karl Egloff veut faire l'aller-retour du camp de base au sommet de l'Everest en 24 heures et sans oxygène, le tout devant les caméras du service de streaming.

Deux jours avant son voyage au Népal, ce jeudi 10 avril, Karl Egloff apparaît très tranquille. Ce Suisso-Equatorien mince et souriant a pourtant un projet fou en tête: il veut gravir les plus hautes montagnes de tous les continents, les «Seven Summits», en un temps record. Il détient déjà des records de vitesse sur le Kilimandjaro en Afrique, sur l'Aconcagua en Amérique du Sud, sur le Denali en Amérique du Nord et sur l'Elbrouz en Europe. Il va désormais s'attaquer au sommet le plus mythique de la planète.