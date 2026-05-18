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Mondial 2026: la Nati corrige son rival allemand (6-1)

Switzerland&#039;s Sven Andrighetto, 2nd left, celebrates after his goal to 0:6 with Dominik Egli, left, and from right, Denis Malgin and Pius Suter, during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World C ...
La Suisse a surclassé l'Allemagne, lundi à Zurich.Keystone

La Nati de hockey corrige son rival

L’équipe de Suisse a battu l’Allemagne 6-1 lundi à Zurich, soit sa troisième victoire en trois matchs au Mondial 2026. Tout est parti d’un but en box-play.
18.05.2026, 22:4018.05.2026, 22:50

Next! Après les Etats-Unis et la Lettonie, c'est l'Allemagne qui a fait les frais de la bonne santé des joueurs de Jan Cadieux. Auteurs d'un tiers médian maîtrisé, les Suisses ont un peu fait comme la bouteille de ketchup bouchée qui lâche tout d'un coup après quelques frappes sur le culot.

Parce qu'avant l'ouverture du score de Malgin à la 26e, en infériorité numérique, la sélection à croix blanche ne pouvait pas franchement bander les muscles. Pas de quoi paniquer, mais un sentiment que cette Allemagne pouvait l'embêter selon la configuration de la rencontre, comme elle l'a eu fait par le passé. Tout cela s'est bien sûr dissipé après le 1-0. Surtout qu'à la mi-match et en 35 secondes, les hommes de Cadieux ont frappé à deux reprises (Andrighetto et Bertschy). La messe était dite. En moins d'une minute (38 et 39e), l'avantage numérique a ajouté deux buts grâce à Hischier et Josi.

Jan Cadieux a une qualité que n'avait pas Patrick Fischer

Buteur à quatre reprises l'an dernier face à ce même adversaire, Sven Andrighetto a fait un peu moins fort cette année. L'ailier des ZSC Lions a tout de même inscrit un doublé lorsqu'il a mis le 6-0 à la 46e. La Suisse a logiquement levé le pied de l'accélérateur et a finalement encaissé une réussite de Tiffels à la 56e. Anecdotique, sauf si l'on s'appelle Leonardo Genoni. Car en cas de blanchissage, le portier de Zoug aurait détenu seul le record au niveau du Championnat du monde. Avec 12, il le partage actuellement avec trois autres gardiens.

Fort de son gros tiers intermédiaire, la Suisse a pu la jouer plus tranquille. A noter qu'Attilio Biasca a pris la place de Théo Rochette sur la première triplette. Est-ce le jeu physique des Allemands qui a poussé Jan Cadieux à effectuer cette rocade? Cela a en tous cas permis au tout frais champion de Suisse avec Fribourg de donner ses premiers coups de patin.

Mercredi à 16h20 après une journée de repos, la Suisse va défier un autre de ses voisins: l'Autriche. Les joueurs de Roger Bader ont bien commencé ce Mondial avec deux victoires face à deux adversaires à leur portée, la Grande-Bretagne (5-2) et la Hongrie (4-2). Si elle s'impose mardi contre la Lettonie, elle pourrait faire un joli pas vers une nouvelle qualification pour les quarts de finale.

(ats/roc)

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