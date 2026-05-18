faible pluie13°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Mondial de hockey: Jan Cadieux a une qualité rare sur son banc

Jan Cadieux (à gauche) et son prédécesseur Patrick Fischer ont des personnalités très différentes.
Jan Cadieux (à gauche) et son prédécesseur Patrick Fischer ont des personnalités très différentes.Image: keystone

Jan Cadieux a une qualité que n'avait pas Patrick Fischer

Deux matchs, deux victoires: les débuts de la Nati dans ce Mondial à domicile sont parfaits. Le coach Jan Cadieux semble très à l'aise et possède un point fort par rapport à son prédécesseur.
18.05.2026, 15:0218.05.2026, 15:02
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Le «bench boss», littéralement «le chef du banc», dirige un match depuis le banc des joueurs. C'est le coach principal. Avec ses assistants, il prend en permanence les décisions importantes susceptibles d’influencer fortement l’issue de la rencontre.

L’expression a été inventée par les Nord-Américains et souligne l’autorité ainsi que la responsabilité d’un entraîneur pendant un match, derrière la bande. Il ne s’agit pas de visions. Il s’agit de la capacité à garder son calme et à sentir le momentum, comme un vieux capitaine en pleine tempête perçoit les courants sous la quille de son navire. Le «bench boss» ne s’accroche pas au plan de jeu élaboré auparavant. Il vit dans l’instant pendant le match.

Un fort instinct

Triple vice-champion du monde, Patrick Fischer est le sélectionneur national le plus titré de notre histoire – et il le restera pendant des années, peut-être des décennies. Mais le triomphe ultime lui a échappé. Trois finales, trois défaites.

Quelque part entre Copenhague, Prague et Stockholm est née une thèse qui sonnait d’abord comme un blasphème et qui fait désormais un peu partie du folklore du hockey: Patrick Fischer ne serait pas un grand «bench boss». Une thèse audacieuse. Peut-être injuste. Mais qui contient une part de vérité.

Patrick Fischer, head coach of Switzerland national ice hockey team, reacts, during the men&#039;s group A preliminary round game between Switzerland and France at the 2026 Olympic Winter Games in Mil ...
Patrick Fischer a dirigé la Nati de 2015 à 2026.image: Keystone

Les doutes remontent à l'époque où il était entraîneur de club. Pendant deux ans à Lugano, Patrick Fischer a insufflé un nouvel élan, mais il a échoué en quart de finale en 2014 et 2015 contre le Genève-Servette de Chris McSorley. Le Canadien, peut-être le meilleur «bench boss» de l’époque moderne, avait totalement dominé Patrick Fischer dans le coaching. Celui qui deviendra ensuite plusieurs fois entraîneur de l’année n’a donc jamais connu le succès dans le hockey de club.

Jan Cadieux n’a pas le charisme de son prédécesseur. Bien qu’il maîtrise trois langues nationales, il ne sera jamais un grand orateur pour raconter le hockey sur glace au grand public. Il se sent plus à l’aise dans les coulisses que sous les projecteurs. Sa force, c'est son instinct pour les joueurs et les situations pendant un match. Changer les lignes lorsque c’est nécessaire, tenter un alignement inédit en supériorité numérique ou répartir les joueurs sur les quatre lignes selon leurs qualités, afin de préserver l’équilibre. Tout cela en ressentant intuitivement l’atmosphère depuis le banc.

Jan Cadieux a poursuivi sur la lancée de son prédécesseur Patrick Fischer.
Jan Cadieux sent bien les situations sur son banc. image: Keystone

Deux antécédents glorieux

Jan Cadieux est donc un «bench boss» classique et il a remporté des matchs décisifs sous pression maximale en club: en 2023 avec Genève-Servette, lors du septième match de la finale des play-off contre Bienne (4-1), puis en 2024 la finale de la Ligue des champions contre Lukko Rauma (3-2).

Est-il un meilleur «bench boss» que son prédécesseur Patrick Fischer? En hockey de club, il l’était en tout cas. Reste désormais à voir s’il le sera aussi à la tête de la sélection nationale.

Switzerland&#039;s Headcoach Jan Cadieux speaks with journalists in the mixed zone after a training of team Switzerland in the practice rink in the Swiss Life Arena in Zuerich, Switzerland on Wednesda ...
Jan Cadieux a connu deux sacres avec Genève-Servette – le titre en National League et celui en Ligue des champions – après des matchs décisifs. Image: KEYSTONE

La barre est toutefois placée très haut: Patrick Fischer a certes perdu de peu trois finales mondiales. Mais sur le chemin de ces finales, il a aussi remporté trois quarts de finale de Mondial (6-0 contre l’Autriche, 3-2 contre la Finlande, 3-1 contre l’Allemagne) ainsi que trois demi-finales (3-2 tab et 3-2 contre le Canada, 7-0 contre le Danemark).

La véritable question n’est pas seulement: Jan Cadieux est-il un meilleur «bench boss»? Mais plutôt: faut-il un meilleur «bench boss» pour devenir enfin champion du monde? Les joueurs ne sont pas meilleurs que lors des trois dernières finales perdues. Alors peut-être qu’un «bench boss» peut à lui seul faire la différence.

Sur le même sujet👇

Denis Malgin: «Le changement d'entraîneur ne nous pénalise pas»

Lors de ses débuts au Mondial contre les Etats-Unis (3-1) et la Lettonie (4-2), Jan Cadieux a laissé entrevoir qu’il avait l’étoffe d’un «bench boss» à succès derrière le banc national. Moins rockstar, davantage grand maître d’échecs.

Lundi soir (20h20), la Nati défie l'Allemagne pour son troisième match. Ce match, c'est le prochain défi sur la longue route vers le sacre. Mais c'est aussi une première réponse à la question de savoir si Cadieux est réellement un meilleur «bench boss» que son prédécesseur.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le Mondial de hockey 2026
Denis Malgin: «Le changement d'entraîneur ne nous pénalise pas»
Denis Malgin: «Le changement d'entraîneur ne nous pénalise pas»
de Niklas Helbling
L'équipe de Suisse se comporte comme un futur champion
L'équipe de Suisse se comporte comme un futur champion
de Klaus Zaugg
Le hockey suisse a réussi le casse du siècle
3
Le hockey suisse a réussi le casse du siècle
de Klaus Zaugg
Le réflexe hallucinant d’une star de la NHL au Mondial de hockey
Le réflexe hallucinant d’une star de la NHL au Mondial de hockey
La démonstration de la Nati contre les Etats-Unis ne veut rien dire
La démonstration de la Nati contre les Etats-Unis ne veut rien dire
de Klaus Zaugg
Que valent les équipes qui jouent le Mondial à Fribourg?
Que valent les équipes qui jouent le Mondial à Fribourg?
de Adrian Bürgler
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
de Klaus Zaugg
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
de Etienne Wuillemin
Théo Rochette a une chance en or au Mondial
Théo Rochette a une chance en or au Mondial
de Jean-Frédéric Debétaz, Zurich
La Nati de hockey doit régler la question des primes
La Nati de hockey doit régler la question des primes
de Klaus Zaugg
Ce village romand a accueilli le premier Mondial de hockey
1
Ce village romand a accueilli le premier Mondial de hockey
de Yoann Graber
Voici les médailles que chassera la Nati de hockey
Voici les médailles que chassera la Nati de hockey
La Nati de hockey doit répondre à une question cruciale
La Nati de hockey doit répondre à une question cruciale
de klaus zaugg, ängelholm
Tous les voyants sont au vert pour la Nati malgré l’affaire Fischer
1
Tous les voyants sont au vert pour la Nati malgré l’affaire Fischer
de klaus zaugg, ängelholm
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Des chevreuils ivres inquiètent les autorités françaises
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche
Camilla avait été ignorée par le demi-finaliste Luciano Darderi lors de son entrée sur le court vendredi. La suite est fantastique.
La scène avait fait jaser sur les réseaux sociaux vendredi. Lors du tournoi de Rome cette saison, les joueurs pénètrent sur le terrain accompagnés d'enfants soignés dans les services d'oncologie romains (une initiative de la Fédération). Mais alors que Casper Ruud avait pris la main de la jeune fille qui l'attendait à l'entrée du court, son adversaire Luciano Darderi était passé tout droit.
L’article