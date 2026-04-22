Le Transalpin était à Genève la semaine dernière pour visiter le salon «Watches and Wonders Geneva 2026». Keystone

Jannik Sinner est en quête d'un exploit historique

Le numéro un mondial est à Madrid avec l'ambition de remporter son cinquième Masters 1000 consécutif, une performance jamais réalisée.

Arthur CONNAN / afp

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Jannik Sinner est inarrêtable depuis un mois et demi, avec 17 victoires consécutives et trois titres en Masters 1000: Indian Wells (dur), Miami (dur) et Monte-Carlo (terre battue). La série monte à 22 succès d'affilée dans les tournois de cette catégorie grâce à son titre à Paris début novembre. Il a récupéré son trône de numéro un mondial mi-avril en battant en Principauté son rival Carlos Alcaraz en finale 7-6 (7/5), 6-3.

Au tournoi de Madrid, qui commence mercredi, l'Italien de 24 ans voudra confirmer sa parfaite transition dur-terre battue et sa maîtrise sur cette surface, avec en ligne de mire Roland-Garros (24 mai-7 juin), seul Grand Chelem qui manque encore à sa collection. Exempté de 1er tour, l'Italien débutera contre un qualifié et pourrait retrouver en quarts de finale l'Australien Alex De Minaur (8e).

Deux absents de marque

Les amoureux de tennis n'auront pas la chance de voir une finale entre les deux meilleurs joueurs du monde à la Caja Magica. Touché à un poignet, Carlos Alcaraz est forfait pour le tournoi madrilène, comme l'an dernier. La durée de l'indisponibilité de l'Espagnol de 22 ans n'est pas connue mais cette blessure intervient un mois avant Roland-Garros, où il doit défendre son titre un an après sa victoire mémorable en finale face à Sinner.

Encore convalescent après sa blessure à l'épaule droite mi-mars à Indian Wells, le Serbe Novak Djokovic (4e) sera lui ausssi absent.

Sinner pourrait retrouver en demi-finale l'Américain Ben Shelton (6e), vainqueur à Munich (ATP 500) dimanche, l'Italien Lorenzo Musetti (9e) ou le Français Arthur Fils (25e), tout juste titré à Barcelone (ATP 500). Le Francilien de 21 ans aura une carte à jouer dans la capitale espagnole, où ses frappes lourdes et sa capacité de déplacement seront des atouts.

Rybakina candidate

Contrairement aux hommes qui ont pu se jauger en Principauté, Madrid est le premier des deux WTA 1000 de la saison sur terre battue, avant Rome début mai.

Blessée après son titre au WTA 1000 de Miami, la numéro un mondiale et tenante du titre Aryna Sabalenka avait renoncé à participer à Stuttgart (WTA 500) et effectuera sa rentrée sur l'ocre. La Bélarusse de 27 ans, exemptée de premier tour, affrontera pour son entrée en lice l'Américaine Peyton Stearns (44e) ou la Française Loïs Boisson (46e), demi-finaliste à Roland-Garros l'an dernier qui n'a plus joué depuis fin septembre dernier.

Plus à l'aise sur dur, Sabalenka aura de la concurrence sur la terre battue madrilène. Elle pourrait défier en demi-finale la quadruple lauréate de Roland-Garros (2020, 2022, 2023, 2024) Iga Swiatek (4e), qui l'avait battue en finale en 2024.

Dans l'autre partie de tableau, la numéro deux mondiale Elena Rybakina fait figure de candidate crédible au sacre après son titre dimanche à Stuttgart en battant en finale la Tchèque Karolina Muchova (11e) 7-5, 6-1. La Kazakhstanaise de 26 ans pourrait retrouver en demi-finale l'Américaine Coco Gauff (3e), finaliste l'an dernier à Madrid et lauréate de la dernière édition de Roland-Garros face à... Sabalenka.