en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Tennis: un Romand contre les 5 sets en tennis féminin

Un Romand fait une contre-proposition à Sabalenka

Ancien coach de Timea Bacsinszky et Tathian Garbin, Erfan Djahangiri réagit à la proposition faite par la numéro 1 mondial Aryna Sabalenka de passer à des matchs en cinq sets sur le circuit féminin.
22.03.2026, 07:0722.03.2026, 07:07
Julien Caloz
Julien Caloz

Début mars à Indian Wells, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka s'est dite favorable à ce que les matchs féminins se disputent au meilleur des cinq sets (comme les hommes) à partir des quarts de finale en Grand Chelem. «Je pense que j'aurais probablement plus de titres du Grand Chelem. Je me sens très forte physiquement, je suis certaine que mon corps pourrait le supporter», a ajouté la Biélorusse de 27 ans, sacrée à quatre reprises en Majeur.

L'idée d'allonger les matchs du circuit féminin n'est pas nouvelle, mais la nouvelle formule à adopter fait débat. Les cinq sets sont-ils la meilleure solution? Erfan Djahangiri pense que non. Interrogé par watson, l'ancien entraîneur de Timea Bacsinszky et Tathiana Garbin propose une autre alternative. Interview.

Erfan Djahangiri est coach au Tennis-Club Stade-Lausanne.
Erfan Djahangiri est coach au Tennis-Club Stade-Lausanne.Image: Tennis-Club Stade-Lausanne

Pour quelles raisons n'êtes-vous pas favorable à l'introduction de matchs au meilleur des cinq sets dans le tennis féminin?
D'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas favorable non plus aux matchs en trois sets pour les femmes en Grand Chelem. Pour moi, il doit y avoir une dimension physique supplémentaire lors de ces quatre grands rendez-vous annuels. Elle existe déjà chez les hommes, qui passent de trois à cinq sets, mais pas chez les femmes. C'est même le contraire: c'est plus simple pour elles de gagner un Grand Chelem qu'un autre tournoi puisqu'elles disputent sept matchs en deux semaines contre cinq en une semaine sur les autres tournois.

Vous souhaitez donc ajouter un défi physique supplémentaire en Grand Chelem, sans aller jusqu’aux matchs en cinq sets?
Exactement. Les cinq sets peuvent être très exigeants physiquement, surtout dans des conditions de fortes chaleurs à Melbourne ou à Roland-Garros, sans parler de l’humidité à l’US Open.

«L’objectif n’est pas d’allonger les matchs pour le principe, mais d’améliorer le spectacle»

Quelle solution préconisez-vous?
Je sais que plusieurs tests ont été menés ces dernières années avec des matchs en cinq sets, mais en quatre jeux. Ce format allonge la durée des rencontres tout en créant des situations intéressantes, notamment sur le plan mental. On se retrouve avec des matchs assez longs, propices aux retournements de situation. Mais je crains que les puristes du tennis ne voudront jamais entrer en discussion sur un format à quatre jeux. Un peu comme le «let» au service

C'est à dire?
Je me suis souvent demandé d’où venait cette règle selon laquelle le «let» (réd: quand la balle touche le filet puis retombe de l’autre côté) est pris en compte pendant l’échange, mais pas au service, où il faut rejouer le point. Quand on pose la question aux puristes, la réponse est souvent: «C’est comme ça, point.» Personnellement, je serais plutôt favorable à ce que le «let» soit également valable au service: cela apporterait, en plus, des situations de jeu intéressantes.

Revenons à votre proposition de cinq sets de 4 jeux. Ce format débuterait dès le 1er tour en Grand Chelem?
Absolument.

Et en cas d'égalité à la fin de chaque manche, il y aurait un tie-break?
Oui, à 4-4, un tie-break en sept points viendrait départager les joueuses. On conserverait par ailleurs le système d’égalité et d’avantage dans chaque jeu, et il faudrait toujours deux jeux d’écart pour remporter un set.

Aryna Sabalenka, of Belarus, kisses the winner&#039;s trophy after defeating Elena Rybakina, of Kazakhstan, to win the BNP Paribas Open tennis tournament Sunday, March 15, 2026, in Indian Wells, Calif ...
Aryna Sabalenka vient de remporter le tournoi d'Indian Wells. Keystone

Quand on aime le tennis, on souhaite que les règles reflètent réellement la valeur des joueuses, ainsi que les écarts de niveau. Le format en cinq sets de quatre jeux irait-il dans ce sens?
Oui, je le pense. Dans le format actuel au meilleur des trois sets, un match peut parfois se jouer sur très peu de points: il suffit de mal finir un premier set, de sortir mentalement du match, et tout peut rapidement s’enchaîner. Avec un format en cinq sets de quatre jeux, il y a davantage d’opportunités de revenir dans la partie. De toute façon, plus un match est long, plus il a de chances de sacrer la meilleure joueuse. C’est d’ailleurs un principe que l’on retrouve dans d’autres sports, comme en hockey lors des play-offs: au meilleur des sept matchs, on considère que le meilleur finit par s’imposer. On peut passer à côté d’un ou deux matchs, mais rarement de quatre. Au fond, le tennis obéit à la même logique.

Ça me fait penser à cette célèbre phrase de Vitas Gerulaitis. Il avait perdu seize fois de suite contre Jimmy Connors, avant de finalement s’imposer en demi-finale du Masters en 1980. Il avait alors lancé: «Personne ne bat Vitas Gerulaitis 17 fois d’affilée!»
(il éclate de rire) C’est excellent! J’adore ce sens de l’autodérision: il se moque de lui-même tout en célébrant sa victoire.

Drôles, piquants ou taquins: le top 5 des discours de Medvedev

Ajouter une dimension physique dans le tennis féminin modifierait aussi la lecture que nous ferions des performances. Une joueuse qui passerait du temps sur le court lors de ses deux premiers matchs se mettrait en danger physiquement pour la suite du tournoi.
Exactement. A l'heure actuelle, les joueuses qui traversent des premiers tours compliqués ne ressentent pas les effets de leur débauche d'énergie lors des matchs suivants. C'est différent chez les hommes: je me souviens d'un Pete Sampras diminué face à Evgueni Kafelnikov lors de la demi-finale 1996 à Roland-Garros parce qu'il avait grillé plusieurs cartouches au début de la quinzaine. La composante physique a toujours fait partie du jeu en Grand Chelem et elle devrait avoir la même importance chez les femmes que chez les hommes.

Plus d'articles sur le sport
Berne se moque de son public
Berne se moque de son public
de Klaus Zaugg
Le Bayern Munich est victime d'une curieuse hécatombe
Le Bayern Munich est victime d'une curieuse hécatombe
de Romuald Cachod
Le grand projet de Sierre est une aubaine pour Ajoie
Le grand projet de Sierre est une aubaine pour Ajoie
de Klaus Zaugg
La réforme du hockey suisse est le comble de l'arrogance
La réforme du hockey suisse est le comble de l'arrogance
de marcel kuchta
Pourquoi la star suisse de la natation est si peu connue
Pourquoi la star suisse de la natation est si peu connue
de Simon Häring
Ce Fribourgeois peut sauver la saison du CP Berne
Ce Fribourgeois peut sauver la saison du CP Berne
de Klaus Zaugg
L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø mène en Suisse
L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø mène en Suisse
de Romuald Cachod
Dominique Gisin: «Si je pouvais décider, ma fille ferait du ski de fond»
Dominique Gisin: «Si je pouvais décider, ma fille ferait du ski de fond»
de Étienne Wuillemin
Un «retour historique» se prépare aux Paralympiques
Un «retour historique» se prépare aux Paralympiques
Les coachs suisses sont victimes d'un changement
Les coachs suisses sont victimes d'un changement
de Klaus Zaugg
Une situation cocasse a fâché les fans de rugby
Une situation cocasse a fâché les fans de rugby
Marco Odermatt explose (presque) tous les compteurs
1
Marco Odermatt explose (presque) tous les compteurs
de pascal vogel
La deuxième division du hockey suisse va vivre une révolution
1
La deuxième division du hockey suisse va vivre une révolution
de Klaus Zaugg
«Dans l'ombre de l'UTMB, les trails romands souffrent»
«Dans l'ombre de l'UTMB, les trails romands souffrent»
de Julien Caloz
«Le coach de Tottenham a fait une faute professionnelle»
«Le coach de Tottenham a fait une faute professionnelle»
de Yoann Graber
Une sale fréquentation éclabousse un équipier de Pogacar
Une sale fréquentation éclabousse un équipier de Pogacar
de Romuald Cachod
Une spécificité du calendrier rend Bodø/Glimt dangereux
Une spécificité du calendrier rend Bodø/Glimt dangereux
de Romuald Cachod
Voici les pires frasques de Gianni Infantino
1
Voici les pires frasques de Gianni Infantino
de Stefan Wyss
On en a la chair de poule
On en a la chair de poule
de Yoann Graber
Ce club portugais fait trembler les grands d'Europe
Ce club portugais fait trembler les grands d'Europe
de Julien Caloz
Sepp Blatter «Trump est malade, et Infantino lui ressemble»
Sepp Blatter «Trump est malade, et Infantino lui ressemble»
de François Schmid-Bechtel et Sebastian Wendel
Newcastle peut profiter d'un défaut insolite de son stade
Newcastle peut profiter d'un défaut insolite de son stade
«Honteux!»: la décision de cet arbitre de tennis fait polémique
«Honteux!»: la décision de cet arbitre de tennis fait polémique
de Yoann Graber
La pétanque suisse prend une mesure insolite pour aller aux JO
La pétanque suisse prend une mesure insolite pour aller aux JO
de Yoann Graber
Fiasco total pour l'écurie Aston Martin en F1
1
Fiasco total pour l'écurie Aston Martin en F1
de Romuald Cachod
Polémique autour du match de rugby Ecosse-France
Polémique autour du match de rugby Ecosse-France
Un tournoi de tennis très rare va naître près de la Suisse
Un tournoi de tennis très rare va naître près de la Suisse
de Yoann Graber
«Génial»: Une innovation en biathlon cartonne
«Génial»: Une innovation en biathlon cartonne
Une joueuse de tennis placée sous protection policière
2
Une joueuse de tennis placée sous protection policière
de Yoann Graber
Cet arbitre suisse raconte son improbable idée lors d'un match Iran-USA
Cet arbitre suisse raconte son improbable idée lors d'un match Iran-USA
de Sebastian Wendel
Cette Romande est une championne ultime
Cette Romande est une championne ultime
de Julien Caloz
Le curieux aveu d'une ancienne star du foot suisse
Le curieux aveu d'une ancienne star du foot suisse
Ce mythe du foot romand prend sa retraite et raconte ses «dernières fois»
Ce mythe du foot romand prend sa retraite et raconte ses «dernières fois»
de Yoann Graber
Thèmes
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple
1 / 10
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

Le coffre au trésor
source: emojipedia
partager sur Facebookpartager sur X
Incendie d'un car postal à Chiètres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le Bayern Munich est victime d'une curieuse hécatombe
Privé de tous ses gardiens, le club allemand pourrait bien lancé le plus jeune portier de l'histoire de la Ligue des champions, ce mercredi.
La question est sur toutes les lèvres: qui gardera les cages du Bayern Munich lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions, ce mercredi soir contre l'Atalanta?
L’article