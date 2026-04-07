Jannik Sinner ne choisit pas n'importe quelles toilettes. image: watson

Sinner a un drôle de rituel dans les WC

Le numéro 2 mondial du tennis a fait une intéressante confession la semaine dernière, tant par son fond que sa forme.

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Jannik Sinner est en pleine forme. L'Italien (24 ans) vient d'enchaîner deux titres à Indian Wells et Miami. Cette semaine, il vise un premier sacre au Masters 1000 de Monte-Carlo, pour ses premiers pas sur terre battue cette saison. Un tournoi qui sert de préparation à Roland-Garros (24 mai au 7 juin), où l'actuel numéro 2 mondial espère également soulever le trophée pour la première fois.

Dans la Principauté, comme dans chaque autre endroit où il dispute un tournoi, Sinner suivra avant chaque match un drôle de rituel, qu'il a raconté dans une vidéo mise en ligne vendredi sur sa chaîne Youtube:

«J'utilise généralement les même toilettes (le même sanitaire). Mais si je n'ai pas bien joué l'année précédente, je change»

Certains peuvent y voir une superstition. Mais comme le rappelle le média spécialisé Tennis Temple, «ces habitudes créent une forme de contrôle. Elles permettent de canaliser le stress, de réduire l’incertitude, et d’entrer dans un état mental optimal».

Jannik Sinner reste sur deux sacres à Indian Wells et Miami. Image: keystone

Ce n'est pas Rafael Nadal et ses nombreux «tocs» qui diront le contraire. On se souvient que l'Espagnol entrait toujours sur le court une raquette à la main, alignait ses bouteilles devant son banc ou remettait en place ses habits et cheveux – systématiquement dans le même ordre – avant de servir.

Jannik Sinner a des habitudes moins spectaculaires, mais elles sont aussi très ancrées. Un autre exemple, en plus des WC? En match, l'Italien joue toujours avec une casquette vissée sur la tête, à l'endroit, même en salle ou de nuit. Beaucoup de tennismen gardent d'ailleurs les mêmes détails dans leur look tout au long de leur carrière (bandana, casquette à l'envers, serre-poignet en éponge fixé toujours sur le même bras, etc.)

Une nouvelle manière de communiquer

On relèvera aussi la forme avec laquelle le champion en titre de Wimbledon a révélé son rituel aux toilettes. Il l'a fait dans le premier épisode d'une nouvelle série sur sa propre chaîne Youtube, au titre explicite: Jannik Sinner Unfiltered (en français: Jannik Sinner sans filtre).

Le premier épisode de Jannik Sinner Unfiltered 📺 Vidéo: YouTube/Jannik Sinner

Le Transalpin suit la tendance des stars du tennis, qui dévoilent les coulisses de leur vie et carrière sur leurs propres canaux, court-circuitant quelque peu les médias traditionnels. Histoire de contrôler leur image. Dans cet épisode, Sinner apparaît beaucoup plus décontracté qu'il ne l'est sur le terrain ou en interview avec la presse, où il est toujours très sérieux et concentré, voire glacial.

Dans cette vidéo de onze minutes, on voit la star dans son appartement à Indian Wells, dans la piscine, au golf ou répondant à des questions en train de conduire, avec beaucoup de rigolades. Bref, une autre facette de l'Italien, qui a de quoi plaire au public. En lien avec la création de sa chaîne Youtube en 2025, il expliquait dans L'Equipe:

«Je sais que j'ai l'image d'un gars qui ne sourit pas beaucoup, mais je ne suis pas comme ça dans la vie. Les gens ne me connaissent qu'en tant que joueur de tennis, ils ne connaissent pas ma vraie vie. J'espère que les gens apprécieront et apprendront à mieux me connaître.» Jannik Sinner

A Monte-Carlo pour son entrée en lice, Jannik Sinner défiera ce mardi le Français Ugo Humbert (ATP 34). Avec donc l'espoir d'utiliser les mêmes toilettes le lendemain.