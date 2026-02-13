larges éclaircies
JO 2026: Franjo von Allmen devient une superstar en Croatie

JO 2026: Franjo von Allmen devient une superstar en Croatie
C'est l'amour fou entre Franjo von Allmen et les Croates.

von Allmen devient une star dans ce pays inattendu

Le triple champion olympique ne séduit pas seulement les fans de ski en Suisse: depuis ses titres aux JO, il devient également très populaire... en Croatie. Explication.
13.02.2026, 05:3913.02.2026, 07:44
Sebastian Wendel, Alexandra Pavlović

Quel lien Franjo von Allmen entretient-il avec la Croatie? La question peut sembler déroutante de prime abord, mais elle n’est pas si farfelue.

Il y a d’une part Janica Kostelić. La Croate est la skieuse la plus titrée de tous les temps aux Jeux olympiques et la seule à avoir remporté trois médailles d’or lors d’une même édition (Salt Lake City 2002). C’est précisément ce que vient de réussir Franjo von Allmen à Milan-Cortina. Le cercle très fermé des héros aux trois médailles est complété par Jean-Claude Killy (Grenoble 1968) et Toni Sailer (Cortina 1956).

Franjo von Allmen entre dans l'histoire du sport

Et puis il y a ce prénom, «Franjo», la variante croate de «Franz». Lundi, après avoir remporté sa deuxième des trois médailles d’or, les journalistes croates présents dans la raquette d'arrivée lui ont posé la fameuse question: «Votre prénom est très connu en Croatie. Avez-vous des liens avec notre pays?» Franjo von Allmen a immédiatement éclaté de rire, secoué la tête et répondu, sans ambiguïté:

«Absolument pas. Je suis Suisse à 100%!»
Franjo von Allmen

La Croatie s’enthousiasme pour von Allmen

Cette mise au point n’a en rien freiné la vague d’enthousiasme suscitée en Croatie par Franjo von Allmen en raison de son prénom, extrêmement populaire. Il évoque notamment l’ancien président Franjo Tudman, grand artisan de l'indépendance du pays (1991).

Dans son édition en ligne, le journal Vecernji list écrit: «Un Suisse portant un prénom croate a accompli l’impossible». S’ensuit un article relatant avec admiration l’existence d’une saucisse au nom de la star dans son village natal de Boltigen. Le média s'interroge ensuite sur les raisons pour lesquelles Franjo von Allmen porte un prénom croate.

Gold medalist Franjo von Allmen of Switzerland poses for photographers with his three gold medals during a photocall outside the Swiss team hotel at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski ce ...
Franjo von Allmen et ses trois médailles d'or: une jolie moisson.image: Keystone

Rumeur démentie

Selon le Vecernji list, son père, aujourd’hui décédé, aurait autrefois eu un voisin prénommé «Franjo». Séduit par la sonorité de ce nom, il l’aurait aussitôt donné à son fils. Le journal ajoute que ce prénom inhabituel a suscité beaucoup d’attention durant l’enfance du skieur. Franjo von Allmen était souvent interpellé à ce sujet à l’école.

Reportage dans le village de la star👇

Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé

Est-ce exact? Au lendemain de sa médaille d’or en super-G, le Bernois a déclaré à CH Media, groupe auquel watson appartient: «Mes parents m’ont appelé Franjo parce que c’est un joli prénom». Il dément les rumeurs selon lesquelles son passeport mentionnerait «Franz Josef» et que «Franjo» ne serait qu’un diminutif:

«C'est Franjo von Allmen sur mon passeport»
Franjo von Allmen

A noter enfin que le prénom «Franz», version allemande de «Franjo», signifie à la fois «libre » et «audacieux», soit un nom qui correspond parfaitement au talent et au style de glisse du jeune champion sacré à Bormio.

