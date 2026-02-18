pluie modérée
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO 2026: Le hockeyeur exclu Pierre Crinon rattrapé par la justice

MILAN, ITALY - FEBRUARY 15: Pierre Crinon #7 of Team France reacts as he gets ejected during the Men&#039;s Preliminary Group A match between Canada and France on day nine of the Milano Cortina 2026 W ...
Pierre Crinon a des ennuis avec la justice.image: Getty

Le hockeyeur français exclu des JO est dans la tourmente

Exclu du tournoi olympique par sa fédération après une bagarre et un comportement provocant, Pierre Crinon est désormais rattrapé par la justice française pour des faits de violences volontaires.
18.02.2026, 13:4518.02.2026, 13:45

Le joueur de hockey Pierre Crinon, exclu du tournoi olympique pour une bagarre lors du match France-Canada, sera jugé en mai à Grenoble pour des violences sur un gardien d'Angers en novembre, a indiqué mardi le parquet de Grenoble.

«Le procureur a décidé d'engager des poursuites» contre Pierre Crinon pour violences volontaires avec arme, a indiqué le procureur Etienne Manteaux dans un communiqué, précisant que l'audience se tiendra le 27 mai 2026 à 13h30.

Les hockeyeurs finlandais ont un luxe que les Suisses n'ont pas

Le 30 novembre, lors du match de hockey entre Grenoble et Angers, Pierre Crinon avait frappé au visage le gardien angevin Matthew O'Connor avec un gant renforcé, lui occasionnant trois jours d'incapacité totale de travail pour traumatisme facial, rappelle le communiqué.

Le parquet de Grenoble avait d’abord décidé de classer cette procédure sans suite, car des sanctions disciplinaires avaient été prises, Pierre Crinon étant suspendu pendant sept matchs, selon le procureur.

«Compte tenu de la réitération de faits de violences (...) lors des Jeux olympiques contre un joueur canadien dimanche, le procureur constate que monsieur Crinon n'a pas su saisir l'opportunité de ce classement pour cesser tout comportement violent», est-il ajouté.

Pierre Crinon s'est battu dimanche avec le Canadien Thomas Wilson, après avoir été plaqué contre la bande durant le match perdu par la France (10-2). Les arbitres avaient été contraints d'intervenir énergiquement pour séparer les deux joueurs qui avaient continué à s'invectiver après leur exclusion de la glace. Crinon avait aussi longtemps chambré les spectateurs.

MILAN, ITALY - FEBRUARY 15: Tom Wilson #43 of Team Canada and Pierre Crinon #7 of Team France fight in the third period during the Men&#039;s Preliminary Group A match between Canada and France on day ...
Thomas Wilson (à gauche) et Pierre Crinon ont eu une explication sur la glace.image: Getty

Le hockeyeur français a été exclu du match et a également été suspendu par sa fédération pour la fin du tournoi olympique. Il a donc manqué le dernier match des Bleus, éliminés mardi en huitièmes de finale par l’Allemagne (5-1).

«Le comportement provocant de Pierre Crinon à sa sortie de la glace, alors même qu’il venait de se faire exclure de la rencontre pour une bagarre, constitue une violation manifeste de l’esprit olympique et porte également atteinte aux valeurs de notre sport», a indiqué lundi la Fédération française de hockey.

(afp/roc)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
de Robin GREMMEL
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
de Sebastian Kunze
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
de Jérôme RASETTI
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
3
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
de Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
de Yoann Graber
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
de martin probst, bormio
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Des drones FPV sont utilisés pour la première fois aux JO 2026
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
Les nerfs d'Atle Lie McGrath ont lâché lundi lors du slalom des JO. D'abord sur la piste, puis en dehors. De quoi offrir le sacre à Loïc Meillard et une séquence TV légendaire.
Le sport est parfois très cruel. Le slalom des JO de Milan-Cortina, ce lundi, nous a offert une sacrée piqûre de rappel.
L’article