Voici la photo-finish la plus dingue de ces JO

Pietro Sighel a marqué les esprits lors de l'arrivée du 500m de short-track, lundi aux Jeux olympiques.

Vous avez sans doute déjà entendu parler de Pietro Sighel. Vous ne vous souvenez peut-être pas de son nom, mais il avait été au coeur d'une polémique la semaine dernière. Il s'était fait remarquer à l’arrivée du relais mixte avec une célébration jugée arrogante et irrespectueuse envers ses adversaires.

Or ce lundi, l'Italien s'est une nouvelle fois fait remarquer à l'arrivée, en franchissant encore la ligne d'arrivée à l'envers.

La différence avec l'épisode de mardi dernier, c'est que cette fois Pietro Sighel ne l'a absolument pas fait exprès. Dans le dernier virage du 500m, certains adversaires ont percuté le Transalpin dans leur chute. Ce dernier a alors fait un tête-à-queue tout en restant sur ses patins, reculant ainsi sur la ligne.

Comme il était très proche de son adversaire, il a fallu la photo-finish pour les départager. Evidemment, celle-ci est très drôle.

Image: Capture d'écran Eurosport

A l'image, on remarque que le premier patin (c'est cela qui compte) de Sighel franchit la ligne après celui du Kazakh Abzal Azhgaliyev.

Pietro Sighel ne sera donc pas critiqué pour son arrivée cette fois, contrairement à mardi dernier. Nous vous avions d'ailleurs demandé ce que vous aviez pensé de la célébration du patineur italien. Vous aviez été 49% à estimer qu'il s'agissait d'une démonstration euphorique qui reflétait la joie d’une victoire à domicile, mais aussi 46% à trouver ce geste irrespectueux. Seulement 7% des 326 votants trouvait en revanche que cette célébration était iconique et qu'elle restera comme l’un des moments forts de ces Jeux.

