Hockey sur glace

JO 2026: Fiala se blesse et sort sur civière contre le Canada

Cette scène lors de Suisse-Canada fait froid dans le dos

L'attaquant de la Nati Kevin Fiala, visiblement gravement blessé à la jambe, a dû quitter la glace sur une civière. Une séquence poignante qui a impliqué tous les acteurs du match.
14.02.2026, 00:3614.02.2026, 00:43
Yoann Graber
Yoann Graber

C'est malheureusement l'image que l'on gardera de ce Canada-Suisse (5-1) aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. La sortie sur civière de Kevin Fiala, à 2 minute 50 de la fin du match. Une scène aussi rare que poignante.

Alors que le match est plié (5-1 pour les Canadiens, le score ne changera pas jusqu'à la fin), Kevin Fiala va au duel avec Tom Wilson pour disputer un puck contre la bande. Sans commettre une charge fautive, le Canadien retombe sur la jambe gauche du Suisse qui, visiblement, se tord sous le poids de l'adversaire.

La séquence en vidéo

Pendant près de cinq minutes, Fiala reste allongé sur la glace, sur le ventre, dans la position dans laquelle il s'est écroulé. Le signe, assurément, d'une blessure grave.

Les soigneurs amènent rapidement une civière et prennent en charge le malheureux. Certains de ses coéquipiers l'encerclent et le soutiennent. Sur le banc suisse, c'est la consternation. Entre grimaces et visages choqués.

Les commentateurs de la RTS sont, eux aussi, sous le choc. «Ça fait froid dans le dos, ce genre de scène me donne la nausée», s'émeut le consultant Geoffrey Vauclair.

Le Canada a un problème avec ses hockeyeurs francophones

Finalement, après près de cinq minutes, les soigneurs placent Kevin Fiala – toujours dans la même position couchée – sur la civière et le sortent de la glace. Devant tous les joueurs canadiens, qui ont quitté leur banc pour faire une sorte de haie d'honneur à l'attaquant de la Nati. Un geste très fair-play qu'a beaucoup apprécié Geoffrey Vauclair au micro:

«Ça, c'est plus important que de marquer un but à mon avis. C'est un très bel exemple humain. Chapeau aux Canadiens!»

Tout le public s'est levé pour saluer la sortie de Kevin Fiala, en scandant son nom.

Injured Switzerland&#039;s Kevin Fiala #21, injured, is stretchered on a stretcher off the ice by paramedics, during the men&#039;s group A preliminary round game between Canada and Switzerland at the ...
Pas sûr qu'on puisse revoir Kevin Fiala durant ce tournoi olympique. Image: KEYSTONE

Le numéro 21 de la Suisse – dont on ne connaît pas encore ni la nature ni la gravité de la blessure – ne sera certainement pas remis pour le match contre la République tchèque dimanche (12h10), troisième et ultime rencontre de groupe.

Kevin Fiala n'est pas le seul hockeyeur de la Nati à être sorti sur blessure ce vendredi contre le Canada. Andrea Glauser et Denis Malgin sont aussi rentrés prématurément au vestiaire. Bref, une soirée à oublier pour les Helvètes...

Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
Des drones FPV sont utilisés pour la première fois aux JO 2026
