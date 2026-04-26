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Marathon: Sawe descend sous les 2h

Sebastian Sawe from Kenya celebrates winning the men&#039;s race at the London Marathon in London, Sunday, April 26, 2026.(AP Photo/Ian Walton) Britain London Marathon
Le Kényan Sabastian Sawe a réalisé un exploit ce dimanche.Keystone

Une barrière mythique est tombée en course à pied

Le Kényan Sabastian Sawe est devenu dimanche le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures.
26.04.2026, 13:0726.04.2026, 13:11

Il a remporté le marathon de Londres en 1h59'30 devant l'Éthiophien Yomif Kejelcha, lui aussi sous la mythique barrière (1h59'41).

Le Kényan de 29 ans a franchi la ligne d'arrivée devant Buckingham Palace en pulvérisant l'ancien record du monde établi par Kelvin Kiptum en 2h01'25 en avril 2023, moins d'un an avant son décès dans un accident de voiture. Yomif Kejelcha (1h59'41) a lui aussi bouclé les 42,195 km en moins de deux heures, une performance d'autant plus incroyable que le spécialiste du semi-marathon s'alignait pour la première fois sur la distance reine.

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L'Ougandais Jacob Kiplimo, troisième, a également battu la marque de référence de Kiptum en 2h00'28 lors de ce marathon qui restera gravé dans l'histoire de l'athlétisme. Sawe était à la tête d'un groupe de six coureurs quand il a placé une accélération avant le 30e kilomètre. Seul Kejelcha a réussi à rester à ses côtés, avec Kiplimo quelques mètres derrière.

Chez les femmes, l'Éthiopienne Tigst Assefa a conservé son titre en améliorant le record mondial pour une course exclusivement féminine qu'elle avait établi l'an dernier.L'athlète de 29 ans a placé un sprint dans les derniers mètres pour décrocher les Kényanes Joyciline Jepkosgei et Hellen Obiri, avec qui elle a fait toute la course, et coupé la ligne après 2h15'41, soit neuf secondes de moins que la marque précédente. (jcz/ats/afp)

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