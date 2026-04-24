Ce marathonien est la risée d'Internet

Carson Mello était en train de célébrer sa victoire au marathon du Delaware lorsqu’un retour impensable de l’arrière l’a privé de la première place. De quoi susciter de nombreuses réactions.

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En cyclisme, il arrive souvent qu’un coureur célèbre une victoire alors qu’il n’a pas gagné, soit parce qu’il l’a fait un tour trop tôt, soit parce qu’il se fait «sauter» sur la ligne au dernier moment.

Ces scènes sont beaucoup moins fréquentes en course à pied. Pourtant, c’est bien ce qui est arrivé au marathon du Delaware il y a quelques jours.

A quelques mètres de l’arrivée, Carson Mello a pris le temps de savourer ce qu’il pensait être une victoire, son principal adversaire, Joshua Jackson, étant alors largement derrière lui. Mais ce dernier s’est soudain mis à sprinter de toutes ses forces et a coupé la ligne en premier.

Le finish incroyable du marathon ⬇️ Vidéo: instagram

La scène a été filmée et visionnée des millions de fois. Elle a aussi suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Si le sprint long de Joshua Jackson après 42 kilomètres de course a impressionné les internautes, qui ont salué son abnégation, beaucoup ont éclaté de rire en voyant la scène.

«Il n’a plus qu’à changer de nom, déménager à l’autre bout du pays et porter un déguisement pour le reste de ses jours», ironise un internaute à propos du marathonien battu. Un autre ajoute: «J'aimerais tellement voir la tête du type à l'arrivée», tandis qu'un troisième écrit: «Les rires à la fin de la vidéo, c’est exactement mon ressenti!»

Joshua Jackson a franchi la ligne d’arrivée moins d’une seconde avant Carson Mello, mais s’est imposé avec un peu plus d’une seconde d’avance selon les temps officiels enregistrés par puce électronique. Son chrono final est de 2 heures, 43 minutes et 11 secondes.

(roc)