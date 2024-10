Vidéo: twitter

Il bat trois records du monde grâce à un système ingénieux

Peter Salzmann a établi trois records en un seul saut, mardi, alors qu'il testait une nouvelle façon de voler sur la Jungfrau.

Plus de «Sport»

Peter Salzmann a utilisé la technologie «foil», qui provient à l'origine des sports nautiques et permet d'augmenter la portance, ce qui peut prolonger les vols. L'Autrichien a ainsi volé pendant près de six minutes sans moteur, parcourant une distance de 12,5 kilomètres avec un dénivelé de 3402 mètres. Voici les images spectaculaires de ce vol:

Vidéo: twitter

Avec son saut, l'Autrichien a établi trois nouveaux records mondiaux pour la durée de vol en BASE Jump, la distance parcourue et le dénivelé entre le décollage et l’atterrissage.

Peter Salzmann montre sur l'aile de son «foil» les données de vol de son saut record. Image: www.redbullmediahouse.com

Le «foil» se compose d'un noyau en mousse et de pièces imprimées en 3D. Il ressemble à un profil d'aile de 2,1 mètres de long et pèse 5,45 kilogrammes. Son développement a nécessité trois ans de travail et six prototypes ont été testés en collaboration avec l'expert autrichien de wingsuit Andreas Podlipnik.

Grâce à des optimisations aérodynamiques, le design augmente de près de 50% le taux de glisse habituel d'une wingsuit.

Peter Salzmann a choisi de s'élancer de la Jungfrau, le plus haut sommet de la région d'Interlaken, pour réaliser son exploit. C'est une destination connue des sauteurs expérimentés et elle est réputée pour ses paysages à couper le souffle et ses falaises abruptes. Elle offrait en outre des conditions parfaites pour le saut de l'Autrichien, car de longs vols sont possibles et de nombreuses données d'autres vols sont disponibles. Il est ainsi possible de comparer le vol avec le «foil» avec des vols «traditionnels».

Le vol de Salzmann s'est déroulé dans des conditions froides et venteuses, depuis un promontoire rocheux situé à 4063 mètres d'altitude sur le versant nord de la montagne. Avec des températures comprises entre -5 et +9 °C et des vents allant jusqu'à 37 km/h, Salzmann a atteint une vitesse maximale de 200 km/h et a volé en tout 5 minutes et 56 secondes avant d'ouvrir son parachute.

Avant le vol, il avait dû attendre que les vents latéraux se calment, car ils sont dangereux avec un «foil», a-t-il déclaré après l'atterrissage. En outre, il a dû lutter contre des crampes et une visière embuée. Malgré cela, le saut était «fou» et il a pu l'apprécier. (lzo)