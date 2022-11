Au Qatar, le Cameroun disputera sa neuvième phase finale de Coupe du monde. image: twitter

Face à la Suisse, le Cameroun sera dangereux mais pas indomptable

La Suisse joue son premier match dans cette Coupe du monde 2022 ce jeudi matin (11h00) face au Cameroun. On passe au peigne fin les Lions Indomptables.

Ça y est, c'est le jour-J pour la Nati! Elle affronte le Cameroun à 11h00 pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde. On décrypte ce premier adversaire en cinq points.

Le Cameroun en bref

43e au classement Fifa (ce qui en fait la 7ème équipe africaine)

9ème participation à la Coupe du monde (record africain)

Qualification obtenue au bout du suspense lors du barrage contre l'Algérie, grâce à un but dans les arrêts de jeu des prolongations du match retour (victoire 2-1)

lors du barrage contre l'Algérie, grâce à un but dans les arrêts de jeu des prolongations du match retour (victoire 2-1) Meilleur résultat dans une Coupe du monde: 1/4 de finale (1990)

Sélectionneur: Rigobert Song (46 ans)

Son style de jeu

Depuis qu'il a repris l'équipe en février 2022, Rigobert Song a instauré un 4-4-2 à plat, en testant quelques variantes comme lors des récents matchs de préparation contre la Jamaïque (4-3-3) et le Panama (4-1-4-1). Un alignement classique, «pas très glamour, mais du solide, à l’image du défenseur rugueux que fut Rigobert Song», résume Le Monde. Le quotidien français précise:

«Rigobert Song s’appuie sur André-Frank Zambo Anguissa et Samuel Oum Gouet pour récupérer les ballons. Karl Toko-Ekambi et Moumi Ngamaleu sont chargés d’alimenter les attaquants Vincent Aboubakar et Eric Maxim Choupo-Moting» Le Monde

L'alignement du Cameroun lors du match de barrage retour contre l'Algérie, en mars 2022, qui devrait ressembler à celui contre la Suisse

On imagine le Cameroun être prudent face à la Nati – un adversaire plus fort sur le papier (15e au classement FIfa), qui compte quelques joueurs offensifs très intéressants comme Okafor, Embolo ou encore Shaqiri, par exemple –, en tout cas en début de partie. Le bloc défensif des Lions Indomptables devrait donc évoluer assez bas, avec peu de prises de risque.

Ses points forts

Ce 4-4-2 à plat permet au Cameroun d'être, selon Le Monde, « une équipe bien organisée , difficile à manœuvrer». Et les chiffres le prouvent: le demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2022 encaisse peu de buts. Il réussit même souvent des blanchissages, comme lors de son dernier match officiel (qualifs pour la CAN 2023), en juin au Burundi (1-0).

Comme elle l'a prouvé en Algérie, en mars dernier, avec cette qualif arrachée dans les derniers instants, cette équipe camerounaise a du caractère. Il est insufflé par le sélectionneur Rigobert Song et le président de la fédération, qui n'est autre que Samuel Eto'o. Tous deux sont connus pour être de grands compétiteurs. Et leurs joueurs seront gonflés à bloc pour ce premier match.

S'ils arrivent à se dire que cette qualification pour le Qatar est déjà miraculeuse et que cette phase finale est une cerise sur le gâteau, les Lions Indomptables pourraient jouer libérés. Et être d'autant plus dangereux.

Finalement, le Cameroun pourra compter sur des éléments très en forme et en confiance, notamment les attaquants Jean-Pierre Nsamé (Young Boys) et surtout Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich).

Ses points faibles

Si le Cameroun est robuste défensivement, il pèche parfois devant le but adverse. Malgré quelques jolis noms, son attaque n'est pas la plus efficace du continent africain. Elle n'a par exemple pas trouvé la faille contre le modeste Ouzbékistan en amical en septembre (0-2) ni contre la Corée du Sud (0-1). Juste avant le Mondial, elle n'a inscrit à chaque fois qu'un seul but contre la Jamaïque (1-1) et le Panama (1-1), pas franchement connus pour être des mastodontes du foot mondial.

Si certains de ses joueurs ont cartonné dans leur club juste avant d'arriver au Qatar, ce n'est pas le cas du collectif camerounais. Il reste sur deux défaites en septembre (Ouzbékistan et Corée du Sud) et deux nuls (Jamaïque et Panama). Pas de quoi engranger une grosse confiance avant d'affronter des équipes d'un tout autre calibre que sont la Suisse, la Serbie et le Brésil. Au contraire!

Côté extra-sportif, la sélection camerounaise n'est pas, non plus, la plus sereine de cette Coupe du monde. Des voix importantes du foot camerounais critiquent l'ingérence de Samuel Eto'o dans l'équipe, accusé de prendre trop de place et de faire lui-même les listes des joueurs sélectionnés, notamment en fonction d'affinités familiales. Cette situation place le sélectionneur Rigobert Song dans une position délicate, certains estimant qu'il est illégitime. Ses hésitations sur la prononciation de certains joueurs au moment d'annoncer sa liste ne lui ont pas rendu service...

Cette ingérence de Samuel Eto'o amène aussi beaucoup de pression pour les joueurs. L'ex-attaquant star martèle que «le Cameroun sera champion du monde», tout en infligeant une humiliation devant la caméra aux Lions Indomptables dans le vestiaire, après la chiche victoire contre le Burundi en juin. André-Frank Zambo Anguissa, l'un des cadres de cette équipe, s'est plaint dans les médias du comportement de son président.

Ses joueurs à surveiller

André-Frank Zambo Anguissa

Le milieu défensif réalise un très bon début de saison avec Naples, leader confortable de Serie A, avec qui il est titulaire. Il a disputé 13 matchs (sur 15 possibles), pour 2 buts et 3 passes décisives. En plus d'être impliqué dans 14% du total des buts napolitains, l'ex-Marseillais est un récupérateur efficace, capable de briser les mouvements offensifs suisses.

André-Frank Zambo Anguissa, l'un des piliers du Napoli et du Cameroun. Image: keystone

Jean-Pierre Nsame

On ne présente plus en Suisse l'attaquant de Young Boys, meilleur buteur de notre championnat lors de la saison 2019/2020. Le Bernois voudra assurément briller contre son pays d'adoption, et ses récentes performances laissent penser qu'il en a les moyens: 9 buts en 15 matchs de Super League.

Erik Maxim Choupo-Moting

Il est le joueur le plus connu de l'effectif camerounais, pour ne pas dire sa star. Et pour cause: le puissant attaquant (191 cm pour 84 kg) évolue au Bayern Munich, l'un des tout meilleurs clubs d'Europe. Et il n'y fait pas de la figuration: s'il est le plus souvent remplaçant, il a quand même réussi à marquer 6 buts en 10 matchs de Bundesliga et 3 en 4 parties de Ligue des champions (dont un à Barcelone). Le natif de Hambourg a de quoi faire mal à la Nati dans les airs et balle au pied.

Erik Maxim Choupo-Moting est en confiance au Bayern Munich. Image: keystone

Karl Toko Ekambi

Le joueur de couloir gauche est régulièrement titulaire à l'Olympique Lyonnais (73% des matchs de Ligue 1 dans le onze de base), où il a des statistiques intéressantes (4 buts en 15 matchs). En équipe nationale, il a marqué 5 buts en 7 parties lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations. C'est lui qui a marqué le but de la qualification pour le Mondial face à l'Algérie. L'homme des grands rendez-vous, donc...