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CdM 2026: retour au pays sous haute tension pour le coach coréen

AUSTRIA - SOUTH KOREA Head coach of South Korea Hong Myung Bo during the friendly football match ahead of FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 WM, Weltmeisterschaft, Fussball WM, Weltm ...
Hong Myung-bo, sélectionneur démissionnaire de la Corée du Sud.Image: www.imago-images.de

Menaces de mort, président furieux: retour explosif pour le coach coréen

Le sélectionneur démissionnaire Hong Myung-bo, tenu pour responsable de l’élimination de la Corée du Sud, rentre ce mardi au pays dans un contexte tendu.
30.06.2026, 04:3030.06.2026, 04:30
Un article de
t-online

Après l'élimination décevante de la Corée du Sud à la Coupe du monde, la police sud-coréenne a annoncé un renforcement des mesures de sécurité pour le retour de l'équipe nationale à l'aéroport d'Incheon, mardi.

Cette décision est principalement motivée par la vive colère à l'encontre du sélectionneur, Hong Myung-bo, qui a depuis démissionné de son poste. Sur un forum en ligne sud-coréen, un internaute anonyme est même allé jusqu'à menacer de le tuer le jour de son retour au pays.

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Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, 160 policiers seront déployés mardi à l'aéroport d'Incheon dans le cadre de ces mesures de sécurité renforcées. L'exploitant de l'aéroport mobilisera également une équipe de sécurité de 25 personnes.

Agé de 57 ans, Hong Myung-bo avait déjà connu un échec en tant que sélectionneur national lors de la Coupe du monde 2014. A l'époque, la Corée du Sud avait été éliminée sans gloire, avec un seul point en trois matchs. Malgré cela, le technicien avait été de nouveau nommé sélectionneur en juillet 2024. Aujourd'hui, il est cependant considéré par l'opinion publique comme le principal responsable de cette nouvelle élimination prématurée.

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Le président intervient

Même le président sud-coréen, Lee Jae-myung, a exigé que les responsables du désastre rendent des comptes. «Face à ce résultat inattendu, je suis non seulement stupéfait, mais j'estime aussi qu'il est tout simplement absurde», a-t-il écrit dans une longue déclaration publiée sur X.

Les Sud-Coréens avaient hérité d'un groupe jugé abordable dans cette Coupe du monde élargie. Ils avaient même toutes les cartes en main pour décrocher leur qualification après leur victoire 2-1 contre la Tchéquie lors de leur entrée en lice. Mais ils se sont ensuite inclinés face au Mexique puis à l'Afrique du Sud. Avec seulement trois points et une différence de buts défavorable par rapport au Sénégal, ils n'ont pas été repêchés parmi les meilleurs troisièmes.

(t-online/roc)

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