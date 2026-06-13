Une blague d'Infantino rend furax les Italiens
Le fait que l’Italie ne participe pas à cette Coupe du monde 2026 attriste déjà suffisamment ce fier pays de football. Mais le président de la Fifa Gianni Infantino est venu remuer le couteau dans la plaie.
Dans une interview accordée à la chaîne brésilienne CazéTV, Infantino s’est moqué du nouvel échec de la Nazionale lors des qualifications pour la Coupe du monde. Interrogé sur une éventuelle extension du tournoi à 64 équipes, il a déclaré en souriant:
La Fifa ne compte pourtant au total que 211 associations membres.
Une vanne qui a irrité notamment de nombreux internautes transalpins sur les réseaux sociaux. Selon l’agence de presse italienne Ansa, le ministre italien des Sports Andrea Abodi s’est aussi montré irrité après ces propos et a annoncé vouloir s’entretenir avec Gianni Infantino. Il a déclaré:
Pour rappel, l’Italie a manqué la qualification pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive et est absente du tournoi actuellement organisé au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis. Pour la première fois, 48 équipes participent à la phase finale.
(sda/yog)