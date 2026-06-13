Gianni Infantino ne s'est pas fait que des amis en Italie. Image: keystone

Une blague d'Infantino rend furax les Italiens

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a énervé beaucoup de fans de la Squadra Azzurra avec une vanne. Y compris le ministre italien des sports.

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Le fait que l’Italie ne participe pas à cette Coupe du monde 2026 attriste déjà suffisamment ce fier pays de football. Mais le président de la Fifa Gianni Infantino est venu remuer le couteau dans la plaie.

Dans une interview accordée à la chaîne brésilienne CazéTV, Infantino s’est moqué du nouvel échec de la Nazionale lors des qualifications pour la Coupe du monde. Interrogé sur une éventuelle extension du tournoi à 64 équipes, il a déclaré en souriant:

«Peut-être que l’Italie se qualifiera pour une Coupe du monde avec 64 équipes – ou alors nous monterons même jusqu’à 228 équipes.»

La Fifa ne compte pourtant au total que 211 associations membres.

Une vanne qui a irrité notamment de nombreux internautes transalpins sur les réseaux sociaux. Selon l’agence de presse italienne Ansa, le ministre italien des Sports Andrea Abodi s’est aussi montré irrité après ces propos et a annoncé vouloir s’entretenir avec Gianni Infantino. Il a déclaré:

«Compte tenu de la grande distance entre l’Italie et le Mexique, un entretien téléphonique pour clarifier la situation, en fonction de ses engagements, est la meilleure solution. Je suis intéressé par ce qu’il pense directement.»

Le ministre des Sports Andrea Abodi ne compte pas laisser passer la blague d’Infantino. Image: keystone

Pour rappel, l’Italie a manqué la qualification pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive et est absente du tournoi actuellement organisé au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis. Pour la première fois, 48 équipes participent à la phase finale.

(sda/yog)