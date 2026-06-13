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Coupe du monde 2026: une blague d'Infantino énerve les Italiens

FIFA President Gianni Infantino speaks during a news conference at the stadium in Mexico City, Wednesday, June 10, 2026, a day before the opening FIFA World Cup match between Mexico and South Africa. ...
Gianni Infantino ne s'est pas fait que des amis en Italie.Image: keystone

Une blague d'Infantino rend furax les Italiens

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a énervé beaucoup de fans de la Squadra Azzurra avec une vanne. Y compris le ministre italien des sports.
13.06.2026, 09:2213.06.2026, 09:22

Le fait que l’Italie ne participe pas à cette Coupe du monde 2026 attriste déjà suffisamment ce fier pays de football. Mais le président de la Fifa Gianni Infantino est venu remuer le couteau dans la plaie.

Dans une interview accordée à la chaîne brésilienne CazéTV, Infantino s’est moqué du nouvel échec de la Nazionale lors des qualifications pour la Coupe du monde. Interrogé sur une éventuelle extension du tournoi à 64 équipes, il a déclaré en souriant:

«Peut-être que l’Italie se qualifiera pour une Coupe du monde avec 64 équipes – ou alors nous monterons même jusqu’à 228 équipes.»

La Fifa ne compte pourtant au total que 211 associations membres.

L'Angleterre a eu une vilaine surprise avant un entraînement

Une vanne qui a irrité notamment de nombreux internautes transalpins sur les réseaux sociaux. Selon l’agence de presse italienne Ansa, le ministre italien des Sports Andrea Abodi s’est aussi montré irrité après ces propos et a annoncé vouloir s’entretenir avec Gianni Infantino. Il a déclaré:

«Compte tenu de la grande distance entre l’Italie et le Mexique, un entretien téléphonique pour clarifier la situation, en fonction de ses engagements, est la meilleure solution. Je suis intéressé par ce qu’il pense directement.»
epa12639064 Italy&#039;s Minister of Sport and Youth Andrea Abodi attends a mass in memory of the victims of the Crans-Montana New-Year fire, at the Basilica of Saints Ambrose and Charles in Rome, Ita ...
Le ministre des Sports Andrea Abodi ne compte pas laisser passer la blague d’Infantino.Image: keystone

Pour rappel, l’Italie a manqué la qualification pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive et est absente du tournoi actuellement organisé au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis. Pour la première fois, 48 équipes participent à la phase finale.

(sda/yog)

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Le Mondial 2026 a réveillé un trauma que je croyais oublié
Je pensais qu’on avait tourné la page de 2010. Puis, à 2h17 du matin, au lendemain du lancement de la Coupe du monde, un bruit venu de la rue m'a brutalement rappelé qu'il existe des traumatismes dont on ne guérit jamais vraiment.
Jeudi soir, je suis allée faire un petit tour en ville pour prendre la température de ce Mondial fraîchement lancé. Et soyons honnêtes, à Lausanne, l'ambiance était… fraîche, justement. Pas exactement à l'émeute footballistique.
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