Tadej Pogacar, vainqueur d'étape dimanche à Leysin. Image: KEYSTONE

La RTS se félicite du succès du Tour de Romandie

La chaîne publique a partagé ses audiences du Tour de Romandie 2026. Et elles s’avèrent excellentes.

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Le Tour de Romandie 2026 n’a pas seulement attiré des foules record au bord des routes. Il a aussi rencontré un vif succès à la télévision, selon un communiqué de la RTS publié ce mercredi.

«En Suisse romande, 202 000 personnes ont suivi le Tour sur RTS 2 au moins 15 minutes consécutives selon les premières estimations», informe le média public, qui ajoute:

«Les étapes ont généré une audience moyenne de 38 000 personnes et une part de marché de 30,7%, des chiffres en hausse par rapport à la précédente édition»

La présence de l’immense Tadej Pogacar, vainqueur de quatre étapes et du classement général, pour sa première participation, explique en partie cet engouement des téléspectateurs pour la course. Mais pas seulement, le Tour de Romandie restant une épreuve bien ancrée chez les Romands.

«Ces chiffres témoignent de l’attachement profond qu’entretient le public romand pour cet événement sportif international mais aussi de sa fidélité à la RTS», s'est enthousiasmée Nathalie Ducommun, rédactrice en chef des Sports à la RTS.

Le pic d’audience de cette 79e édition de la boucle romande, à 104 000 personnes, a été enregistré dimanche lors de la dernière étape à Leysin, vers 16h15, soit l’heure d’arrivée des coureurs. Cette ultime étape de montagne a été remportée par Tadej Pogacar, tandis que le Jurassien Yannis Voisard s’est classé huitième à 17 secondes.

(roc)