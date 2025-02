Une mésaventure a plombé les chances de ce sauteur suisse

Gregor Deschwanden a vécu une galère «qui n'arrive qu'une fois dans une carrière», ce samedi lors du concours de Sapporo.

Gregor Deschwanden réalise une très bonne saison de Coupe du monde. Le sauteur obwaldien a déjà terminé 18 fois dans le top 10 cet hiver et espérait bien être aussi régulier lors du concours de Sapporo ce week-end. Mais un incident pour lequel il n'est absolument pas responsable l'a pénalisé.



Ses skis n'étaient tout simplement pas encore arrivés au Japon à l'heure de la compétition. Le transport de bagages a eu du retard sur le trajet entre Lake Placid et Sapporo, nous apprend l'agence de presse alémanique sda. «Comme les skis sont des bagages spéciaux, ça ne suit pas toujours dans les connexions de vol. Mais c'est le genre de choses qui n'arrivent qu'une fois dans une carrière», explique l'ancien sauteur jurassien Nicolas Jean-Prost, contacté par watson.



Deschwanden a donc demandé à un athlète dont la taille et le poids sont plus ou moins les mêmes s'il pouvait lui emprunter son matériel, et c'est ainsi qu'il a sauté avec les skis de Kevin Bickner. L'aide de l'Américain a été doublement précieuse puisque les deux hommes sont équipés par la même marque (Fischer). Ce qui ne signifie pas que le Suisse a bénéficié d'un matériel parfait, loin de là.

«On a l'habitude de ses propres réglages, surtout au top niveau. Fischer peut produire des skis spécifiques à la technique de chaque coureur qu'il équipe. Il y a parfois un écart d'un centimètre entre le matériel de deux sauteurs qui ont la même marque.» Nicolas Jean-Prost

Mentalement, ce n'est pas pareil non plus. S'élancer du tremplin avec des skis qui ne sont pas les siens, alors qu'on a réalisé de très bons résultats durant la saison avec son propre matériel, a de quoi perturber.

Deschwanden (17e) a malgré tout réussi deux sauts de 131 et 124.5m qui lui ont permis, ironie de l'histoire, de battre Bickner (18e) de 2,7 points. Tout devant, c'est le Japonais Ryoyu Kobayashi qui s'est imposé pour la première fois de la saison.