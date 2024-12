Marco Odermatt réussit le quatre à la suite

Et de quatre! Marco Odermatt a signé une quatrième victoire consécutive à Alta Badia, où personne ne semble en mesure de le battre. Troisième de la première manche, le Nidwaldien de 27 ans a réussi le meilleur chrono du second tracé pour s'imposer avec une marge conséquente sur le Français Léo Anguenot (+0''85) et le Norvégien Alexander Steen Olsen (+0''88). Il remporte par la même occasion son 41e succès en Coupe du monde et dépasse Pirmin Zurbriggen au panthéon du ski suisse.

Ces Romands devraient contacter leur caisse maladie le plus tôt possible

Ce bateau suisse dont personne ne parle sur le Vendée Globe

Deux skippers romands et un alémanique sont engagés sur le tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Or la présence helvétique sur cette édition du Vendée Globe ne se limite pas à eux. Un Français, Nicolas Lunven, navigue sous pavillon suisse.

Justine Mettraux et Alan Roura sont Romands. Et puisqu'ils performent relativement bien sur le Vendée Globe, sans doute l'épreuve la plus périlleuse au monde, ils sont logiquement placés sous le feu des projecteurs. On en sait en revanche déjà beaucoup moins sur Oliver Heer, troisième suisse engagé cette année. Car outre le fait qu'il soit né au Royaume-Uni, il nous vient d'outre-Sarine et traîne depuis le départ à l'arrière de la flotte.