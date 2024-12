Le Suisse a décroché sa troisième victoire en Coupe du monde en descente. Image: keystone

Marco Odermatt égale une légende du ski suisse

Le Nidwaldien a remporté samedi la descente de Val Gardena sur une piste de la Saslong qui lui résistait encore, même en super-G. Il décroche ainsi sa 40e victoire en Coupe du monde, soit autant que Pirmin Zurbriggen, skieur suisse le plus titré chez les hommes. Le Bernois Franjo von Allmen prend la deuxième place, son meilleur résultat en carrière.

Plus de «Sport»

Le triple vainqueur du gros globe de cristal a dompté avec brio cette piste de la Saslong qui se refusait encore à lui. Quatre fois sur le podium sur la piste italienne – encore vendredi lors du super-G –, il a cette fois réalisé une course parfaite pour apporter à la Suisse un succès attendu depuis 2011 à Val Gardena (Beat Feuz en super-G).

Dans de bien meilleures conditions que la veille, Odermatt a été certes moins rapide que son coéquipier Franjo von Allmen sur la portion de glisse, mais a fait preuve d'une agilité remarquable dans le Ciaslat, le secteur le plus technique de la piste des Dolomites.

Cette 40e victoire en Coupe du monde, sa troisième de la saison après celles en super-G à Beaver Creek et en géant à Val d'Isère, lui permet d'égaler Pirmin Zurbriggen au rang de skieur suisse le plus décoré en Coupe du monde chez les messieurs.

Marco Odermatt peut exulter. Il a enfin dompté la Saslong. image: Keystone

Deuxième podium pour von Allmen

Franjo von Allmen, qui ne vit que son troisième hiver en Coupe du monde, a lui sauvé sa 2e place (+0''45) d'un cheveu et est monté sur la boîte pour la deuxième fois de sa carrière après une 3e place à Garmisch l'hiver dernier. Le Bernois de 23 ans a devancé l'Américain Ryan Cochran-Siegle, 3e, pour un centième et le Français Nils Allègre, 4e, pour deux centièmes.

Deux autres Suisses ont terminé dans le top 10: Stefan Rogentin (9e, +0''68) et Lars Rösti (10e, +0''76). Surprenant 8e vendredi, ce dernier aurait même pu créer une immense surprise s'il n'avait pas commis une erreur fatale dans le Ciaslat. Josua Mettler (18e, +1''14), Justin Murisier (21e, +1''27) et Alexis Monney (26e, +1''42) ont eux terminé plus loin.

Le Top 4 de la descente de Val Gardena 1. Marco Odermatt

2. Franjo von Allmen (+0''45)

3. Ryan Cochran-Siegle (+0''46)

4. Nils Allegre (+0''47)



(ats/roc)