brouillard
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Ski alpin: Vonn a reçu un message de Federer

Tennis Champion Roger Federer, rechts, und Skirennstar Lindsey Vonn, links, mit den Lindt Maitre Chocolatiers auf dem Jungfraujoch auf 3454 Meter ueber Meer anlaesslich der Eroeffnung des Lindt Swiss ...
Vonn et Federer à l’occasion de l’inauguration du «Lindt Swiss Chocolate Heaven» en 2014.Image: PHOTOPRESS

Le retour de Lindsey Vonn a été salué par Roger Federer

Lindsey Vonn a terminé 2e de la descente de St-Moritz samedi. Son retour en grâce, salué par Federer, est une bénédiction pour le ski alpin.
13.12.2025, 18:5013.12.2025, 18:50
Claudio Zanini, St-Moritz / ch media

Derrière les barrières installées dans l’aire d’arrivée ce samedi, la foule est dense lorsque Lindsey Vonn quitte la cérémonie des vainqueures, escortée par des agents de sécurité. Une demi-douzaine d’enfants en tenue de ski scandent son nom derrière les grilles: «Lindsey! Lindsey! Lindsey!» Ils agitent la main et brandissent des feutres. La star américaine du ski, déjà très sollicitée par les médias et dont la fatigue se lisait sur le visage, leur lance: «J’arrive tout de suite, les amis.»

L’engouement autour de Lindsey Vonn est immense pour l’ouverture de la saison de vitesse à St-Moritz. Vendredi, elle s’est imposée avec autorité dans la descente. Samedi, seule l’Allemande Emma Aicher, 22 ans, est parvenue à la devancer. L’importance du retour de la skieuse de 41 ans pour la Fédération internationale de ski apparaît clairement dans les propos de son CEO.

Les résultats de samedi:

Image
Image: TXT

Urs Lehmann, en poste depuis l’été à la tête de la FIS, affirme que «c’est exactement ce dont notre sport a besoin. Si nous voulons être visibles à l’échelle mondiale, il nous faut ce genre d’histoires.» Depuis la victoire de Vonn vendredi, la FIS a enregistré des audiences en ligne colossales, souligne Lehmann: «Cela dépasse toutes les attentes.»

Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission

Vendredi, Lindsey Vonn est devenue la vainqueure d’une course de Coupe du monde la plus âgée. Une histoire qui dépasse largement le cadre du ski alpin. Roger Federer, avec qui elle est amie de longue date, lui a d’ailleurs adressé un message. «Il m’a envoyé ses salutations et m’a souhaité bonne chance», confie-t-elle.

Un tel enchaînement d’événements a évidemment laissé des traces. «Vendredi, j’ai dépensé un peu trop d’énergie. J’étais un peu fatiguée», reconnaît Vonn. Moins fluide dans le secteur intermédiaire que la veille, elle a notamment touché la neige de la hanche. «Dans ces conditions, on ne peut évidemment pas gagner», a-t-elle admis. Elle est bien parvenue à prendre la tête provisoirement, mais seulement pour un bref instant.

epa12589187 Lindsey Vonn of the United States competes in the Women&#039;s Downhill at the FIS Alpine Skiing World Cup stop in St. Moritz, Switzerland, 13 December 2025. EPA/CLAUDIO THOMA
L'Américaine en action ce samedi.Keystone

Juste après Lindsey Vonn, l’Allemande Emma Aicher s’est élancée sur la piste. À 22 ans, elle est la dernière véritable skieuse polyvalente du Cirque blanc, engagée dans les quatre disciplines. Cette saison déjà, elle est montée sur le podium en prenant la 3e place du slalom de Levi. À St-Moritz, Aicher a abaissé le temps de Lindsey Vonn de 24 centièmes: la jeunesse a repris le dessus dans les Grisons.

La mère d’Emma Aicher est suédoise, son père allemand. Elle a grandi en Suède, avant de vivre trois ans à Engelberg, où elle s’entraînait avec le ski-club local. Aujourd’hui, elle est installée à Salzbourg. Le suisse allemand, en revanche, elle ne le parle pas, a-t-elle reconnu en souriant: «Je pourrais peut-être dire quelque chose maintenant, mais ce serait sûrement faux.»

À l’arrivée, Emma Aicher a accueilli son deuxième succès en descente de Coupe du monde avec un flegme désarmant. «Je suis très satisfaite, j’ai réussi à faire ce que je voulais», a-t-elle expliqué. Interrogée sur sa personnalité, elle a répondu avec simplicité: «Aucune idée. Beaucoup de gens me décriraient sans doute comme quelqu’un de plutôt calme.» Elle semble aborder avec la même sérénité la charge que représente le fait de concourir dans quatre disciplines. «J’aime tout simplement beaucoup skier, et ça m’aide.»

epa12589037 Winner Emma Aicher of Germany poses with her trophy after the Women&#039;s Downhill at the FIS Alpine Skiing World Cup stop in St. Moritz, Switzerland, 13 December 2025. EPA/JEAN-CHRISTOPH ...
Emma Aicher est repartie avec le trophée. Keystone

La performance d’Aicher n’a pas laissé Lindsey Vonn indifférente. «Emma a un tel toucher de neige, on le voit dans toutes les disciplines. Elle sera encore là pour les années à venir, c’est sûr. Elle est encore jeune», a déclaré l’Américaine, avant d’éclater de rire. L’âge est d’ailleurs devenu un thème central en Coupe du monde féminine. À St-Moritz, Sofia Goggia, représentante de la génération plus expérimentée, a pris la troisième place. L’Italienne a 33 ans et confiait encore vendredi qu’elle pouvait très bien s’imaginer skier à 41 ans. «Mais seulement comme touriste.»

L’équipe suisse, minée par les blessures, n’est pour sa part pas parvenue à placer une skieuse dans le top 10. Mais Jasmine Flury, de retour après une longue pause forcée, a signé un net progrès. Trentième la veille, elle s’est classée onzième, échouant à seulement six centièmes du top 10.

La Grisonne a été affectée par les absences de Lara Gut-Behrami, Corinne Suter et Michelle Gisin. «J’étais très émotive vendredi, et cela m’a freinée d’une certaine manière. Je suis soulagée d’avoir réussi à franchir ce cap aujourd’hui.» Aux côtés de Flury, Malorie Blanc (19e), Priska Ming-Nufer (23e), Delia Durrer (25e) et Joana Hählen (26e) ont également terminé dans les points.

La Suisse a «un retard» qui prétérite ses chances aux JO

Urs Lehmann n’a pas souhaité entrer dans les détails de la situation actuelle au sein de Swiss-Ski. Son mandat à la FIS l’oblige à la neutralité. Il a néanmoins déclaré:

«Swiss-Ski a perdu des skieuses capables de gagner. Aucune équipe au monde ne peut compenser de telles absences. La Suisse est et restera une nation forte»

Ses propos allaient rapidement se vérifier. Quelques instants plus tard, les hommes suisses signaient un triplé à Val d’Isère grâce à Loïc Meillard, Luca Aerni et Marco Odermatt.

Plus d'articles sur le sport
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
de Syl Battistuzzi
Cette célèbre équipe mise sur un grand-père pour se sauver
Cette célèbre équipe mise sur un grand-père pour se sauver
de Niklas Helbling
«J'ai la gerbe»: fans suisses écœurés par les prix des billets au Mondial
«J'ai la gerbe»: fans suisses écœurés par les prix des billets au Mondial
de Ralf Meile
Les larmes de ce curleur suisse cachent une histoire folle
Les larmes de ce curleur suisse cachent une histoire folle
de Yoann Graber
Il crée l'indignation dans le ski de fond
Il crée l'indignation dans le ski de fond
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
de Claudio Zanini, St-Moritz
Vous voulez aller voir la Nati au Mondial? Cette nouvelle va vous dépiter
Vous voulez aller voir la Nati au Mondial? Cette nouvelle va vous dépiter
Ce Suisse de NHL s'apprête à entrer dans l'histoire
Ce Suisse de NHL s'apprête à entrer dans l'histoire
Ces cyclistes écrivent l'histoire de l'aviation
Ces cyclistes écrivent l'histoire de l'aviation
de Yoann Graber
La Nati n'est pas la bienvenue à San Francisco
La Nati n'est pas la bienvenue à San Francisco
de Ralf Meile
Odermatt ressemble de plus en plus à Federer
Odermatt ressemble de plus en plus à Federer
de Sven Papaux
Au Mondial, les pauses boisson auront un effet insoupçonné
Au Mondial, les pauses boisson auront un effet insoupçonné
de Julien Caloz
Et si la Nati copiait l’astuce anglaise au Mondial 2026?
Et si la Nati copiait l’astuce anglaise au Mondial 2026?
de Julien Caloz
Cette imprudence de Norris après la course aurait pu lui coûter son sacre
Cette imprudence de Norris après la course aurait pu lui coûter son sacre
de Yoann Graber
Thèmes
Photographes nominés aux Comedy Wildlife Awards 2025
1 / 39
Photographes nominés aux Comedy Wildlife Awards 2025
partager sur Facebookpartager sur X
Mickaelplaidecoupable réalise un faux kidnapping
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Davos fait rayonner le ski de fond mais a un gros défaut
Malgré 51 ans de tradition et un niveau d’excellence reconnu, la station grisonne peut tirer un trait sur toute ambition d’accueillir des compétitions d’envergure mondiale. Voici pourquoi.
En Suisse, parler de ski de fond, c’est immédiatement penser à Davos. Depuis plus d'un demi-siècle, les compétitions disputées sur la piste de la Flüela font partie du cercle très fermé de la Coupe du monde. En matière de tradition, l’événement grison n'est devancé que par le mythique Holmenkollen d’Oslo.
L’article