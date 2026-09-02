assez dégagé20°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Le ski mondial ouvre la porte aux athlètes russes

BEIJING, CHINA - February 19: Alexander Bolshunov of ROC wins the gold medal in the Men&#039;s 50km Mass Start Olympic Cross-Country ski race, reduced to 30km because of the freezing weather at the Zh ...
Alexander Bolshunov et les skieurs russes bientôt de retour en Coupe du monde.Image: getty

Le ski mondial ouvre la porte aux athlètes russes

La Fédération internationale de ski (FIS) a dit oui ce mercredi au retour des skieurs russes et biélorusses en Coupe du monde, mais pas sans conditions.
02.09.2026, 21:3602.09.2026, 21:36

Les athlètes de Russie et de Biélorussie seront à nouveau autorisés, sous certaines conditions, à participer aux épreuves de la Coupe du monde à partir de la saison prochaine. La FIS a ouvert la porte.

Lors d’une réunion de son Conseil à Thoune, la Fédération internationale de ski et de snowboard a dit oui tout en soumettant ce retour à des conditions strictes.

Les Russes se rebiffent contre le ski mondial
Les Russes se rebiffent contre le ski mondial

Les athlètes et les staff des deux pays doivent signer une déclaration individuelle de neutralité. Le respect de cette déclaration sera contrôlé en permanence par la FIS, et toute infraction sera passible de sanctions. De plus, les règles antidopage en vigueur doivent être respectées.

Cette ouverture s'applique exclusivement aux compétitions individuelles. Les équipes nationales de Russie et de Biélorussie restent exclues des compétitions. Les symboles nationaux tels que les drapeaux, les hymnes ou les uniformes sont également interdits.

A quelques exceptions près, les athlètes russes et biélorusses sont exclus depuis 2022 des Coupes du monde des sports d'hiver organisées sous l'égide de la FIS en raison de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Cette mesure concernait notamment les disciplines suivantes: saut à ski, ski de fond, ski alpin et combiné nordique.

(sda/ats/dpa/roc)

Plus d'articles sur le sport
«On a refusé d&#039;inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
«On a refusé d'inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
de Yoann Graber
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
de Julien Caloz
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
de Martin probst et Marcel Kuchta
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
1
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
de Romuald Cachod
«La VAR a modifié notre manière d’analyser les matchs»
«La VAR a modifié notre manière d’analyser les matchs»
de Julien Caloz
Yakin en mission désespérée pour retenir la pépite du foot suisse
Yakin en mission désespérée pour retenir la pépite du foot suisse
de Romuald Cachod
Chers clubs suisses, arrêtez de vous plaindre!
1
Chers clubs suisses, arrêtez de vous plaindre!
de Sebastian Wendel
Ce Portugais a «appris le ski sur YouTube» et vit son rêve en Romandie
Ce Portugais a «appris le ski sur YouTube» et vit son rêve en Romandie
de Yoann Graber
Alex Frei se bat pour régler un gros problème de la Nati
1
Alex Frei se bat pour régler un gros problème de la Nati
de Sebastian Wendel, François Schmid-Bechtel
Très mauvaise nouvelle pour le football suisse
Très mauvaise nouvelle pour le football suisse
de Jakob Weber
La pépite du foot suisse a choisi entre la Nati et l&#039;Italie
1
La pépite du foot suisse a choisi entre la Nati et l'Italie
de Julien Caloz
Il organise son record de France... en Suisse
Il organise son record de France... en Suisse
de Romuald Cachod
«Voir ma famille souffrir après mon licenciement de la Nati a été difficile»
1
«Voir ma famille souffrir après mon licenciement de la Nati a été difficile»
de Etienne Wuillemin
Le cyclisme suisse franchit un nouveau cap
Le cyclisme suisse franchit un nouveau cap
de Romuald Cachod
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
1
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
de Julien Caloz
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
de Yoann Graber
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
1
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
de Romuald Cachod
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
de Julien Caloz
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
de Yoann Graber
Cette technologie de la Fifa vous trompe
Cette technologie de la Fifa vous trompe
de Jan Schultz
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
de Klaus Zaugg
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
1
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
de Julien Caloz
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
1
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
de Romuald Cachod
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
de Klaus Zaugg
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l&#039;US Open fait scandale
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l'US Open fait scandale
de Yoann Graber
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
de Sven Papaux
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
de Sebastian Wendel, François Schmid-Bechtel
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
de Yoann Graber
«C&#039;est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
«C'est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
de Yoann Graber
Thèmes
Les nouvelles images de GTA VI
1 / 25
Les nouvelles images de GTA VI
partager sur Facebookpartager sur X
Le festival Burning Man a sa tour Eiffel
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Un match du PSG en Suisse? «Ce n’était pas une option»
Como recevra le Paris SG et de grands clubs européens en Ligue des champions dans son stade finalement homologué, et s’évitera donc un lointain exil à Sassuolo. Voici pourquoi la nouvelle arène du voisin suisse Lugano n’était pas une solution de repli.
D’après les rumeurs des dernières heures, les informations du Daily Mail et la billetterie officielle, le club frontalier de Côme, qui disputera cette saison la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, jouera finalement ses rencontres de C1 à domicile dans son antre historique de Giuseppe Sinigaglia.
L’article