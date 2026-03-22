Urs Lehmann est le CEO de la Fédération internationale de ski (FIS) depuis septembre. Keystone

Le patron du ski mondial veut «prolonger la saison»

Dans une interview accordée à Keystone-ATS cet hiver, Urs Lehmann dévoilait ses plans pour l'avenir, avec notamment une nouveauté au calendrier.

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Après avoir redressé la Fédération suisse, Urs Lehmann souhaitait remettre «le plus rapidement possible» la FIS (Fédération internationale de ski) sur les rails. C'est ce que l'Argovien de 56 ans nous expliquait début janvier. Il avançait plusieurs idées pour développer son sport, dont l'une avait particulièrement retenu notre attention: la prolongation de la saison. Des propos que nous retranscrivons et qui prennent encore plus de sens aujourd'hui, alors que nous vivons les dernières courses de l'hiver.

Urs Lehmann, pouvez-vous nous en dire plus sur vos projets à la tête de la FIS?

Nous devons continuer à développer le calendrier de la Coupe du monde. Il faut prolonger la saison. D'une part, la finale de la Coupe du monde doit être repoussée d'une semaine, d'autre part, la première partie de la saison doit être condensée. Après Sölden, il ne doit pas y avoir de trou de deux semaines sans course.

«Nous devons également répartir les courses dans les différentes disciplines de manière plus intelligente que cette saison, par exemple»

Que voulez-vous dire par là?

La première course de vitesse féminine n'a eu lieu qu'à la mi-décembre cet hiver, après sept courses techniques. C'est tout simplement trop tard. Nous devons maintenir l'équilibre et commencer plus tôt avec la vitesse.

Une saison plus longue offrirait également une plus grande visibilité aux sponsors.

C'est un point très important. Le simple fait qu'un sport soit passionnant ne suffit pas s'il ne l'est que pendant quatre mois. Dans l'idéal, nous devrions pouvoir raconter des histoires tout au long de l'année. Et la FIS nous offre de bonnes conditions pour cela. Sans avoir déjà la solution, je me demande: que faisons-nous avec l'hémisphère sud?

Vous pensez à des courses de Coupe du monde alpine en Argentine et en Nouvelle-Zélande?

Pourquoi pas? De nombreuses nations s'entraînent déjà dans ces pays pendant l'été. Si l'Argentine ou d'autres pays trouvent les moyens financiers d'organiser une Coupe du monde de slalom chez eux, nous devrions sérieusement y réfléchir.

A l'avenir, chaque course devrait-elle avoir la même valeur à vos yeux? Et souhaitez-vous que les athlètes participent si possible à toutes les courses de Coupe du monde?

Ce sont deux éléments centraux de notre vision pour l'avenir.

«L'objectif est d'organiser environ 45 à 50 courses par saison pour les femmes et les hommes, s'il n'y a pas de grand événement»

Lors des saisons avec des Championnats du monde ou des Jeux olympiques, il y en aurait légèrement moins. Nous devons abandonner l'idée que tout le monde doit participer à toutes les courses. Mais jusqu'à présent, le calendrier est conçu pour cela.

Quand l'avenir doit-il commencer pour vous?

La saison 2027/2028 serait idéale. A cette époque, les finales de la Coupe du monde se dérouleront pour la première fois un peu plus tard et il n'y aura pas de grand événement en février. Cela laissera de la place pour de nouvelles choses.



(jcz/ats)