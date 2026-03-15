L'Obwaldienne a arrêté sa carrière en 2015. Image: KEYSTONE

Dominique Gisin: «Si je pouvais décider, ma fille ferait du ski de fond»

Championne olympique de descente, diplômée de physique à l'EPFZ et pilote d'avion, Dominique Gisin a déjà vécu plusieurs vies. Interview.

Étienne Wuillemin / ch media

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Dominique Gisin, la compétition vous manque-t-elle parfois?

Très souvent. Avec le temps, c’est devenu un peu plus facile. Mais pendant les deux ou trois premières années après ma retraite en 2015, j’avais constamment cette impression: «Cette course-là, je l’aurais gagnée!» J’avais terriblement envie de me retrouver à nouveau dans le portillon de départ. Être skieuse de compétition, pour moi, c’était bien plus qu’un métier. C’était ma vie. C’était tout ce que je voulais. La retraite m'a complètement anéantie.

Avez-vous sous-estimé ce moment ?

Complètement. J’ai tout de suite senti que j’avais besoin de nouveaux objectifs, de nouveaux défis. J’avais l’aviation, mes études de physique, et des journées bien remplies. Et pourtant: être dehors chaque jour dans la neige, l’adrénaline, la nervosité avant le départ... Tout cela me manquait. À l’EPFZ (réd: École polytechnique fédérale de Zurich), j’en suis même venue à supplier les assistants de me donner une note pour un devoir. Ils se moquaient de moi.

«Mais j’avais besoin d’un retour: est-ce que c’est bien? Catastrophique? Donnez-moi la note de deux, peu importe! N’importe quelle évaluation me suffisait»

Était-ce parce que, en tant que skieuse de compétition, vous étiez habituée à la compétition permanente?

Exactement. Ma vie a toujours été faite de comparaisons, que ce soit lors des courses, des manches d’entraînement et même de la préparation physique. Ici, quelqu’un est une demi-seconde plus rapide. Là, une autre soulève dix kilos de plus. Cette émulation constante m’a énormément manqué.

Vous êtes devenue mère il y a trois ans. Comment votre vie a-t-elle changé depuis?

La naissance a complètement bouleversé mon quotidien, mais de la plus belle des manières. Tout à coup, la perspective change totalement. Pour moi, la période hormonale a été très intense pendant environ un an: à partir du moment où j’étais très enceinte jusqu’à la fin de l’allaitement. Tout le reste était soudain complètement secondaire. C’est la seule fois de ma vie où j’ai pu arriver avec une demi-heure de retard sans que cela m’importe le moins du monde. D’habitude, je suis déjà très stressée si j’ai deux minutes de retard. C’était aussi agréable de constater que la vie peut aussi fonctionner autrement.

Votre fille sait-elle déjà skier ?

Bien sûr!

Depuis quand?

Nous l’avons mise sur des skis à un an et demi.

Dominique Gisin lors du géant olympique de Sotchi en 2014. Image: EPA

Vous, votre frère Marc et votre sœur Michelle avez connu beaucoup de succès, mais vous avez aussi subi de graves blessures. Que penseriez-vous si votre fille voulait, elle aussi, devenir skieuse de haut niveau?

Je suis parfaitement consciente de ce que nous avons fait subir à mes parents. La chute de Michelle à St-Moritz, à la fin de l’an dernier, a été le dénouement cruel de cette histoire, et un choc de plus pour ma mère. Il est évident que je ne souhaite pas avoir à vivre cela un jour en tant que mère. Si je pouvais décider, ma fille ferait du ski de fond. Mais est-ce vraiment à moi d’en décider? Bien sûr que non. Et pourrais-je un jour la tenir éloignée des pistes? Impossible!



«Elle suivra son propre chemin et je la soutiendrai quoi qu’il arrive»

À quel point la chute de Michelle vous a-t-elle bouleversée?

C'était incroyablement dur à tous les niveaux. Quand, très jeune déjà, j’avais subi six opérations, je me disais: «Au moins, maintenant je sais qu’il n’arrivera rien à mon frère et à ma sœur. J’ai eu assez d’accidents pour toute la famille, c’est une question de statistiques.» Mais la vie n’est pas une statistique. Les chutes de Marc ont été, à deux reprises, extrêmement brutales pour toute la famille. Marc a failli mourir. Lorsque j’ai commencé à travailler avec Michelle sur les disciplines de vitesse, c’était justement ma motivation principale: qu’il ne lui arrive jamais rien de grave. Je voulais lui transmettre toute mon expérience, tout ce que je savais. L’accompagner, aussi parce que j’ai toujours eu le sentiment d’avoir été propulsée trop vite là-dedans. Je manquais d’expérience. La cinquième descente de ma vie était déjà une course de Coupe du monde. C’était complètement dingue.

Michelle et Dominique Gisin en 2017 à Saint-Moritz. Image: KEYSTONE

Vous vouliez protéger votre sœur de ce danger?

Exactement. Je voulais l’amener progressivement au haut niveau. Je lui disais souvent: «Michelle, si tu ne te sens pas parfaitement bien, alors tu skies simplement plus lentement.» Elle a aussi dû encaisser beaucoup de critiques pour ses grosses contre-performances. Pourtant, moi, je trouvais cela très précieux. Je disais toujours à ma mère:

«Michelle ne prend jamais de risques inconsidérés. Si elle ne se sent pas sûre d’elle, elle ne skie pas à la limite. Elle est plus lente, mais au moins il ne se passe rien»

Et malgré tout, il y a eu cette chute terrible en décembre 2025, lors du 2e entraînement de la descente de St-Moritz.



Elle n'a pas pris de risque inconsidéré ni fait de grosse faute. Pourtant, elle a échappé de justesse à la paraplégie, voire la mort.

Exactement. La première information que j’ai reçue disait: genou détruit et bras cassé. Cela va peut-être paraître bizarre, mais je me suis dit: «C’est grave, dommage pour les Jeux olympiques. Mais bon, ça se répare.» C’était un peu mon état d’esprit à ce moment-là. Mon frère était avec elle, notre coach mental aussi. Mais ensuite, ils m’ont envoyé un SMS disant qu’elle devait être transférée à Zurich. C'est là que j'ai compris que c'était vraiment grave. J'avais tellement investi pour qu'il ne lui arrive rien de grave. Et pourtant, je n'ai rien pu faire.

Pourriez-vous accepter que Michelle décide de faire son retour à la compétition ?

Ce sera certainement difficile. Je sais ce que Marc a vécu après sa première chute. Je pouvais à peine regarder les descentes masculines. Si je le faisais, c'était seulement après qu'il ait franchi la ligne d'arrivée. Pour l’instant, nous sommes simplement heureux que Michelle aille à nouveau bien. Qu’elle prenne sa rééducation très au sérieux et qu’elle guérisse remarquablement bien. Mettre un terme à sa carrière est une décision très personnelle et ce sera à elle de décider du moment. Nous la soutiendrons, quelle que soit la suite.



Marc Gisin en 2018 à Lake Louise. Image: AP The Canadian Press

Pour terminer, on aimerait connaitre votre regard de scientifique sur le climat. Vous inquiétez-vous pour l’avenir du ski ?

De manière générale, je trouve assez particulier que toute la question climatique soit réduite à un problème de ski. Quand j’entends des gens dire: «Dans vingt ans, on ne pourra plus skier à 1 800 mètres…», je me dis que nous aurons alors bien d’autres problèmes sur cette planète.



Qu’est-ce qui nous attend dans vingt ans ?

Beaucoup de choses. Mais cela reste totalement imprévisible. La difficulté pour les climatologues, c’est la complexité du système. Il y a énormément de facteurs en jeu, et le moindre de ces facteurs peut avoir des conséquences énormes. En physique, nous appelons cela l’effet papillon: une toute petite erreur au départ d’un calcul peut produire des effets considérables. En même temps, on attend des scientifiques qu'ils soient capables de prédire avec exactitude ce qui se passera dans dix ans! Trouverons-nous les moyens de survivre dans un monde plus chaud de quatre ou cinq degrés? Peut-être, compte tenu de la capacité d’adaptation de l'être humain. Est-ce que le monde ressemblera encore à celui d’aujourd’hui? Très probablement pas (elle s'interrompt) Vous devrez m’arrêter si ma réponse devient trop longue…



Non, je vous en prie...

Encore une dernière réflexion: nous n’avons pas besoin de «sauver la planète». Elle survivra à l’espèce humaine cent millions de fois.

