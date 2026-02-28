Von Allmen et Odermatt brillent en descente. Keystone

Le ski suisse dévoile un plan surprenant

La domination suisse en descente et Super-G limite les opportunités pour les jeunes talents. Pour y remédier, Swiss-Ski lance des cours particuliers.

Les stars suisses de la vitesse, comme Marco Odermatt et Franjo von Allmen, brillent en Coupe du monde. Pas moins de neuf Helvètes figurent dans le Top 30 de la descente. Le problème, c'est que l'entraîneur en chef Tom Stauffer ne dispose que de huit places fixes, et un skieur ne peut obtenir un spot supplémentaire en Coupe du monde que s'il termine parmi les trois premiers du classement de la discipline en Coupe d'Europe.

La Suisse regorge donc de talents en ski alpin. Sandro Manser, Alessio Miggiano et Gaël Zulauf occupent les places 2 à 4 en Coupe d'Europe et ont donc encore des chances d'obtenir une place fixe en Coupe du monde. Pour d'autres jeunes skieurs suisses en revanche, il devient de plus en plus difficile d'acquérir l'expérience nécessaire en Coupe du monde.



Expert de la chaîne autrichienne ORF, Hans Knauss sait à quel point cela peut rapidement devenir problématique. A 55 ans, il fait partie de cette génération autrichienne qui a quasiment tout raflé en Coupe du monde, avec, en 1998, un impressionnant neuf sur neuf en Super-G. «Cette domination écrasante de notre équipe a eu des effets négatifs sur nos jeunes talents», explique-t-il, cité par Blick.



Knauss explique que cette situation a «sacrifié» deux générations de skieurs.

«Comme les places en Coupe du monde étaient déjà largement prises, de nombreux talents ont dû rester trop longtemps en Coupe d'Europe, où ils n’ont pas pu progresser techniquement, car les pistes de cette deuxième division sont souvent trop faciles.»

Cette menace pèse désormais sur la Suisse. Pour ne pas perdre ces talents qui risquent de passer encore plusieurs saisons en Coupe d'Europe, Swiss-Ski a décidé de leur proposer une autre discipline: le skicross. Le directeur général de Swiss-Ski, Walter Reusser, a ainsi indiqué à Blick:

«Au printemps, nous proposerons des cours d'initiation au skicross pour certains skieurs alpins»

Tom Stauffer considère également cette initiative comme une bonne idée. «Autrefois, de nombreux skieurs alpins écartés des centres régionaux de performance se tournaient vers le skicross, où le niveau était un peu moins élevé», rappelle-t-il.

Aujourd'hui, il y a chez Swiss-Ski des skieurs alpins qui, malgré un très bon niveau, ont peu de chances d'accéder à la Coupe du monde. «Un transfert vers le skicross pourrait donc avoir du sens pour certains athlètes», estime Stauffer.

Cela pourrait également être bénéfique pour l'équipe de skicross suisse, en particulier en vue des JO 2030. Le médaillé d'argent Alex Fiva a déjà 40 ans, Ryan Regez en a 33, Romain Détraz 32 et Tobias Baur 28. Un jeune renfort ne ferait donc pas de mal.

(jcz/nih)