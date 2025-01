Le Slovène Timi Zajc sautait encore l'hiver dernier sur des skis «Fluege.de». Image: getty

Ces skis iconiques ont disparu

Vous l'avez peut-être remarqué à l'occasion de la Tournée des quatre tremplins: aucun athlète ne chausse cet hiver les célèbres lattes «Fluege.de», suite au retrait du comparateur de vol allemand de l'univers du saut à ski, retrait ayant provoqué la fermeture d'une fabrique historique.

Plus de «Sport»

28 des sauteurs ayant inscrit l'hiver dernier des points au classement général de la Coupe du monde volaient avec «Fluege.de». Parmi eux, des noms importants: le Slovène Timi Zajc, champion du monde en 2023 sur le grand tremplin de Planica, ou le Norvégien Marius Lindvik, titré aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. S'ajoutent à cela 15 spécialistes du combiné nordique.

La liste devait encore s'agrandir cette saison, en raison de la renommée des skis allemands et des envies de certains de sauter avec. Or tout le contraire s'est produit, après le retrait au printemps de la plateforme «Fluege.de» du monde du saut à ski.

Le comparateur de vol finançait directement la production des lattes, au point d'être devenu un véritable équipementier. Par un jeu de passe-passe, il bénéficiait en tant que «marque» d'une importante visibilité sur l'ensemble du ski, s'affranchissant ainsi de la règle limitant drastiquement le sponsoring sur ce support.

En fait, un accord avait été trouvé en 2010 entre le site web, alors propriété du groupe Unister, et la société S.K.I, basée en Thuringe et passée dès lors de fabricant pour sa propre marque à partenaire de production. Le deal se voulait donnant-donnant, la manufacture ayant besoin d'un associé pour préserver son activité et continuer à produire des skis sur le marché de niche qu'est le saut.

«Nous sommes seulement un support publicitaire. Notre coût de fonctionnement est de 800'000 euros, mais le retour sur image est évalué à 30 millions d'euros selon les instituts», avait expliqué par le passé un dirigeant de S.K.I au site ski-nordique.net. Or une telle visibilité en vol n'a guère d'intérêt pour un équipementier ultra-spécialisé, vendant peu de matériel, contrairement à un site internet ou à la marque Fischer, certes massivement présente sur la Coupe du monde de saut à ski, mais dont l'importante activité commerciale est basée sur le ski alpin et le fond.

Le fait que la Fédération internationale de ski (FIS) considère «Fluege.de» comme une authentique fabrique avait d'ailleurs provoqué l'ire de la célèbre marque jaune et noire à l'arrivée de la plateforme.

Le Comité international olympique (CIO), lui, n'a jamais approuvé le site web, l'obligeant à retirer son logo lors des épreuves olympiques.

Les skis bleus ont aujourd'hui disparu du circuit de la Coupe du monde. Getty: Images

Le comparateur de vol s'était déjà retiré en 2016, peu avant que le groupe Unister ne fasse faillite. Or il avait effectué son grand retour dans le milieu du saut à ski dès l'hiver suivant, après être devenu la possession d'Invia Flights. S.K.I avait alors survécu un an sans «Fluege.de» en reproduisant in-extremis un schéma identique avec l'enseigne Sport 2000 et un autre comparateur en ligne: Verivox.

Mais cette fois, le miracle n'a pas eu lieu, malgré des discussions avancées avec le géant pétrolier polonais Orlen – partenaire de l'ancienne Scuderia AlphaTauri ainsi que de Sauber, lorsque l'écurie suisse était engagée en Formule 1 sous le nom d'Alfa Romeo – ou l'entrepreneur Peter Riedel. L'homme est connu pour avoir mis au point diverses technologies, dont une permettant de savoir à quel distance du bout de la rampe décolle le sauteur.

La manufacture thuringeoise a donc communiqué peu avant le début de la Coupe du monde sa cessation d'activité. Ce n'est pas uniquement un rare fabricant de matériel de saut à ski qui a mis récemment la clé sous la porte. En reprenant un site de production existant, l'entreprise S.K.I était née au début du siècle des vestiges de la marque de ski est-allemande Germina. Elle laisse désormais derrière elle un modèle économique particulier, repris par le spécialiste des adoucisseurs BWT, devenu officiellement «fabricant» de lattes, en coopérant avec l'équipementier autrichien Fischer.