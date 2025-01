L'Allemande Selina Freitag a remporté lundi la qualification du concours de Garmish. image: Getty

«Les hommes touchent 3'000 francs, moi du shampoing»

La sauteuse allemande Selina Freitag a dénoncé une inégalité de genre, après sa victoire en qualification du côté de Garmish-Partenkirchen.

De l'argent pour les hommes, des pacotilles pour les femmes: c'est ce qu'a dénoncé l'Allemande Selina Freitag, gagnante lundi de la qualification du concours de Garmish-Partenkirchen, première étape du Two Nights Tour, le pendant féminin de la Tournée des quatre tremplins.

«Chez les hommes, une victoire lors de la qualification rapporte 3'000 francs. Ici, j'ai reçu un sac avec du gel douche, du shampoing et quatre serviettes», a-t-elle déclaré auprès de la chaîne de télévision allemande ARD, une fois la cérémonie protocolaire passée. «Je ne veux pas trop me plaindre, mais on voit quand même les différences», a-t-elle ajouté.

Horst Hüttel, directeur sportif de la Fédération allemande de ski (DSV), est tout aussi indigné: «La serviette et le gel douche sont un peu mal choisis. Il vaut mieux ne rien donner dans ce cas-là». Même son de cloche du côté de l'entraîneur de la jeune femme. «Beaucoup de choses ont certes évolué positivement dans le saut à ski féminin ces dernières années. Mais les femmes souhaitent aussi gagner de l'argent. Il faudrait faire un pas dans cette direction», a commenté Heinz Kuttin en regrettant une telle disparité.

Par le terme «évolution», le technicien fait ici référence au fait que les sauteuses sont autorisées à participer aux Jeux olympiques depuis 2014. Mais aussi à la création du Silvester Tournament, devenu le Two Nights Tour quand les féminines ont enfin fait étape en Allemagne, à Oberstdorf et Garmish-Partenkirchen, comme ces messieurs. Or il y a encore du travail, puisqu'il manque deux étapes autrichiennes, à Innsbruck et Bischofshofen, pour faire de cet événement une véritable Tournée des quatre tremplins au féminin. La Fédération internationale de ski (FIS) espère cependant pouvoir les ajouter au plus vite au calendrier.

Un produit moins attractif Le concours féminin de Garmish-Partenkirchen remporté par Nika Prevc a eu lieu trois heures après la qualification masculine, organisée en début d'après-midi. Or il n'a appâté que 3'000 spectateurs, contre 10'000 auparavant, indique Bild. Si le saut à ski féminin attire généralement moins de spectateurs en bas des tremplins, il a en plus subit ici la programmation. La première manche a en effet débuté à 16h20 un 31 décembre.



Il faudra certainement attendre beaucoup plus longtemps pour voir les sauteuses gagner autant que les hommes. Mais Sandro Pertile, responsable de la Coupe du monde masculine, promet d'y travailler après les Mondiaux de Trondheim, moment à partir duquel il aura à charge les deux circuits.

Pour l'heure, la Slovène Nika Prevc, victorieuse à Oberstdorf et Garmish-Partenkirchen, a empoché 4'300 francs lors de chacun de ses deux succès. C'est plus de trois fois moins que la prime accordée à un vainqueur d'étape de la Tournée des quatre tremplins, selon le barème affiché sur le site de la FIS.