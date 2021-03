Sport

Sport en direct

YB doit se contenter d'un nul 1-1 à Bâle ++ Barcelone bat Séville



Image: sda

Sport en direct

YB doit se contenter d'un nul 1-1 à Bâle ++ Barcelone bat Séville

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Barcelone bat Séville et arrache sa qualification pour la finale

Barcelone a arraché sa qualification pour la finale de la Coupe d'Espagne en battant le FC Séville 3-0 en demi-finale retour. Les Catalans avaient perdu 2-0 à l'aller.

WE'RE THROUGH TO THE COPA DEL REY FINAL! 🏆 pic.twitter.com/TpUlFTU66d — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2021

Dembele a ouvert le score dès la 12e, mais le Barça a dû attendre les arrêts de jeu pour inscrire le 2-0 par Piqué à la 94e! Dans les prolongations, Braithwaite a donné la qualification aux siens (95e).

Lille domine Marseille 2-0

Statu quo en tête de la Ligue 1 au terme de la 28e journée. Les trois premiers ont tous gagné. Lille a dominé Marseille 2-0 et conserve deux longueurs d'avance sur le Paris Saint-Germain, qui l'a emporté 1-0 à Bordeaux, et trois sur Lyon, difficile vainqueur 1-0 contre Rennes.

Bâle et YB font match nul

Leader indiscuté de la Super League, Young Boys a dû se contenter d'un nul 1-1 à Bâle lors de la 23e journée de Super League. Les Bernois ont dominé contre des Bâlois le plus souvent recroquevillés en défense, mais ils n'ont pas su concrétiser.

Servette s’impose à Saint-Gall

Les Genevois se sont imposés 1-0 à Saint-Gall lors de la 23e journée de Super League. Pour les Grenat, il s'agit du premier succès en Suisse orientale depuis... 2002.

FC Saint-Gall – Servette FC 0-1 (0-1)



Les Servettiens s’imposent à Saint-Gall pour la première fois depuis 19 ans grâce à une magnifique assise défensive.



Le compte rendu 👉https://t.co/t1wbMF0WBp#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/j0G8JENpPE — Servette FC (@ServetteFC) March 3, 2021

Une tuile pour le FC Sion

Le milieu de terrain du club de football valaisan Christian Zock sera absent deux mois. Le Camerounais s'est blessé dimanche lors de la défaite contre Vaduz (0-2). Il souffre d'une lésion musculaire à une cuisse. Une nouvelle qui n'arrange pas les affaires du FC Sion, avant-dernier de Super League à égalité de points avec la lanterne rouge Vaduz.

Thomas Rüfenacht ne patinera plus cette saison

Le hockeyeur du CP Berne (36 ans) ne jouera plus cette saison. L'attaquant n'est toujours pas pleinement remis de son opération à un genou subie en novembre. Rüfenacht n'a joué que 8 matchs cette saison avec les Ours.

Image: KEYSTONE

Une déception pour Sabrina Jaquet

La joueuse de badminton neuchâteloise a connu l'élimination mercredi au Swiss Open de Bâle. Dès le 1er tour. Une défaite en deux manches 21-12 21-17 contre la Danoise Julie Dawall Jakobsen. A 33 ans, Sabrina Jaquet disputait son dernier tournoi bâlois.

McKennie définitivement turinois

La Juventus a concrétisé l'achat de l'Américain Weston McKennie. Le club de football turinois a donc levé l'option d'achat sur le milieu de terrain de 22 ans. Il avait été prêté à la Vieille Dame l'été dernier par Schalke 04.

Le transfert s'élève à 18,5 millions d'euros. McKennie a signé jusqu'à fin juin 2025.

Daniil Medvedev se rate à Rotterdam

Le tennisman russe n'a pas bien vécu la transition après sa finale de l'Open d'Australie perdue contre Novak Djokovic le 21 février. Mercredi après-midi, il s'est incliné au premier tour du tournoi de Rotterdam contre le Serbe Dujan Lajovic. En deux manches 7-6 (7/4) 6-4.

Medvedev a raté une belle occasion de prendre la deuxième place mondiale cette semaine. Il l'aurait chipée à Rafael Nadal s'il avait atteint la finale aux Pays-Bas.

Image: AP

Cologna hors du Top-10

Dario Cologna a pris le 13e rang de l'épreuve des 15 km en skating aux Championnats du monde d'Oberstdorf. Le Grison a concédé une minute et treize secondes au vainqueur, le Norvégien Hans Christer Ohlund.

Le favori russe Alexander Bolshunov (4e) a, lui, échoué au pied du podium.

Côté suisse encore, Jason Rüesch a pris une belle 20e place et Beda Klee a terminé 25e.

Image: KEYSTONE

L'Italie dit ciao aux Mondiaux d'Oberstdorf

L'équipe d'Italie a décidé de quitter les Mondiaux de ski nordique d'Oberstdorf, en Allemagne. Pour cause: plusieurs membres de l'encadrement et entraîneurs ont été testés positifs au Covid-19.

Les Mondiaux ont débuté le 22 février et doivent se terminer le dimanche 7 mars. L'Italie quitte la compétition sans avoir remporté de médaille.

Oberstdorf 2021 - L'Italie rentre à la maison

👎👎🇮🇹

Suite à plusieurs tests PCR positifs dans l'encadrement des équipes Italienne, la Fédération a tout simplement décidé de ramener tout le monde au pays...https://t.co/WdzqC2mojU pic.twitter.com/R3rGhoESNA — Ski - Biathlon - Sports Infos (@SkiNordique_net) March 3, 2021

Un jeune Romand bronzé

Le skieur vaudois Gaël Zulauf (20 ans) a remporté la médaille de bronze lors du super-G des Mondiaux juniors de Bansko, en Bulgarie.

Le skieur de Château-d'Oex a terminé à cinq centièmes du vainqueur, l'Italien Giovanni Franzoni. C'est la première médaille de l'équipe de Suisse dans ces championnats du monde.

Choc psychologique réussi pour Clint Capela et Atlanta

Avec leur nouveau coach intérimaire Nate McMillan sur le banc, les Hawks ont gagné dans la nuit de mardi à mercredi en NBA. Victoire 94 à 80 de Clint Capela et ses coéquipiers sur le parquet de Miami. Le Genevois a inscrit dix points et signé 17 rebonds.

La franchise de Géorgie a du coup évité une troisième défaite de suite. Elle avait perdu lundi à... Miami, un revers qui avait coûté sa place au coach Lloyd Pierce.

Atlanta avait la main chaude à Miami THREE STRAIGHT 3-POINTERS 🥶 pic.twitter.com/lm6H6oQhJi — Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 3, 2021

.

Il est le plus expérimenté du pays

Raphaël Nuzzolo tient un nouveau record: l'attaquant de Neuchâtel Xamax est devenu mardi le footballeur encore en activité en Suisse qui a disputé le plus de matchs professionnels. Soit 523, joués sous les maillots de Xamax et de Young Boys.

Le Biennois a fêté dignement son record mardi soir: il a été à l'origine des deux buts de Neuchâtel Xamax lors du succès 2-1 à la Maladière face à Chiasso en Challenge League. Une victoire dans ce duel de la peur qui donne de l'air aux Neuchâtelois: Xamax, 9e, a désormais cinq points d'avance sur la lanterne rouge tessinoise.

Image: keystone

21e victoire de rang pour Manchester City!

Le leader s'est imposé 4-1 devant Wolverhampton mardi soir pour, bien sûr, faire un pas de plus vers le titre.

La formation de Pep Guardiola a toutefois dû attendre les dix dernières minutes pour forcer la décision grâce à un doublé de Gabriel Jesus et à une réussite de Riyad Mahrez, l'homme du match. City compte désormais quinze points d'avance sur Manchester United avec un match en plus. Les deux équipes de Manchester seront opposées dimanche dans un derby qui pourrait sceller l'issue de ce championnat.

Fribourg écarte Lausanne aux tirs au but et Genève s'incline encore à Berne

Mardi soir, Fribourg a dominé Lausanne 5-4 après les tirs au but à Malley. Les Dragons ont été plus réalistes que les Lions.

De son côté, Genève-Servette menait 3-2 dans la capitale avant d'être rattrapé par les Ours. Les Genevois se sont finalement inclinés sur le score de 4-3.

Bienne a, lui, cartonné sur la glace de Lugano avec une victoire 6-2.

Image: KEYSTONE

Stan gâche une occasion de se consoler

Stan Wawrinka (ATP 20) n'a pas pansé à Rotterdam les plaies de Melbourne et ces trois balles de match envolées contre Marton Fucsovics. Le Vaudois est tombé d'entrée de jeu aux Pays-Bas. Titré à Rotterdam en 2015, il s'est incliné 6-4 7-5 devant Karen Khachanov (ATP 21).

Khach him if you can ⚡️@karenkhachanov beats 2015 champion and 2019 finalist Wawrinka in straight sets 6-4 7-5 to advance in Rotterdam#abnamrowtt pic.twitter.com/bDNJ0fEeFB — Tennis TV (@TennisTV) March 2, 2021

Le Russe a su exploiter les larges de son adversaire en coup droit pour conclure sur un jeu blanc après 1h32' de match. Il a ravi le service du Vaudois pour mener 2-1 au premier set et 6-5 au second. Même s'il a souvent imposé sa puissance et son jeu d'attaque, Stan Wawrinka a manqué d'un brin de rigueur pour espérer un meilleur sort. Il a, ainsi, trop souvent commis la faute à la relance sur les secondes balles adverses alors que les ouvertures étaient bien présentes.

Stan Wawrinka sera en lice à Dubaï dans deux semaines avec l'espoir de «lancer» enfin son année. Le tournoi aux Emirats sera le dernier avant d'entamer sa campagne sur terre battue.

Claude Puel jouait au «dictateur»

L'entraîneur des Verts suscite ferveur voire idolâtrie chez certains passionnés de football, un peu moins chez Robert Beric. Le buteur passé par Saint-Etienne a peu goûté aux méthodes de Claude Puel. Il s'en est ouvert dans les colonnes de France Football en allant directement au contact 👊

Image: keystone

«Puel a été très direct. Il m’a dit qu’il voulait un attaquant rapide, qui puisse dribbler et faire je ne sais quoi de plus, et qu’il souhaitait construire l’avenir autour de Charles Abi. (...) J’accepte le fait de ne pas faire partie des plans d’un entraîneur, c’est le football. Mais je n’ai pas aimé la manière. De ce que j’ai expérimenté à l’entraînement, il donnait l’impression d’être sans émotion. Il arrivait au début des séances comme un dictateur en nous disant de faire ceci et cela, sans jamais sourire.»

Pas certain que l'envolée lyrique de Beric ne redonne le smile au mage castrais.

Jasmina Suter gagne le Super-G

Jasmina Suter a remporté le premier des deux Super-G de la Coupe d'Europe à Val di Fassa. La Schwytzoise s'est imposée sur la piste italienne, avec six dixièmes d'avance sur la Russe Julia Pleshkova et sur sa compatriote Stephanie Jenal. Il s'agit du deuxième succès de Jasmina Suter en Coupe d'Europe. Il y a plus d'une année, elle avait gagné le Super-G de Crans-Montana.

Image: keystone

Bartomeu en liberté provisoire

L'ex-président du Barça Josep Maria Bartomeu a été remis en liberté mardi matin. Il a été arrêté et auditionné avec son ancien bras droit Jaume Masferrer dans le cadre de l'affaire du «Barçagate». Les deux hommes se sont vu accorder la «liberté provisoire» par la juge d'instruction en charge de l'affaire dont l'enquête «reste ouverte», a indiqué dans un communiqué le tribunal supérieur de Catalogne.

Image: keystone

Tadej Pogacar se plaît dans son équipe

Le cycliste slovène (22 ans), vainqueur du dernier Tour de France, a prolongé de deux ans son contrat avec sa formation UAE Team-Emirates. Il est désormais lié jusqu'en 2026 avec l'équipe dirigée par le Tessinois Mauro Gianetti.

Pat Burgener gravement blessé

Pat Burgener doit mettre un terme de façon abrupte à sa saison. Le spécialiste valaisan du half-pipe s'est déchiré le ligament croisé à l'entraînement. L'accident s'est produit la semaine dernière à Leysin. Burgener a subi une opération dimanche dernier. «C'est difficile d'accepter une telle blessure. J'étais prêt pour défendre ma place sur le podium aux Mondiaux.»

Le champion reste concentré sur les JO de Pékin la saison prochaine. «D'expérience, je sais exactement ce que je dois faire pour viser le podium aux Jeux olympiques.» Le musicien valaisan utilisera le temps de sa convalescence pour commencer le début de l'enregistrement de son album.

L'ex-président du Barça devant la justice

L'ex-boss du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, va être entendu mardi par la justice catalane. Tout comme son ancien bras droit, Jaume Masferrer. Les deux anciens dirigeants du club catalan ont été arrêtés lundi dans le cadre de l'enquête sur le «Barçagate». Ils ont passé la nuit dans un commissariat de Barcelone.



Deux dirigeants actuels du club, le directeur général, Oscar Grau, et le directeur juridique, Roman Gomez Ponti, avaient également été interpellés lundi par la police avant d'être relâchés dans la soirée. Le siège du FC Barcelone a aussi été perquisitionné.

Changement de coach pour Clint Capela

Le basketteur genevois Clint Capela et ses coéquipiers d'Atlanta en NBA auront un nouvel entraîneur. Il remplacera Llyod Pierce, limogé dans la nuit de lundi à mardi, au lendemain d'une défaite à Miami. Selon ESPN, l'ancien coach d'Indiana Nate McMillan, qui était l'adjoint de Pierce, pourrait assurer dans un premier temps l'intérim. Atlanta affronte à nouveau Miami ce mardi.



En place depuis 2018, Lloyd Pierce paie un bilan décevant cette saison de 14 victoires contre 20 défaites. Des résultats insuffisants, qui compromettent les chances des Hawks de se qualifier pour les play-offs.



Image: AP

Ajoie n'a plus son destin entre ses mains

Le HC Ajoie a perdu 3-2 à Viège lundi en Swiss League de hockey sur glace. Les Jurassiens menaient pourtant 2-0. Du coup, Ajoie n'a plus son destin entre les mains dans la course à la première place du classement.



A trois journées de la fin de la saison régulière, les Ajoulots, deuxièmes du classement, ont le même nombre de points (94) que le leader Kloten. Mais les Zurichois termineront en tête si l'égalité persiste, car ils ont remporté trois des quatre confrontations directes.



Neuvième but pour Haris Seferovic

Le footballeur lucernois, international suisse, a ouvert le score pour le Benfica lors de la victoire lundi des Lisboètes 2-0 à domicile contre Rio Ave, en championnat du Portugal.



Le Benfica est 4e du classement, à quinze points du leader et grand rival, le Sporting.

Seferovic a du coup trouvé une neuvième fois le chemin des filets en championnat. De bonne augure avant le premier match de l'équipe de Suisse le 25 mars dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022! Il aura lieu en Bulgarie.

Joakim Noah prend sa retraite

L'ancien joueur des Los Angeles Clippers, sans contrat depuis cet hiver, vient d'annoncer qu'il se retirait des terrains, après 13 saisons en NBA. La décision du basketteur de 36 ans était attendue.

Zlatan à l'infirmerie

Le «goleador» vétéran du Milan AC Zlatan Ibrahimovic pourrait rater jeudi le huitième de finale de Ligue Europa de football qui opposera les Milanais à son ancien club, Manchester United. D'autres examens prévus dans dix jours révèleront la durée de l'indisponibilité du Suédois, mais sa blessure pourrait l'éloigner des terrains pendant trois semaines.

Zlatan Ibrahimovic est sorti du terrain à la 56e minute dimanche lors de la victoire du Milan face à l'AS Roma (2-1), se plaignant d'une douleur à la cuisse gauche ou à l'aine.

Image: keystone

Pas de derby pour Joël Genazzi

Le défenseur du Lausanne Hockey Club Joël Genazzi ne jouera pas mardi contre Fribourg-Gottéron. En cause: il a été suspendu pour deux rencontres après sa charge contre le joueur de Langnau Julian Schmutz jeudi dernier. Genazzi a déjà purgé un match. Il devra payer une amende de 4000 francs.



Joël Monteiro à YB

Le leader de Super League de football Young Boys a engagé l'attaquant de 21 ans Joël Monteiro, en provenance du Lausanne-Sport. Il a signé jusqu'en 2024 avec les Bernois.

Monteiro a joué quatre matchs de Super League, pour un total de 72 minutes et un but marqué. Il finira la saison en Challenge League au Stade Lausanne-Ouchy, où il est prêté par YB.

🦁 𝗝𝗼𝗲̈𝗹 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗶𝗿𝗼 𝗿𝗲𝗷𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝗦𝗟𝗢



Fraîchement engagé avec le champion Suisse en titre (@BSC_YB), le jeune attaquant de 21 ans Joël Monteiro est prêté jusqu'à la fin de la saison chez les Stadistes !

#BienvenueJoël 👋#AllezSLO 🦁https://t.co/7eZRBKLhzA — FC Stade Lausanne Ouchy (@FC_SLO) March 1, 2021

Plus d'articles sur le thème «Sport» Le cérémonial des JO de Tokyo aura lieu, mais il faudra se taire Link zum Artikel Tigers Woods hospitalisé après un accident de voiture Link zum Artikel Y'a pas que le sport dans la vie: la recette cocktail de Sharapova Link zum Artikel «Je devrais fermer mon compte». Le footballeur Granit Xhaka est à bout Link zum Artikel