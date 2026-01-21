Audi présente sa monoplace ++ Alcaraz au 3e tour

Benoît Groulx remplace Michael Liniger à Zoug Michael Liniger n'a pas résisté au début d'année catastrophique de Zoug Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Michael Liniger a été démis de ses fonctions d'entraîneur à Zoug. Il est remplacé avec effet immédiat par le Québécois de 57 ans, Benoît Groulx.

La défaite en demi-finale de Champions League à Lulea a donc sonné le glas pour Liniger (46 ans), en poste depuis le début de la saison après le départ de Dan Tangnes. Les dirigeants zougois ont attendu avant de faire tomber le couperet, mais les multiples défaites depuis le début de l'année ont accéléré leur décision.

Pour terminer la saison, le club de Suisse centrale a fait appel à Benoît Groulx, limogé en novembre dernier par le Traktor Cheyabinsk en KHL. Le Québécois avait mené le club en finale de la Coupe Gagarine la saison passée. De 2016 à 2023, il était le coach du Syracuse Crunch en AHL. Et de 2002 à 2016, avec un intermède de deux ans en AHL (Rochester) entre 2008 et 2010, il a dirigé les Olympiques de Gatineau en LHJMQ.



Audi présente la première monoplace de son histoire Audi a dévoilé la première monoplace de son histoire Image: KEYSTONE/AP/Ebrahim Noroozi Audi a présenté mardi soir la première monoplace de son histoire et affiche pour ambition de "remporter des titres d'ici 2030".

Le constructeur allemand fera ses débuts en Formule 1 cette saison après avoir racheté l'écurie suisse Sauber

La livrée de la voiture dénommée Audi R26, qui fait la part belle au gris et affiche en rouge les quatre anneaux du logo de la marque allemande sur son aileron arrière, a été pensée pour être "la plus élégante et la plus remarquable du plateau". "Le règlement 2026 a créé le moment idéal pour entrer en Formule 1", a estimé l'Italien Mattia Binotto, patron du projet.

Les monoplaces cette saison vont en effet beaucoup évoluer car elles devront répondre à une nouvelle réglementation technique qui les rendra plus petites et plus légères. Le moteur, déjà hybride depuis 2014, va aussi changer avec une augmentation de l'apport de l'énergie électrique et l'utilisation de carburants dits "100% durables".

"Notre chemin vers les sommets repose sur un plan clair, mais il sera défini par notre état d'esprit: la résilience, la précision et une curiosité sans relâche. Nous construirons une équipe qui incarne ces valeurs. Nous sommes ici pour défier, évoluer et, au final, gagner", a ajouté Jonathan Wheatley, directeur de l'équipe.

Comme les dix autres équipes de F1, cette nouvelle voiture, qui sera pilotée cette saison par l'Allemand Nico Hülkenberg et le Brésilien Gabriel Bortoleto, fera ses débuts en piste la semaine prochaine lors d'essais à huis clos sur le circuit de Barcelona-Catalunya.



Alcaraz et Sabalenka passent sans forcer au 3e tour Carlos Alcaraz s'est hissé au 3e tour à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Les nos 1 mondiaux ont connu un 2e tour tranquille mercredi à l'Open d'Australie. Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka se sont tous deux hissés en 16es de finale sans perdre le moindre set.

Carlos Alcaraz s'est imposé 7-6 (7/4) 6-3 6-2 en 2h45 devant l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 102), qui a offert une superbe réplique grâce notamment à la qualité de sa relance. L'Espagnol a d'ailleurs concédé le premier break du match face au finaliste de l'Open de Gstaad 2017 pour se retrouver mené 3-1 au premier set.

En quête à Melbourne de l'unique trophée majeur manquant à son palmarès, Carlos Alcaraz s'est également retrouvé mené 4/3 dans le jeu décisif après avoir concédé un mini-break. Mais il a renversé la vapeur en gagnant les quatre derniers points du tie-break avant de prendre nettement l'ascendant. L'Ibère affrontera Corentin Moutet (ATP 37) ou Michael Zheng (ATP 174) au 3e tour.

Double lauréate à Melbourne et finaliste malheureuse l'an dernier, Aryna Sabalenka s'était montrée bien plus expéditive dans le premier match disputé dans la Rod Laver Arena mercredi. La Bélarusse a écrasé la qualifiée chinoise Zhuoxuan Bai (WTA 702) 6-3 6-1 en 72 minutes. Sa prochaine adversaire sera l'Autrichienne d'origine russe Anastasia Potapova (WTA 55).



Deux points pour Fiala, une victoire pour les Kings Kevin Fiala (22) a inscrit mardi son 18e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Caroline Brehman Battus lors de leurs quatre dernières sorties, les Kings de Kevin Fiala ont retrouvé le chemin de la victoire mardi en NHL. Los Angeles a battu les New York Rangers 4-3.

Kevin Fiala a brillé dans cette rencontre, sa 700e en saison régulière de NHL. L'attaquant saint-gallois a réussi un but et un assist pour porter son total à 36 points (18 buts, 18 assists) dans cet exercice 2025/26.

Désigné deuxième étoile du match, Kevin Fiala a permis à son équipe de mener 2-1 à la 10e minute en récupérant le puck dans le slot avant de tromper Jonathan Quick. Il a ensuite été crédité de la passe décisive sur le 4-2 à la 33e, le buteur Andrei Kuzmenko récupérant un rebond accordé après un tir du Saint-Gallois.

Auteur de 5 points dans ses quatre derniers matches, Kevin Fiala revient ainsi à 1 point de Nico Hischier, meilleur compteur suisse de la saison. Un Nico Hischier qui est resté "muet" mardi mais qui a connu la victoire avec les Devils.

New Jersey s'est en effet imposé 2-1 sur la glace d'Edmonton mardi pour s'offrir un quatrième succès dans ses cinq derniers matches et revenir ainsi à trois longueurs du 3e de la Metropolitan Division Pittsburgh. Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont pas non plus marqué de point dans le camp des Devils.



Les Rockets de Capela renversent San Antonio Capela (à droite) et les Rockets ont maté les Spurs de Wembanyama mardi Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Houston a cueilli un succès de prestige mardi en NBA.

Les Rockets de Clint Capela, qui ont accusé jusqu'à 16 points de retard, ont renversé les San Antonio Spurs 111-106 pour décrocher une troisième victoire consécutive.

Encore menés de 10 points à l'entame de l'ultime quart-temps, les Rockets ont signé un partiel de 9-0 pour relancer leurs actions. Ils ont remporté le dernier "quarter" 29-14 face au 2e de la Conférence Ouest. Star des Spurs, Victor Wembanyama s'est montré très maladroit, terminant avec 14 points à 5/21 au tir (0/7 de loin).

"Wemby" avait pourtant fait le spectacle lors du deuxième quart, enfonçant notamment le Genevois Clint Capela sur un drive avant de l'écraser au dunk. Un Clint Capela qui a passé 12 minutes sur le parquet après être resté sur le banc deux jours plus tôt face New Orleans, réussissant 6 points, 2 rebonds et 1 contre mardi.

L'homme du match fut le Turc Alperen Sengun. Le pivot titulaire des Rockets a frôlé le triple double, cumulant 20 points, 13 rebonds et 9 passes décisives. Le meilleur marqueur de cette partie fut toutefois l'ailier des Spurs Julian Champagnie (27 points à 8/16 derrière l'arc).

Les Clippers du "rookie" fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser ont en revanche vu leur série de victoires s'arrêter mardi. La franchise de Los Angeles, qui avait gagné ses six derniers matches, s'est lourdement inclinée 138-110 à Chicago. Aligné durant 12 minutes, Niederhäuser s'est fait l'auteur de 4 points, 4 rebonds et 1 contre.



Les planètes doivent s'aligner pour Melanie Hasler Melanie Hasler savoure quelques jours de calme après ses deux titres européens, avant de se tourner vers les JO (6-22 février). L'Argovienne rêve d'une médaille sur la piste de Cortina d'Ampezzo.

Après ses excellents résultats obtenus à Saint-Moritz, Melanie Hasler a renoncé à la finale de la Coupe du monde à Altenberg. D'une part, sa place dans le groupe de tête pour les JO, tant en monobob qu'en bob à deux, était assurée. D'autre part, elle souhaitait aussi envoyer un signal, estimant que les responsables de la piste allemande n'ont pas fait suffisamment pour améliorer la sécurité, deux ans après le terrible accident du pousseur suisse Sandro Michel.

"Il s'agit aussi d'une question de principe, car ils ne font rien", regrette-t-elle. "Sandro se bat encore au quotidien avec les conséquences du manque de sécurité." C'est pourquoi elle a boycotté les courses d'Altenberg, tout comme son compagnon Michael Vogt, le pilote de Michel à l'époque.

De rares journées calmes Pour la bobeuse de 27 ans, ce renoncement a eu un effet secondaire appréciable. Elle dispose d'un peu de temps libre pour souffler avant le grand rendez-vous olympique. "J'en suis vraiment contente", dit-elle. "Je peux calmer tout mon système nerveux, qui était extrêmement sollicité ces derniers temps. Et je n'ai pas besoin de caser tous mes rendez-vous dans une seule semaine."

Elle profite de ce temps chez elle, partageant son quotidien entre Mutschellen et les entraînements dans le canton de Zoug. Mutschellen, Argovie, précise celle qui ne veut pas être prise pour une Zurichoise.

"Je suis la première Argovienne de notre famille", s'amuse Melanie Hasler. Sa famille a quitté Zurich peu avant sa naissance. Grâce à sa mère dominicaine, Hasler parle couramment l'espagnol et aime la chaleur. "Je ne suis clairement pas une personne d'hiver. Quand il fait froid, il m'est déjà arrivé de regretter mon changement de sport."

Mais seulement brièvement, car elle adore sa discipline. À l'origine, Hasler jouait au volleyball, d'abord en salle, puis sur le sable. "Le beachvolley, c'est magnifique, mais les gens sous-estiment aussi beaucoup ce sport", raconte-t-elle. "Lors de certains camps d'entraînement en Italie ou en Turquie, il pouvait faire jusqu'à 40 degrés."

En raison de son excellente détente, elle a ensuite reçu une proposition pour tenter sa chance dans le canal de glace.

Un rêve, pas une obligation Désormais, toute son attention se porte sur le point culminant des quatre dernières années. Avant la saison, Melanie Hasler avait expliqué que ses objectifs dépendraient aussi du déroulement des courses précédant les JO. Lors de sa première participation olympique, il y a quatre ans en Chine, elle avait terminé 6e et 7e. Vise-t-elle cette fois une médaille ?

"Rien n'est obligatoire", assure-t-elle. "Mais je rêve d'une médaille." Son état d'esprit est le même qu'avant les Championnats d'Europe. "Là aussi, je disais que ce serait difficile, mais que je rêvais d'une médaille. J'ai exactement la même attitude aujourd'hui." Elle sait toutefois qu'il faudra pour cela que "beaucoup de choses" s'alignent.

Un élément incite à la prudence: ses performances lors des premières courses de l'hiver disputées sur la nouvelle piste de Cortina d'Ampezzo. En monobob, elle a signé une première manche brillante, avant de rétrograder de la 1re à la 7e place lors de la seconde, sans comprendre précisément pourquoi. En bob à deux, elle a en revanche identifié le problème: son engin était tout simplement trop lent, surtout dans la partie basse de la piste.

Avec le bob à deux de son compagnon Elle a pu résoudre ce problème en utilisant désormais le traîneau de son compagnon Michael Vogt. "Il me le proposait déjà depuis un moment, et je n'ai pas l'argent nécessaire pour acheter un nouveau bob", explique-t-elle. "Je lui suis extrêmement reconnaissante pour sa générosité."

Melanie Hasler est également bien armée au départ. Sa pousseuse attitrée, Nadja Pasternack, avec laquelle elle avait déjà concouru aux Jeux de Pékin il y a quatre ans, est revenue très fort il y a un an après une pause maternité et a encore franchi un cap.

"Je m'entends bien avec toutes mes pousseuses", souligne-t-elle. "Mais avec Nadja, c'est particulier, parce que nous avons déjà vécu des Jeux olympiques ensemble."



Le Bayern et le Barça en lice mercredi soir La 7e journée de Ligue des champions se conclut mercredi soir. Le Bayern et Barcelone affrontent deux adversaires abordables, tandis que Liverpool se rend à Marseille dans le bouillant Vélodrome.

Les Munichois, qui dominent largement le championnat allemand - ils ont déjà 11 points d'avance sur le Borussia Dortmund -, reçoivent les Belges de l'Union Saint-Gilloise (21h00). Avec 15 points dans la phase de ligue, le Bayern a vraisemblablement besoin d'une dernière victoire pour s'assurer une qualification directe pour les 8es de finale.

Le top 8 semble plus difficile d'accès pour le Barça, qui pointe en milieu de classement avec 10 points. Le déplacement sur la pelouse du Slavia Prague doit toutefois permettre aux Blaugrana de se rapprocher de la tête.

La tâche sera sans doute un peu plus ardue pour Liverpool, qui défie l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome (21h00). L'OM s'est bien relancé après un début de campagne moyen et a sans doute déjà assuré sa place de barragiste avec ses 9 unités. Les Reds (12 pts) jouent encore pour une place dans le top 8.

Parmi les autres matches de la soirée, l'Atlético Madrid se rend sur la pelouse de Galatasaray (18h45), Chelsea accueille les Chypriotes de Paphos (21h00) et la Juventus et Benfica se font face à Turin (21h00).



Sept sur sept pour Arsenal, qui bat l'Inter à Milan Gabriel Jesus a signé un doublé face à l'Inter Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Arsenal poursuit son sans-faute dans la phase de ligue de la Ligue des champions.

Les joueurs de Mikel Arteta sont allés s'imposer 3-1 mardi sur la pelouse de l'Inter Milan pour cueillir leur septième succès en sept journées.

Le choc de cette 7e journée a tenu toutes ses promesses à San Siro. Et ce d'entrée de jeu, les Gunners adressant un premier tir en direction du but de l'ex-gardien de l'équipe de Suisse Yann Sommer après moins de 30 secondes de jeu. Leur pressing a d'ailleurs posé des problèmes finalement insolubles aux Nerazzurri, qui ont subi mardi leur troisième défaite de suite en C1 et sortent du Top 8.

L'Inter, qui alignait également Manuel Akanji, a certes su réagir à l'ouverture du score signée Gabriel Jesus (10e). Petar Sucic a remis les deux équipes à égalité à la 18e. Irrésistible, Arsenal a toutefois repris les commandes à la 31e, Gabriel Jesus s'offrant un doublé en profitant de l'apathie de la défense milanaise sur un corner. Gyökeres a mis fin aux espoirs de l'Inter à la 84e.

Carton du Real Philipp Köhn a passé une soirée plus difficile encore dans la cage de Monaco, où le milieu genevois Denis Zakaria était également titulaire. Le portier international suisse a subi les foudres du Real Madrid, qui s'est imposé 6-1 pour le baptême du feu en Ligue des champions de son nouveau coach Alvaro Arbeloa grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé (5e 1-0, 26e 2-0).

Les Madrilènes se retrouvent provisoirement au 3e rang, à égalité avec le Bayern Munich (2e) qui jouera mercredi, à six longueurs d'Arsenal. Tottenham se hisse pour sa part en 4e position après sa victoire (2-0) face au Borussia Dortmund de Gregor Kobel. Un BVB qui devra absolument battre l'Inter la semaine prochaine pour espérer se qualifier directement en 8es de finale (Top 8).

Tenant du trophée, le Paris St-Germain a pour sa part connu la défaite (2-1) sur la pelouse d'une équipe du Sporting qui a forcé la décision sur un doublé de Luis Suarez (74e 1-0, 90e 2-1). Les Parisiens figurent toujours provisoirement parmi les huit premiers malgré ce revers. Mais ils devront battre Newcastle dans une semaine pour y rester et s'éviter un barrage.



Zoug sorti en demi-finale de la CHL Genoni et Zoug ont échoué en demi-finale de la CHL Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Zoug n'imitera pas Genève-Servette et les Zurich Lions, vainqueurs des deux dernières éditions de la Champions Hockey League. Les joueurs de Michael Liniger ont été sortis par Lulea en demi-finales.

Battus 3-2 une semaine plus tôt à domicile, les Zougois ont subi une deuxième fois la loi des Suédois mardi (3-2). Menés 3-0 à la 26e, ils n'ont rien lâché, des réussites de Grégory Hofmann (27e, 3-1) et de Tomas Tatar (33e, 3-2) leur permettant de revenir à une longueur de leurs adversaires. Mais Lulea a tenu bon jusqu'au bout, même après que Leonardo Genoni avait quitté sa cage à 3'25 de la fin.

Zoug, qui visait une première finale dans cette compétition continentale, peut désormais se concentrer pleinement sur la National League. L'EVZ, qui pointe au 9e rang après avoir subi huit défaites consécutives en championnat, cherchera à enfin se relancer vendredi soir sur la glace de Kloten. Lulea défiera pour sa part Frölunda dans une finale 100% suédoise.



Manchester City battu en Norvège La joie des joueurs de Bodö/Glimt, qui ont créé l'exploit face à Manchester City Image: KEYSTONE/EPA/Mats Torbergsen Manchester City a subi un cuisant échec mardi lors de la 7e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Battus 3-1 sur la pelouse de Bodö/Glimt malgré une nette domination territoriale, les hommes de Pep Guardiola restent toutefois bien placés pour se qualifier directement en 8es de finale (Top 8).

Cette défaite, la deuxième pour les Cityzens dans cette Ligue des champions 2025/26, s'est dessinée en première mi-temps. L'international danois Kasper Högh a réussi un doublé en l'espace de deux minutes (22e de la tête, 24e du pied droit), profitant à chaque fois d'une passe décisive d'Ole Blomberg.

Groggy, Manchester City n'a réagi qu'après avoir encaissé un troisième but, inscrit à la 58e par Jens Hauge. Mais la réduction du score, signée Rayan Cherki à la 60e, n'a pas donné l'élan espéré aux Anglais. Et l'expulsion à la 62e de Rodri pour un deuxième avertissement leur a coupé les ailes.

Demi-finaliste de l'Europa League la saison passée, Bodö/Glimt a ainsi décroché son premier succès dans cette C1. Malgré cet exploit, la formation norvégienne reste en dehors du Top 24. Manchester City, qui accueillera Galatasaray le 28 janvier lors de la dernière journée, reste pour sa part maître de son destin.



FC Barcelone: Flick confirme le départ de Ter Stegen à Gérone Ter Stegen quitte le Barça pour rejoindre Gérone Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a confirmé mardi que le gardien Marc-André ter Stegen allait rejoindre Gérone.

L'arrivée de Joan Garcia a poussé l'Allemand à s'en aller pour se relancer en vue de la Coupe du monde 2026.

"Ce matin (red: mardi), Marc nous a annoncé qu'il allait à Gérone. C'est un gardien fantastique, mais je pense que c'est la bonne décision pour le futur et pour le club. Je lui souhaite le meilleur", a déclaré Flick en conférence de presse à la veille du match de Ligue des champions face au Slavia Prague.

"J'espère que nous pourrons le voir avec l'équipe nationale allemande à la Coupe du monde. Je croise les doigts pour lui, mais je pense qu'il a de bonnes chances d'y être!", a-t-il assuré au sujet du portier de 33 ans, qui n'a disputé que trois matches avec le Barça depuis 2024.

Poussé vers la sortie après deux saisons tronquées par de graves blessures, Ter Stegen, dernier représentant de l'équipe championne d'Europe en 2015 sous les ordres de Luis Enrique, était considéré par Flick comme le troisième gardien de l'effectif, derrière Joan Garcia et le vétéran Wojciech Szczesny (35 ans).

Selon la presse catalane, l'habituel capitaine blaugrana va donc tenter de se relancer à Gérone (11e de Liga), où il doit être prêté jusqu'à la fin de la saison avec l'objectif de retrouver le rythme nécessaire en vue de la Coupe du monde 2026 cet été.

Barré depuis le début de sa carrière par l'immense Manuel Neuer, qui a pris sa retraite internationale après l'Euro 2024, ter Stegen a l'opportunité de disputer sa première grande compétition comme gardien titulaire de la Mannschaft, s'il est apte physiquement.



Les Lions fêtés lors d'une parade survoltée Dakar était en liesse pour accueillir la sélection sénégalaise sacrée championne d'Afrique dimanche Image: KEYSTONE/EPA/JEROME FAVRE Les joueurs de l'équipe sénégalaise, sacrés champions d'Afrique dimanche au Maroc, ont eu droit à une grande parade populaire pour fêter leur triomphe à travers la capitale Dakar mardi.

Des dizaines de milliers de supporters fous de joie les ont célébrés sur leur itinéraire.

Les Lions de la Teranga poursuivaient lentement dans l'après-midi leur parade en bus à travers des quartiers populaires de la capitale, dans un vacarme assourdissant de vuvuzelas, de klaxons et de chants festifs entonnés par des dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup portaient des maillots du Sénégal, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La victoire des Lions de la Teranga (1-0 en prolongation) dimanche à Rabat face au Maroc, la deuxième de l'histoire du pays en Coupe d'Afrique des nations, suscite une joie et une fierté immenses à travers tout le pays.

Juchés sur un bus à impériale, les héros de Rabat brandissaient tour à tour la coupe, un drapeau aux couleurs du Sénégal, et pour certains tapaient dans leurs mains. Pour leurs fans, tous les moyens étaient bons pour espérer voir les Lions, même s'il fallait se percher sur le haut d'un panneau publicitaire ou sur le toit de voitures.

"Avec Sadio, tout est possible" "Les Lions ont rendu fier tout un peuple", a réagi auprès de l'AFP Hortense Kenny, âgée d'une trentaine d'années, accompagnée de son enfant de cinq ans et postée sur l'itinéraire du cortège au quartier de Patte d'Oie.

"Ce qui reste maintenant, c'est remporter la Coupe du monde. Avec Sadio Mané, tout est possible!", a-t-elle lancé, en référence à la superstar des Lions et à la prochaine échéance majeure que constitue le Mondial 2026 l'été prochain en Amérique du Nord - le Sénégal y affrontera notamment la France.

La grande parade et cette communion populaire, enfiévrée et parfois tapageuse doit traverser plusieurs quartiers, populaires et huppés, et passer par l'emblématique corniche de Dakar.

Brandissant haut les drapeaux du Sénégal, criant leur joie, des milliers de supporters et de jeunes se massaient également au centre-ville, près du palais présidentiel où les Lions ont été reçus officiellement par le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye en fin d'après-midi.

Ce moment d'immense joie est l'un des rares qu'ait connu ces dernières années le Sénégal, qui a vécu entre 2021 et 2024 de graves troubles politiques ayant fait des dizaines de morts. Le pays est aussi confronté à une situation économique et sociale délicate.

Les héros sont arrivés dans la nuit de lundi à mardi en provenance du Maroc par un vol privé. Des dizaines de milliers de personnes étaient attendues pour accompagner le cortège, alors que le président Faye a qualifié les joueurs de "patriotes" et ce sacre de "victoire pour tout le peuple".

"Héroïques" A Patte d'Oie, des supporters étaient juchés sur des immeubles et sur un pont du voisinage pour contempler le spectacle, dans une clameur assourdissante. Des forces de sécurité étaient également présentes en nombre.

"Héroïques!", avait titré lundi le quotidien Le Soleil. "De l'enfer au paradis, les Lions sont passés par toutes les émotions" au terme d'un "scénario fou" lors de la finale, avait souligné le journal.

Ce titre vient récompenser la deuxième nation africaine au classement FIFA derrière le Maroc, et l'équipe la plus régulière du continent avec trois finales (pour deux titres en 2021 et 2025) de Coupe d'Afrique lors des quatre dernières éditions.



Camille Rast 2e du géant derrière la patronne Julia Scheib Camille Rast a décroché son 7e podium de la saison dans les Dolomites. Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Camille Rast est montée sur le podium lors du géant de Plan de Corones mardi. Dans les Dolomites, elle a pris la 2e place derrière l'Autrichienne Julia Scheib, qui domine la discipline cette saison.

Déjà 2e à l'issue du premier tracé derrière la Suédoise Sara Hector, la Valaisanne de 26 ans n'a pas pu rivaliser avec la deuxième manche de feu réussie par Julia Scheib. Elle a terminé avec 0''37 de retard sur l'Autrichienne, Hector se classant 3e à 0''46.

Julia Scheib a ainsi signé son quatrième succès de l'hiver en géant après ceux obtenus à Sölden, Mont-Tremblant et Semmering. Elle compte désormais 139 points d'avance sur Camille Rast, alors qu'il reste trois courses à disputer (Spindleruv, Are et Lillehammer).

Victorieuse du précédent géant à Kranjska Gora, la skieuse de Vétroz saura sans doute se satisfaire de son 7e podium de l'exercice. Mais avec Julia Scheib en géant et Mikaela Shiffrin en slalom, elle sait qu'elle aura face à elle deux grandes adversaires lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février).

Privée de podium en géant depuis exactement deux ans, l'Américaine doit une nouvelle fois patienter, elle qui a terminé au pied de la boîte, à 0''86 de Scheib.

La course a aussi été marquée par le retour à la compétition de Federica Brignone, moins de dix mois après sa grave blessure à la jambe gauche. L'Italienne, détentrice du gros globe de cristal, a été impressionnante et s'est classée au 6e rang, à 1''23 de la vainqueure du jour.

Parmi les autres Suissesses présentes en deuxième manche, la Grisonne Vanessa Kasper a réalisé la meilleure performance de sa carrière en Coupe du monde avec une 14e place. Les jeunes Dania Allenbach (18 ans, 22e) et Sue Piller (20 ans, 27e), ont terminé plus loin.



