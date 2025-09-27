Chabbey chocolat ++ West Ham vire son coach

Mondiaux de Kigali: Elise Chabbey finit au pied du podium Magdeleine Vallieres a de la peine à croire à son succès Image: KEYSTONE/AP/Jerome Delay Grosse frustration pour Elise Chabbey à Kigali: la Genevoise a terminé quatrième de la course en ligne des Mondiaux. Il lui a manqué une quinzaine de secondes pour monter sur le podium.

Les favorites ont été piégées dans cette épreuve disputée sur un circuit très difficile. La victoire est revenue en solitaire à la Canadienne Magdeleine Vallieres. Elle a adevancé de 23 secondes la Néo-Zélandaise Niamh Fischer-Black et de 27 la quadragénaire espagnole Mavi Garcia, alors qu'Elise Chabbey a fini à 41 secondes.

Marlen Reusser a pour sa part pris la neuvième place à 1'34. La Bernoise a lancé une contre-attaque à l'entame du dernier tour, mais elle n'a pas pu reprendre les échappées. Elise Chabbey a profité du travail de Reusser pour ensuite tenter sa chance, mais elle a dû se contenter au final de la médaille en chocolat.

La course a tourné au fiasco des grandes favorites, qui se sont neutralisées. Tant la Française Pauline Ferrand-Prévot que la Néerlandaise Demi Vollering n'ont pas joué les premiers rôles.



West Ham: Graham Potter limogé de son poste de manager Fin de parcours pour Graham Potter avec West Ham Image: KEYSTONE/AP/Dave Shopland West Ham, avant-dernier de Premier League, a annoncé le "départ" immédiat de son manager Graham Potter. Celui-ci n'était en poste que depuis huit mois dans le club de l'est de Londres.

"Les résultats et les performances enregistrés au cours de la seconde moitié de la saison dernière et au début de la saison 2025/26 n'ont pas répondu aux attentes", a écrit le club dans un communiqué. West Ham n'a récolté que trois points durant les cinq premières journées, une victoire à Nottingham Forest (3-0) coincée entre quatre défaites.

Désormais, "le conseil d'administration estime qu'un changement est nécessaire afin d'aider l'équipe à améliorer sa position en Premier League aussi vite que possible", a ajouté le club. Le limogeage de l'entraîneur anglais de 50 ans survient deux jours avant un déplacement à Liverpool pour affronter Everton en clôture de la 6e journée de championnat.

Le nom de son successeur n'a pas été annoncé, mais il devrait s'agir du Portugais Nuno Espirito Santo, récemment limogé par Nottingham Forest, selon la presse britannique. Ancien entraîneur de Brighton et Chelsea, notamment, Potter a été nommé en janvier 2025 par West Ham. Il avait signé un contrat de deux ans et demi.



Juniors filles: du bronze pour Anja Grossmann Anja Grossmann (à droize) pose avec sa médaille Image: KEYSTONE/AP/Jerome Delay La Suisssesse Anja Grossmann a gagné la médaille de bronze dans la course juniors des Mondiaux au Rwanda. Elle n'a été battue au sprint que par l'Espagnole Paula Ostiz et l'Italienne Chantal Pelogo.

A trois semaines de son 17e anniversaire, l'apprentie de commerce lucernoise a fourni une très belle course. Elle a apporté une quatrième médaille à la délégation suisse lors de ces épreuves de Kigali.



Deuxième du sprint, Marc Marquez se rapproche du titre Marc Marquez a fait un pas de plus vers le titre mondial samedi à Motegi Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Marc Marquez (Ducati) a fait un pas de plus vers le titre mondial en MotoGP.

Deuxième de la course sprint derrière Francesco Bagnaia samedi au Japon, l'Espagnol a accentué son avance sur son dauphin au championnat, son frère cadet Alex, 10e et hors des points.

Le sextuple champion du monde de MotoGP a inscrit 9 points pour compter désormais 191 unités de plus que son unique rival dans la course au titre. Or, il doit inscrire au moins 3 points de plus qu'Alex Marquez ce week-end à Motego pour égaler Valentino Rossi avec une septième couronne mondiale dans la catégorie-reine.

Troisième sur la grille, Marc Marquez n'a pas pris de risque, se contentant d'assurer la 2e place à 1''842 du vainqueur et "poleman" italien Francesco Bagnaia (Ducati) et avec une marge de près de 2'' sur le 3e Pedro Acosta (KTM). Il s'agit simplement de son troisième "échec" de la saison dans ce format, lui qui a remporté 14 des 17 sprints disputés.



Trois points d'avance pour l'Europe après la 1re journée Shane Lowry et les Européens comptent 3 coups d'avance sur la Team USA après la 1re journée de la Ryder Cup Image: KEYSTONE/AP/Robert Bukaty L'Europe a viré en tête (5,5-2,5) face aux Etats-Unis après la 1re journée de la Ryder Cup vendredi à Farmingdale, près de New York.

La sélection du Vieux Continent est bien lancée vers un premier succès sur le sol américain depuis 2012 et le "miracle de Medinah".

Tenants du titre, les Européens ont maîtrisé les "foursomes" du vendredi matin, des matches par paires où chaque duo ne joue qu'une seule balle (3-1), avant de rester très solides l'après-midi lors des "four-ball" (en paires, chaque joueur joue sa balle) pour compter 3 points d'avance en fin de journée.

Et encore, le héros du dernier Masters Rory McIlroy, leader des Européens particulièrement ciblé par le bouillant public new-yorkais, a manqué au soleil couchant un putt pour la victoire au trou no 18. Son duo avec Shane Lowry a finalement concédé le nul à Sam Burns et Patrick Cantlay.

Associé à Tommy Fleetwood, Justin Rose a en revanche rentré un putt sous pression au no 18 pour un birdie pour permettre à la paire anglaise de conserver un petit coup d'avance et de dominer sur le fil le showman Bryson DeChambeau et Ben Griffin.

Le no 1 mondial Scottie Scheffler a quant à lui sombré lors du premier des trois jours de compétition. L'Américain a subi deux lourdes défaites, le matin avec Russell Henley puis l'après-midi en compagnie de J.J. Spaun.

A l'issue des trois jours de compétition, les Européens auront besoin de 14 points (sur 28) pour conserver le trophée conquis deux ans plus tôt à Rome, les Etats-Unis visent eux 14,5 points pour s'en emparer.



La stabilité genevoise face à de revanchards Fribourgeois Observateur plus qu'attentif du basket suisse, l'agent Sevag Keucheyan voit bien un nouveau duel Genève-Fribourg en SBL. "Genève a cette continuité", souffle-t-il.

Une colonne vertébrale solide, voilà ce qui fait la force des Lions de Genève. "Ils ont trois étrangers qui connaissent le championnat et qui ont gagné la saison passée, explique Sevag Keucheyan. L'arrivée de (Yuri) Solca compense le départ de (Robert) Zinn et le staff demeure inchangé. Ils ont de quoi conserver leur titre."

De quels chasseurs les Lions doivent-ils se méfier? "De Fribourg, même si la surface financière a diminué, estime l'agent (notamment) de Yanic Konan Niederhäuser. Ils ont les meilleurs Suisses et ont ajouté Bryan Colon, ainsi que deux jeunes Américains. Ce sera une course derrière ces deux équipes."

Et dans cette course, justement, Keucheyan voit bien une équipe comme Pully-Lausanne. "Randoald Dessarzin sait comment faire, juge-t-il. Ils ont atteint les demi-finales la saison dernière et il a réussi à créer un joli effectif. Je trouve que Monthey, Starwings et Neuchâtel ont de jolis contingents, mais très jeunes."

Dans une SBL à neuf équipes où plusieurs clubs souffrent, l'agent n'écarte pas une bonne performance de Nyon. "Ils ont un coach (red: Maleye N'Doye) qui n'hésite pas à donner sa chance aux jeunes, conclut-il. Il faudra suivre Livio Riboni, un tout jeune joueur (réd: 2009) qui a un énorme talent. Mais comme d'habitude avec les jeunes joueurs, il faut voir comment il va vivre son développement au cours des prochaines années."



Un duel Genève-Fribourg en SBL messieurs On prend les mêmes... La SBL reprend ses droits dès samedi avec trois matches, et deux favoris pour le titre: les Lions de Genève et Fribourg Olympic.

La saison passée, c'est un petit cataclysme qui s'est produit dans le monde du basket helvétique. Sextuples champions de Suisse en titre, Fribourg Olympic et Elfic Fribourg ont abandonné leur couronne aux Lions de Genève et au BBC Nyon féminin.

Doit-on s'attendre à une nouvelle ère, ou les clubs fribourgeois vont-ils reprendre leur bien? Au vu des contingents, les deux finalistes semblent bien armés pour aller loin. Champions en titre, les Lions ont conservé leur ossature. Seul Robert Zinn est parti, mais il a été remplacé par le talentueux Yuri Solca de Massagno. Le coach Patrick Pembelé peut compter sur ses trois Américains et sur le jeune centre Roosevelt Wheeler. Seul regret pour les Genevois, ne pas pouvoir jouer l'Europe en raison des infrastructures insuffisantes sur Genève.

Et Fribourg? Le budget a encore subi des coupes, mais Olympic peut s'appuyer sur d'excellents joueurs suisses comme Arnaud Cotture, Natan Jurkovitz ou Jonathan Kazadi. L'arrivée de l'Américain Chimezie Offurum offre d'autres possibilités à l'entraîneur Thibaut Petit.

Demi-finalistes la saison passée, les Pully-Lausanne Foxes espèrent faire aussi bien. Union Neuchâtel et Massagno seront aussi là pour se battre et s'offrir une place dans le dernier carré.

Elfic, effectif remanié Chez les dames, Fribourg entend là aussi récupérer son bien. Battues par Nyon de manière assez surprenante, les Elfes ambitionnent d'aller rechercher leur couronne avec un effectif largement remanié et les départs de Jacquot, Ranisavljevic et Fogg.

Après six titres consécutifs entre 2018 et 2024, les Fribourgeoises ont été battues par les Vaudoises 3-1 en finale à la fin du mois d'avril. Les Nyonnaises avaient déjà pris le meilleur sur leurs adversaires en finale de la Coupe de Suisse. Romain Gaspoz a un gros chantier devant lui pour intégrer toutes ses nouvelles recrues, alors que le contingent vaudois n'a pas changé.



Première balle de match pour Marc Marquez au Japon Marc Marquez est tout proche du septième ciel. Le pilote espagnol dispose ce week-end au Japon de sa première occasion de décrocher un nouveau titre mondial en MotoGP au guidon de sa Ducati.

Avec 182 points d'avance au championnat sur son frère cadet, Alex, le sextuple champion du monde est en passe de remporter une septième couronne dans la catégorie reine du motocyclisme, ce qui lui permettrait d'égaler la légende italienne Valentino Rossi, son grand rival de toujours.

La donne est simple pour le Catalan de 32 ans: il doit inscrire au moins trois points de plus que son frère à l'issue du week-end à Motegi pour être sacré dès dimanche alors que cinq autres manches resteront à disputer d'ici la fin de la saison.

Marc Marquez a déjà gagné trois fois sur le tracé nippon (2016, 2018, 2019) et y sera encore le favori ce week-end, où comme souvent la pluie pourrait venir jouer les trouble-fête.

Le natif de Cervera pourrait ainsi mettre fin à six années de disette depuis son dernier titre en 2019, marquées par de nombreuses blessures et plusieurs opérations après une grave lésion au bras subie début 2020.

Cette longue traversée du désert suivie d'un changement de constructeur en 2024, qui l'avait vu aller chez Gresini, une équipe satellite de Ducati plutôt que de rester chez Honda, a de grandes chances de s'achever en fin de semaine tant le pilote s'est montré dominateur cette saison (onze victoires en 16 GP, 14 succès en 16 courses sprint).



Marlen Reusser a encore faim La Suisse aura des chance de médaille samedi sur la course en ligne féminine des Mondaiux de Kigali. Après sa médaille d'or au contre-la-montre, Marlen Reusser vise le métal.

Dorée en individuel et bronzée par équipe, la Bernoise pourrait entrer dans l'histoire en remportant une troisième médaille dans ce qui devrait être la course la plus difficile de l'histoire des Mondiaux. Reusser fait partie des rares coureuses à disputer l'intégralité du programme à Kigali, un exploit physique et mental exigeant.

"Je me sens bien, a affirmé l'athlète de 32 ans jeudi soir en conférence de presse. Mais je suis tout de même surprise de voir à quel point le contre-la-montre m'a épuisée émotionnellement et physiquement." Cet été, Reusser a dû faire face à plusieurs problèmes de santé. A voir si elle aura encore assez d'énergie pour une course exigeante avec onze tours d'un circuit urbain exigeant, ponctué d'une montée finale sur des pavés à 1500 m avec un air médiocre.

Au fil des ans, la Bernoise s'est muée en excellente grimpeuse. Cette année, elle a remporté le Tour de Burgos et le Tour de Suisse, et s'est classée 2e de la Vuelta et du Giro. Elle pourra en outre compter sur le soutien d'une équipe performante.

Avec Elise Chabbey, vainqueure du Tour de Romandie et meilleure grimpeuse du Tour de France, ainsi que Noemi Rüegg, 7e aux JO de Paris, Reusser peut compter sur des coéquipières de grande qualité.

Ferrand-Prévot, Vollering, Longo Borghini La concurrence sera rude malgré l'absence de la championne du monde de ces deux dernières années, Lotte Kopecky. La grande favorite est la Française Pauline Ferrand-Prévot, vainqueur cette année de Paris-Roubaix et du Tour de France. Onze ans après son seul titre mondial sur route à ce jour, la multiple championne du monde de VTT veut remettre ça.

Les Pays-Bas misent sur Demi Vollering et la double championne du monde Anna van der Breggen. L'Italie aligne de son côté la gagnante du Giro, Elisa Longo Borghini.



Super League: Servette face à la lanterne rouge Servette affronte Winterthour au Stade de Genève ce samedi (18h00), pour faire oublier son élimination en Coupe de Suisse du week-end dernier.

Face à la lanterne rouge de Super League, les Grenat peuvent espérer obtenir leur deuxième victoire de la saison.

Avant la défaite face au pensionnaire de Challenge League Yverdon le samedi 20 septembre, Servette avait battu Sion trois jours plus tôt pour son premier succès cette saison en championnat. L'équipe de Jocelyn Gourvennec a grandement besoin de points pour s'éloigner du bas du classement.

De l'autre côté de la Sarine, le leader St-Gall jouera au Letzigrund (20h30) le FC Zurich, qui doit également se remettre d'une élimination en Coupe de Suisse douloureuse face au Stade Nyonnais. Enfin, Lugano accueillera Grasshopper Zurich (18h00) pour tenter de renouer avec une victoire qui lui échappe depuis le 10 août et un succès 3-1 face au FC Bâle.



Fin de série pour Genève-Servette, Fribourg et Lausanne victorieux Sandro Schmid et les siens ont ramené la victoire de Porrentruy. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Trois victoires à la suite pour Fribourg-Gottéron, qui a défait Ajoie durant cette soirée de National League. Lausanne est sorti vainqueur face à Lugano, et Genève-Servette s'est incliné à domicile.

Cruelle défaite pour Genève-Servette, qui avait enchaîné trois succès d'affilée après sa déroute face au LHC (11-0). Pris à froid par Lammer après cinq minutes, les Grenat ont pourtant répliqué par Granlund (9e) qui est parvenu à glisser le puck entre le défenseur et le gardien.

Un doublé de Taibel (16e et 25e) a permis à Rapperswil-Jona de repasser devant au score. Alors que "Rappi" est tout près d'inscrire le but du K.O., Rod a poussé le palet au fond à la 34e, et Bozon a même ramené le GSHC à hauteur de "Rappi" à la 39e (3-3). Honka a cependant offert la victoire aux visiteurs à la 56e.

6 succès en 8 matches pour le LHC Fribourg-Gottéron s'est pour sa part offert en terre jurassienne une troisième victoire d'affilée (5-2). Les Dragons ont pris les devants dès la 4e minute par Kapla, et ont doublé la mise grâce à Nicolet (10e). Biasca a assommé Ajoie avec le 3-0 dès la 24e.

Invaincus en box-play dans leurs sept premiers matches, les hommes de Roger Rönnberg ont dû s'avouer vaincus dans cet exercice vendredi. Berthoud a ainsi marqué le 3-1 à la 38e, sur un assist de l'ex-Fribourgeois Mottet à la 38e. Mais Bertschy (50e, 4-1) puis Biasca (52e, 5-1) ont redonné de l'air aux Fribourgeois.

Le Lausanne HC a pour sa part signé à Lugano (5-4) un sixième succès sur ses sept derniers matches. Sgarbossa a pourtant surpris les Lausannois à la 14e, et Lugano a même mené 3-1 à la 34e. Les deux équipes se sont rendu coup sur coup, et Lausanne a eu le dernier mot grâce à un but d'Erik Brannström à la 56e.

Davos sans rival Solide leader, le HC Davos a cueilli sa huitième victoire en autant de sortie en allant gagner 5-2 sur la glace des Zurich Lions, doubles champions en titre. Fora a donné l'avantage aux Grisons dès la 3e, avant de se faire imiter par Zadina (10e). Le "Z" n'est jamais parvenu à faire douter les Grisons.

Bienne a eu besoin des tirs au but pour remporter le derby bernois qui l'opposait à Langnau en terre emmentaloise (4-3 tab). Les Tigers ont pourtant transformé leurs deux premiers essais dans le "shootout". Muet pendant 35 minutes, Zoug s'est finalement imposé tranquillement à Ambri (4-0), alors que Berne s'est incliné 1-0 à domicile face à Kloten.



Kane atteint la barre des 100 buts avec le Bayern Harry Kane a inscrit vendredi ses 99e et 100e buts avec le Bayern Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Harry Kane a atteint vendredi la barre des 100 buts sous le maillot du Bayern Munich.

L'attaquant anglais a signé un doublé dans un match gagné 4-0 par le "Rekordmeister" face au Werder Brême en ouverture de la 5e journée de Bundesliga.

Kane - qui disputait son 104e match avec la formation bavaroise - a trouvé la faille sur penalty à la 45e minute (2-0) puis à la 65e (3-0). Il fait ainsi mieux que Cristiano Ronaldo (avec le Real Madrid) et Erling Haaland (avec Manchester City), qui avaient tous deux eu besoin de 105 matches officiels pour atteindre les 100 buts.

Cette victoire permet au Bayern d'afficher le maximum de 15 points. Quant au Werder Brême, qui a aligné ses deux ex-Lausannois (Cameron Puertas jusqu'à la 61e et Isaac Schmidt dès la 80e), il en reste à 4 points, avec déjà 14 buts encaissés.



La Juve a ramené ses pertes à 58 millions en 2024/25 La Juventus se porte mieux sur le plan financier Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO La Juventus a ramené ses pertes de 199,2 à 58,1 millions d'euros lors de la saison 2024/25, a-t-elle annoncé. Ses participations à la Ligue des champions et au Mondial des clubs en sont la raison.

Le club le plus titré du football italien, le seul en Italie coté en Bourse, a réduit ses pertes de 141,1 millions d'euros sur un an, grâce notamment à la forte augmentation de ses recettes tirées des droits TV (+77,7 millions) et des cessions de joueurs (+75,5 millions).

Privé de compétitions européennes en 2023/24 en raison d'infractions au fair-play financier, la Juve a renoué avec l'Europe la saison dernière. Son parcours s'est toutefois terminé dès les barrages d'accession aux 8e de finale de la Ligue des champions. Le club bianconero a terminé 4e du Championnat d'Italie et arraché son billet pour la Ligue des champions 2025/26, avant de chuter en 8e de finale du Mondial des clubs.

Lors de l'exercice clos le 30 juin 2025, le chiffre d'affaires de la "Vieille Dame" s'est établi à 529,6 millions d'euros, soit une progression de 135 millions (+34,2%) sur un an.



L'Europe vire en tête 3-1 après la première matinée Rory McIlroy a brillé lors de la 1re matinée de la Ryder Cup Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER L'Europe a viré en tête 3-1 face aux Etats-Unis après la première matinée de la Ryder Cup vendredi à Farmingdale, près de New York.

L'équipe européenne est en quête d'un premier succès sur le sol américain depuis 2012 et le "miracle de Medinah".

Malgré le vacarme assuré par les supporters locaux, les Européens, victorieux de la dernière édition il y a deux ans à Rome, ont maîtrisé les "foursomes" du vendredi matin, des matches par paire où chaque duo ne joue qu'une seule balle.

Le président Donald Trump, grand amateur de golf, a fait son apparition sur le site en cours de matinée alors que les Etats-Unis étaient menés 3-0, une première à domicile dans l'histoire de la prestigieuse compétition bisanuelle.

Lors des trois premiers matches, les Américains n'ont remporté au total que quatre trous. Le héros du dernier Masters Rory McIlroy, vainqueur de quatre trous sur birdie, a ainsi fait le travail avec Tommy Fleetwood face aux Américains Collin Morikawa et Harris English. Les Etats-Unis ont sauvé l'honneur avec Xander Schauffele et Patrick Cantlay, qui ont dû batailler jusqu'au dernier trou face à Robert MacIntyre et Viktor Hovland.

A l'issue des trois jours de compétition, les Européens auront besoin de 14 points (sur 28) pour conserver leur trophée, les Etats-Unis visent 14,5 points pour s'en emparer.

