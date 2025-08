Chiara Tamburlini finit 13e du Womens' Open ++ Aebischer prêté à Pise

3e après 2 tours, Chiara Tamburlini finit 13e du Womens' Open Chiara Tamburlini a fini 13e du Women's Open Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Chiara Tamburlini a manqué de peu le top 10 dans le Women's Open, l'un des cinq Majeurs du circuit féminin.

La St-Galloise a terminé au 13e rang, à deux coups de la 8e place, dans un tournoi remporté par la Japonaise Miyu Yamashita (24 ans).

Brillante 3e après deux des quatre tours, Chiara Tamburlini a souffert lors des deux dernières journées sur le parcours du Royal Porthcawl au Pays de Galles. Elle est restée dans le par (72) samedi, reculant au 8e rang, avant de rendre une carte de 74 dimanche pour terminer à 2 coups en dessous du par.

La Vaudoise Morgane Métraux a quant à elle obtenu la 23e place au Pays de Galles, terminant dans le par au terme des quatre tours (288 coups). La Genevoise Albane Valenzuela n'avait quant à elle pas passé le cut vendredi soir.



Michel Aebischer prêté à Pise, néo-promu en Serie A Michel Aebischer change d'air et rejoint Pise Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Michel Aebischer découvrira un nouveau club de Serie A.

Le Fribourgeois de 28 ans a été prêté au promu Pise par Bologne, a annoncé le club bolognais dimanche. Ce prêt porte sur une saison et s'accompagne d'une obligation d'achat.

Aebischer évoluait depuis 2022 à Bologne, avec qui il a remporté la Coupe d'Italie ce printemps en compagnie notamment de Dan Ndoye (parti à Nottingham cet été) et de Remo Freuler. Le milieu international a cependant très peu joué durant l'exercice 2024/25.

Victime notamment d'une blessure aux adducteurs, Michel Aebischer n'a fait que 14 apparitions en Serie A la saison passée. Il espère se relancer à Pise où il retrouvera un autre joueur suisse, Daniel Denoon.



Ferrand-Prévot triomphe, Chabbey gagne le maillot à pois Pauline Ferrand-Prévot a gagné le Tour de France dès sa première participation Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Pauline Ferrand-Prévot (Visma) a gagné le Tour de France dès sa première participation, parachevant son oeuvre en remportant la 9e et dernière étape à Châtel.

La Genevoise Elise Chabbey s'adjuge quant à elle le classement de la meilleure grimpeuse, après avoir pourtant très vite lâché prise dimanche.

Déjà victorieuse la veille au sommet du Col de la Madeleine avec 1'45 d'avance sur sa première poursuivante, Pauline Ferrand-Prévot a conservé sans difficulté le maillot jaune au cours d'une ultime étape montagneuse. La championne olympique 2024 de VTT a même attaqué à 6 km de l'arrivée pour triompher en solitaire.

"PFP", pour qui ce Tour constituait un défi plus qu'un objectif, s'est imposée au final avec 3'42 d'avance sur sa dauphine au général Demi Vollering (2e de l'étape à 20''). Deuxième du général samedi soir, l'Australienne Sarah Gigante a craqué et est même éjectée du podium final. C'est Katarzyna Niewiadoma qui a terminé 3e.

Chabbey craque vite, mais garde son maillot Distancée dès la côte d'Arâches-la-Frasse, première des trois difficultés répertoriées de la journée, Elise Chabbey a rallié l'arrivée avec 23'45 de retard dimanche, mais a conservé un maillot à pois qu'elle avait endossé dès la 1re étape. Elle a notamment profité du travail à l'avant de sa leader chez FDJ Demi Vollering.

Sa dauphine, Maëva Squiban, est revenue à 8 points de la Genevoise en passant en 2e position au sommet de la côte d'Arâches-la-Frasse. Mais la Française, victorieuse de deux étapes, en est restée là. Demi Vollering a récolté de précieux points pour "protéger" Chabbey, remontant même au 2e rang final de ce classement annexe.



Sion s'impose sans trembler et prend la tête du championnat Chouaref et le FC Sion sont en t黎e du championnat Image: KEYSTONE/Valentin Flauraud Le FC Sion a étrillé Lugano 4-0 pour son premier match de la saison de Super League à Tourbillon dimanche. Les Valaisans se retrouvent ainsi en tête du championnat.

Alors que la victoire face au FC Zurich s'était dessinée dans les derniers instants lors de la 1ere journée, les Sédunois n'ont pas fait dans la dentelle face au FC Lugano. L'équipe de Didier Tholot a rapidement ouvert le score, dès la 6e minute grâce à Lukembila, malgré un contrôle de l'épaule à la limite de la faute. Chouaref est venu doubler la mise juste avant la pause (42e).

Au retour des vestiaires, Lugano a pressé sans parvenir à tromper le portier sédunois Anthony Racioppi. En revanche, Kololi a profité d'une défense luganaise bien laxiste pour inscrire le 3-0 à la 60e. Nivokazi est venu conclure ce feu d'artifice offensif à la 80e.

Sion, qui occupait déjà la tête du classement au terme de la 2e journée il y a un an, se rendra au Wankdorf dimanche prochain (16h30) pour tenter de poursuivre face à Young Boys sa belle série victorieuse.

Opposés dans le même temps, le FC Lucerne et le FC Zurich se sont quittés sur un nul 1-1. Il a fallu attendre les vingt dernières minutes de jeu pour voir le premier tir cadré de la rencontre, et Lucerne a transformé le deuxième avec Grbic (72e). Emmanuel est cependant venu chercher rageusement l'égalisation à la 78e.



Nouveau doublé des McLaren, Norris devant Piastri Lando Norris (1er) et Oscar Piastri (2e) ont offert un nouveau doublé à McLaren Image: KEYSTONE/AP/Anna Szilagyi Lando Norris (McLaren) a remporté dimanche le Grand Prix de Hongrie de Formule 1.

Le Britannique a devancé de 0''698 son coéquipier australien Oscar Piastri, qui reste ainsi en tête du championnat du monde à l'heure de la pause estivale.

Ce doublé est le septième de la saison en quatorze Grands Prix dominicaux pour McLaren, le quatrième d'affilée après ceux réalisés en Autriche (Norris 1er), en Grande-Bretagne (Norris 1er) et en Belgique (Piastri 1er). Dimanche, les deux hommes ont devancé de plus de 20 secondes George Russell (Mercedes), 3e.

Lando Norris a ainsi offert à l'écurie McLaren son 200e succès dans la catégorie-reine du sport automobile, décrochant au passage sa 9e victoire personnelle. Au classement des pilotes, le Britannique revient à 9 points d'Oscar Piastri. Celui-ci a pris tous les risques dans l'avant-dernier tour pour dépasser son coéquipier, au grand dam de son équipe qui l'a rappelé à l'ordre à la radio.

Brillant 7e des qualifications samedi, le "rookie" de l'écurie Kick-Sauber Gabriel Bortoleto a confirmé ses excellentes dispositions en allant chercher la 6e place. Le Brésilien de 20 ans signe son meilleur résultat en F1, inscrivant pour la troisième fois des points après Spielberg (8e) et Spa-Francorchamps (9e). Son coéquipier allemand Nico Hülkenberg est resté en retrait (16e).



Lausanne-Sport pris à froid à Thoune La joie des joueurs de Thoune, qui ont battu Lausanne dimanche Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Victorieux lors de la 1re journée de Super League puis face au Vardar Skopje jeudi en Conference League, Lausanne-Sport est retombé sur terre en championnat. Les Vaudois se sont inclinés 2-1 à Thoune.

Alors qu'ils restaient sur une victoire fleuve (5-0) jeudi, les Lausannois se sont fait surprendre dès l'entame du match dimanche. Le promu Thoune a imprimé le rythme de la rencontre en marquant dès la 10e minute avec Christopher Ibayi, puis au retour des vestiaires avec Genis Montolio (47e) sur ses deux premiers tirs cadrés.

Malgré une nervosité palpable, Lausanne a réussi à réduire le score à la 71e minute grâce à Kaly Sène. Dès lors, le LS a tout tenté mais n'est pas parvenu à renverser la vapeur malgré sept tirs cadrés sur la rencontre. Les hommes de Peter Zeidler devront retrouver leur sang-froid avant d'affronter Astana jeudi à La Tuilière à l'occasion du match aller du 3e tour qualificatif de Conference League.



Summer McIntosh triomphe sur 400 m 4 nages Summer McIntosh a cueilli dimanche un 4e titre dans ces Mondiaux 2025 Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Summer McIntosh a conclu en beauté ses Championnats du monde à Singapour.

La "teenager" canadienne de 18 ans a survolé les débats sur 400 m 4 nages, s'imposant en 4'25'78 (3e chrono de l'histoire) pour décrocher son quatrième titre dans ces joutes. Elle s'était déjà imposée dans le 200 m 4 nages, mais aussi sur 400 m libre et le 200 m papillon.

McIntosh a écrasé la concurrence en s'imposant avec une marge de plus de sept secondes sur les deux médaillées d'argent Jenna Forrester et Mio Narita. Elle a donc parfaitement digéré son échec de samedi, lorsqu'elle avait dû se contenter du bronze sur 800 m libre alors qu'elle rêvait de faire tomber la reine Katie Ledecky. A noter que la prodige chinoise Yu Zidi (12 ans) a terminé 4e à seulement 0''5 du podium.



Marchand sacré sur 400 m 4 nages à Singapour Léon Marchand a cueilli dimanche son 7e titre mondial en grand bassin Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Léon Marchand a cueilli l'or sur 400 m 4 nages dimanche aux Mondiaux de Singapour.

Le Français, qui a réalisé 4'04''73 en finale, signe ainsi son troisième doublé en 4 nages (200/400) dans des championnats du monde en grand bassin.

A la peine le matin en séries (7e en 4'13''19), le héros des JO de Paris 2024 a survolé les débats en finale dans cette dernière journée de compétition. Il a signé le 5e chrono de l'histoire dans la discipline, restant certes à plus de deux secondes de son record du monde établi lors des Mondiaux 2023 à Fukuoka.

Auteur du même doublé 200/400 m 4 nages l'été dernier à Paris, Léon Marchand (23 ans) a devancé de plus de trois secondes son dauphin japonais Tomoyuki Matsushita. Il a ainsi décroché son septième or mondial en grand bassin, lui qui avait également triomphé sur 200 m papillon à Fukuoka.



Zoé Claessens au pied du podium mondial Zoé Claessens a échoué au pied du podium dans les Mondiaux de Copenhague Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Zoé Claessens a manqué le coche dimanche à Copenhague, théâtre des Mondiaux de BMX Racing.

La Vaudoise de 24 ans a terminé à la pire des places, la 4e, dans une course remportée par la Britannique Bethany Schriever devant la championne olympique australienne Saya Sakakibara.

En quête d'un troisième podium aux Mondiaux après s'être parée d'argent en 2022 et 2024, Zoé Claessens s'est retrouvée enfermée à l'intérieur juste après le départ. La médaillée de bronze des JO 2024 est parvenue à revenir sur le trio de tête mais manquait de vitesse à l'entame de la ligne droite pour aller chercher le top 3.

Zoé Claessens a échoué au final à plus de six dixièmes de seconde de la médaillée de bronze, la Néerlandaise Judy Baauw. Elle avait déjà manqué son affaire à la mi-juillet lors des Européens de Valmiera en Lettonie, se classant 5e alors qu'elle visait un quatrième sacre continental.

Les quatre autres Suisses en lice dimanche n'ont pas non plus signé d'exploit. Nadine Aeberhard, Cedric Butti et Simon Marquart ont connu l'élimination au stade des demi-finales, alors que le Genevois Renaud Blanc s'est arrêté en quarts de finale.



McLaughlin-Levrone et Russell en démonstration Sydney McLaughlin-Levrone visera une médaille sur 400 m plat à Tokyo Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Reine du 400 m haies, Sydney McLaughlin-Levrone a décroché sans problème son ticket pour les Mondiaux de Tokyo sur le 400 m plat.

L'Américaine a survolé les débats samedi lors des US Trials de Eugene, comme Masai Russell sur 100 m haies.

Sydney McLaughlin-Levrone, qui n'a plus rien à prouver sur 400 m haies, a étonné les observateurs en choisissant de relever le défi du 400 m plat. Elle a confirmé qu'elle pourrait prétendre à une médaille à Tokyo grâce à une victoire éclatante en 48''90 samedi.

"J'ai senti que c'était l'année où je voulais sortir des sentiers battus et me dépasser d'une manière différente. Evidemment c'est difficile, mais je tenais à le faire. (...) Et j'ai hâte de voir jusqu'où je peux me dépasser", a-t-elle expliqué.

McLaughlin-Levrone a confirmé qu'elle n'avait pas l'intention de tenter de se qualifier pour le 400 m haies à Tokyo via les finales de la Ligue de diamant à Zurich. "Non, nous allons nous concentrer uniquement sur le 400 m", a-t-elle assuré.

"Un niveau à maintenir" Championne olympique du 100 m haies, Masai Russell (25 ans) a été tout aussi impressionnante samedi avec une performance sans faille qui lui a permis de remporter la distance en 12''22. Elle a montré qu'elle sera la femme à battre à Tokyo, après sa victoire devant Grace Stark (12''31) et Alaysha Johnson (12''36).

Russell avait démarré la saison en grande pompe, établissant un record américain de 12''17 en mai avant qu'une blessure à la cheville ne menace de compromettre sa saison. Mais elle semble avoir retrouvé son meilleur niveau.

"J'aurais pu mettre fin à ma saison il y a deux mois, quand je ne pouvais plus marcher. Mais je me suis dit: +C'est mon objectif+", a-t-elle souligné. "Gagner les Jeux m'a mis un peu plus de pression. Parce que je sens que j'ai un niveau à maintenir. Les gens attendent quelque chose de la championne olympique en titre."



Gauff éliminée dès les 8es de finale à Montréal Coco Gauff a Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Tête de série no 1 du tableau, Coco Gauff a été éliminée dès les 8es de finale du WTA 1000 de Montréal. L'Américaine s'est inclinée 6-1 6-4 devant la jeune Canadienne Victoria Mboko (WTA 85) samedi.

Victoria Mboko (18 ans) n'a mis que 62 minutes pour vaincre la 2e joueuse mondiale. Elle a sauvé les cinq balles de break auxquelles elle a été confrontée, et s'est emparée à quatre reprises du service adverse pour remporter une victoire écrasante.

Coco Gauff, qui n'a commis que 6 doubles fautes après en avoir accumulé 37 sur ses deux premiers matches livrés dans ce tournoi, n'a rien pu faire face à l'adolescente canadienne. Le deuxième set fut toutefois accroché, Victoria Mboko forçant la décision grâce à un break réalisé dans l'ultime jeu.

"Elle a vraiment joué un très bon match. (...) J'ai commis quelques fautes directes, mais je savais que ce serait un match difficile aujourd'hui", a réagi devant les journalistes Coco Gauff, qui peine depuis son sacre à Roland-Garros début juin, elle qui a été sortie dès son entrée en lice à Wimbledon.

Victoria Mboko a désormais un sacré coup à jouer devant son public. Pour son premier quart de finale en WTA 1000, elle affrontera l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (WTA 51), une adversaire largement à sa portée.



400 m 4 nages: Marius Toscan éliminé en séries Marius Toscan a été éliminé en séries du 400 m 4 nages dimanche Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Marius Toscan a signé un nouveau record personnel dans les séries du 400 m 4 nages dimanche dans les Mondiaux de Singapour. Ses 4'17''01 n'ont toutefois pas suffi pour passer en finale.

Dernier Suisse à nager dans le grand bassin asiatique, le St-Gallois a amélioré d'une demi-seconde son meilleur chrono pour prendre la 17e place des séries. Il est toutefois resté à plus de trois secondes du top 8.

Grand favori de cette épreuve, Léon Marchand s'en est quant à lui sorti de justesse après une course compliquée pour lui. Le Français, sacré sur 200 m 4 nages dans ces joutes après s'être approprié le record du monde en demi-finales, a réussi le 7e temps en 4'13''19.



Noè Ponti dans la cour des très grands Timothé Cognat et Servette doivent relever la tête face à St-Gall Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Non, Noè Ponti n'est pas "simplement" un spécialiste du petit bassin.

Le Tessinois a enfin confirmé son inattendue médaille de bronze décrochée lors des JO de Tokyo 2021 en décrochant deux médailles d'argent dans les Mondiaux en grand bassin de Singapour.

La frustration qui était la sienne lundi après la finale du 50 m papillon, dans laquelle il avait été battu à la touche pour 0''03 par Maxime Grousset malgré un nouveau record national (22''51), en disait long sur son envie de très bien faire. Samedi sur 100 m papillon, Noè Ponti a frappé encore plus fort en passant pour la première fois sous les 50 secondes (49''83).

"Deux médailles d'argent, deux records de Suisse et un premier chrono sous les 50 secondes: c'est vraiment génial", a-t-il lâché. "Je savais que c'était possible (réd: de nager le 100 m papillon en moins de 50''). Mais j'ai préféré ne pas en parler avant à l'interview. J'y suis maintenant parvenu, et c'est un super sentiment", a-t-il poursuivi.

Bien sûr, les esprits chagrins ne manqueront pas de rappeler que le talentueux Tessinois doit se contenter de deux médailles d'argent alors qu'il avait survolé les débats dans les Mondiaux en petit bassin en décembre dernier (trois titres, avec deux records du monde à la clé). Et que les superstars du papillon Caeleb Dressel et Kristof Milak n'étaient pas de la partie à Singapour.

N'empêche que Noè Ponti a fait son entrée dans la cour des très grands samedi à Singapour. Son précédent record de Suisse sur 100 m papillon (50''16, en avril 2024) n'était "que" le 22e temps de l'histoire. Les 49''83 réussis samedi constituent le 8e meilleur chrono de tous les temps et font de lui le 5e nageur le plus rapide dans cette épreuve.

Seuls le recordman du monde Caeleb Dressel (49''45 aux JO 2021), le nouveau recordman d'Europe Maxime Grousset (49''63 en finale à Singapour samedi), le champion olympique 2024 Kristof Milak (49''68) et la légende Michael Phelps (49''82 pour se parer d'or aux Mondiaux 2009, à l'époque des combinaisons en polyuréthane) ont déjà nagé plus vite que Noè Ponti.

Une sage décision Samedi (et lundi dernier), le Tessinois de 24 ans a aussi démontré sa capacité nouvelle à sortir le grand jeu le jour J, en grand bassin également. Il y a quasiment un an jour pour jour, le 4 août 2024, il n'avait ainsi pas pu faire mieux que 50''55 en finale des JO de Paris, soit 0''39 de plus que son record de Suisse établi quatre mois plus tôt lors des championnats de Suisse.

Le natif de Locarno avait spontanément "accusé" le 200 m papillon - dont il avait pris la 5e place aux JO 2024 quatre jours avant la finale du 100 m - pour expliquer ce 4e rang. S'il avait refusé de parler d'échec devant la presse à Paris, il a depuis tout entrepris sous la férule de son coach Massimo Meloni pour ne pas revivre une telle désillusion.

Et en renonçant au 200 m papillon durant cette année post-olympique, Noè Ponti a sans doute pris la plus sage des décisions. Tout en se mettant encore plus sous pression: il n'avait dès lors plus vraiment le "droit" de se rater sur 100 pap', sa discipline de prédilection qui lui a également valu une médaille d'argent européenne en grand bassin en 2022.

Ses performances de Singapour - où il est aussi devenu le no 5 de l'histoire sur 50 m papillon - ont balayé tous les doutes. Les Européens de Paris 2026 et les Mondiaux 2027 de Budapest lui permettront d'étoffer encore son palmarès. Mais ils constitueront surtout des étapes avant les JO de Los Angeles 2028, où le 50 m papillon figurera pour la première fois au programme olympique.



Super League: Lausanne se déplace à Thoune, Sion accueille Lugano La 2e journée du championnat de Super League se poursuit dimanche. Lausanne-Sport se déplace à Thoune (coup d'envoi à 14h), alors que Sion accueille Lugano (16h30).

Vainqueur de Winterthour en ouverture du championnat et tombeur du Vardar Skopje au 2e tour préliminaire de la Conference League grâce au large succès (5-0) obtenu jeudi, Lausanne a le vent en poupe. Mais le LS n'est statistiquement guère à l'aise à l'extérieur, avec seulement 18% de victoires en Super League (29/162).

Thoune a pour sa part fêté son retour dans l'élite en cueillant les trois points à Lugano (2-1) grâce à un doublé de Leonardo Bertone. Les Bernois voudront tout faire pour prolonger leur belle série à domicile en Super League: ils n'y avaient perdu aucun de leurs neuf derniers matches livrés avant leur relégation en 2020.

Le FC Sion a également entamé de manière idéale sa saison en renversant le FC Zurich (3-2), qui menait pourtant encore 2-0 à la 80e minute. Les hommes de Didier Tholot se méfieront d'un Lugano revanchard: battus par Thoune dimanche dernier, les Tessinois ont été éliminés au 2e tour préliminaire de l'Europa League jeudi.

Le dernier match de cette 2e journée verra Lucerne accueillir Zurich (coup d'envoi 16h30). Tombeurs de GC en terre zurichoise lors de la 1re journée, les Lucernois n'ont pas vraiment brillé face au FCZ dans un passé récent: ils n'ont gagné que deux des dix duels livrés lors des trois précédentes saisons de Super League.