Des alpinistes vont tenter de secourir Laura Dahlmeier Une équipe d'alpinistes va tenter de secourir Laura Dahlmeier Image: KEYSTONE/DPA/MATTHIAS BALK Une équipe internationale d'alpinistes va tenter mercredi de secourir l'ex-biathlète Laura Dahlmeier.

"Grièvement blessée", l'Allemande ne donnait "pas de signe de vie" après un accident de haute montagne au Pakistan survenu lundi.

Partie en binôme pour une expédition d'alpinisme sur le pic Laila, une montagne de la chaîne du Karakoram culminant à un peu plus de 6000 m d'altitude, l'athlète âgée de 31 ans a été prise lundi à la mi-journée "dans une chute de pierres", avait indiqué son entourage.

Sa partenaire de cordée avait alors "immédiatement déclenché un appel de détresse, et l'opération de sauvetage été lancée". Mais en raison de l'isolement de la zone, à environ 5700 m d'altitude, un hélicoptère de sauvetage n'a pu survoler le lieu de l'accident que mardi, sans atteindre la jeune femme.

Les secours ont constaté à cette occasion que Laura Dahlmeier était "a minima grièvement blessée" et ne "donnait pas de signe de vie", avait indiqué sa famille sur Instagram.

En raison de "conditions extrêmement difficiles à une telle altitude", "un sauvetage par hélicoptère a été exclu", a indiqué à l'AFP Areeb Ahmed Mukhtar, haut responsable local. Il a précisé que l'opération de sauvetage pour atteindre le site serait donc "lancée mercredi par voie terrestre par une équipe internationale d'alpinistes".

Shipton Trek & Tours Pakistan, qui organise l'expédition, a indiqué que l'équipe serait composée de trois Américains et un Allemand.

Laura Dahlmeier, alpiniste expérimentée, se trouvait dans la région depuis fin juin et avait déjà gravi la Grande Tour Trango. Mais au cours des dernières semaines, la région a été frappée par de forts vents, des pluies torrentielles, en pleine mousson estivale, et les conditions météorologiques ont été "extrêmement difficiles" , a indiqué Mohammed Ali, responsable local de l'Autorité de gestion des catastrophes.

Une guide certifiée Reine des Mondiaux de Hochfilzen en 2017, avec cinq titres et une médaille d'argent en six épreuves, Laura Dahlmeier avait ensuite remporté l'or en sprint et en poursuite, ainsi que le bronze en individuel, aux JO de Pyeongchang en 2018.

Lors de sa meilleure saison en Coupe du monde en 2016/17, la Bavaroise avait remporté le gros globe de cristal pour le classement général ainsi que les petits globes en individuel et en poursuite. Après Pyeongchang, elle avait mis fin à sa carrière en 2019, à l'âge de 25 ans.

En plus de son rôle d'experte pour la ZDF lors des Coupes du monde de biathlon, Dahlmeier s'est ensuite convertie en alpiniste. En novembre, devenue guide de montagne et de ski certifiée, elle avait gravi le sommet de l'Ama Dablam dans l'Himalaya au Népal, établissant un record de vitesse lors de cette ascension.



La coach-espionne retrouve de l'embauche après sa suspension Bev Priestman a retrouvé une équipe à entraîner en Nouvelle-Zélande, après avoir purgé sa condamnation d'un an pour espionnage. Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair Après avoir purgé sa suspension d'un an pour espionnage avant les JO 2024, l'ex-sélectionneuse canadienne Bev Priestman a retrouvé de l'embauche.

Le club basé dans la capitale néo-zélandaise a annoncé mercredi que Priestman serait la nouvelle entraîneuse de son équipe féminine avec un contrat de deux ans.

Priestman et deux de ses adjoints à la tête de la sélection canadienne avaient été suspendus pour un an par la FIFA fin juillet 2024 pour avoir organisé l'espionnage par drone d'un entraînement de l'équipe de Nouvelle-Zélande, leurs futures adversaires lors des Jeux olympiques de Paris.

La fédération canadienne avait définitivement écarté la sélectionneuse en novembre dernier, estimant qu'avec son adjointe Jasmine Mander elles avaient "organisé, approuvé et cautionné les actes" de l'autre entraîneur-adjoint Joey Lombardi, qui pilotait le drone.

"Pas en sécurité" au Canada Le Canada avait gagné contre la Nouvelle-Zélande, mais s'était vu sanctionné d'un retrait de six points pour tricherie, avant d'être éliminé en quart de finale par l'Allemagne.

"Pour être brutalement honnête, c'était très difficile pour ma famille, et je dois vivre avec cela", a déclaré Priestman lors d'une conférence de presse avec son nouveau club, expliquant qu'elle ne se sentait "pas en sécurité" en Amérique du Nord après ces événements.

"C'était une véritable frénésie médiatique, a-t-elle continué. Vous avez des gens qui frappent à votre porte et tout et j'ai un petit garçon. (...) Sans entrer trop dans les détails, c'était vraiment difficile. Nous savions que nous devions quitter ce pays."

A 39 ans, la championne olympique en 2021 en tant que sélectionneuse du Canada a expliqué que son déménagement à Wellington était une occasion de "redémarrer" sa carrière et de repartir sur de bonnes bases.



Gartmann 20e des séries du 200 m 4 nages Gian-Luca Gartmann (au premier plan) a été éliminé en séries du 200 m 4 nages Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Seul Suisse engagé mercredi aux Mondiaux en grand bassin de Singapour, le "rookie" Gian-Luca Gartmann a logiquement échoué dès les séries du 200 m 4 nages. Il a réussi le 20e temps, en 2'00''26.

Gian-Luca Gartmann espérait être plus proche d'une place en demi-finale que la veille sur 50 m brasse (44e), c'est chose faite. Le Zurichois de 22 ans n'a en revanche pas rempli le deuxième objectif qu'il s'était fixé pour sa deuxième course dans ces Mondiaux, à savoir améliorer son record personnel (1'59''90).

Gartmann n'a pas trop de regrets à avoir après sa deuxième et dernière apparition dans le grand bassin de Singapour. Il aurait en effet dû nager en 1'59''50 pour faire partie des 16 premiers des séries, dont le meilleur temps a été réalisé par la star des JO de Paris 2024 Léon Marchand (1'57''63).



Une chance en or pour le Servette FC Le troisième match de la saison s’annonce déjà comme celui du grand tournant pour le Servette FC ! Ce mercredi dans leur antre de la Praille, les Grenat joueront très gros face au Viktoria Plzen.

Huit jours après un succès 1-0 très heureux en République tchèque, le Servette FC peut à la fois prolonger son aventure en Ligue des Champions avec un troisième tour qualificatif très vraisemblablement face aux Glasgow Rangers et assurer, dans le "pire" des cas, leur place en phase de Ligue en Europa League qui leur proposera huit rencontres contre huit équipes différentes. Et leur offrira, aussi, la prime de 4 millions de francs versée par l'UEFA à chacune des 36 équipes engagées dans cette phase de Ligue.

Une règle discutable A Thomas Häberli et à ses joueurs de conserver l’avantage du match aller acquis en grande partie grâce aux exploits de Joël Mall dans la cage. Sur le banc samedi lors de la défaite 3-1 à Berne face aux Young Boys en raison de la règle de l’alternance à laquelle il est soumis avec Jérémy Frick et à laquelle il ne semble goûter que très modérément, l’international chypriote entend poursuivre sur sa lancée de Plzen. Pour signifier combien cette règle semble absurde. Mais il sait fort bien que le statut de capitaine de son rival complique une situation qui peut très vite devenir malsaine.

Un grand Joël Mall sera indispensable pour neutraliser une équipe tchèque qui avait exercé mardi dernier une domination outrancière après le repos. Thomas Häberli espère, aussi, pouvoir compter sur Steve Rouiller, le patron de sa défense, qui a été ménagé samedi à Berne. Blessé au genou au printemps dernier, le Valaisan est incertain pour ce match retour. "Nous prendrons la décision mercredi pour Steve", souligne Thomas Häberli qui sait que son équipe devra bien mieux négocier les transitions que lors du premier match. "Mais il faudra avant tout se battre. Témoigner de la même solidarité que mardi dernier", insiste le Lucernois comme s’il ne pouvait qu’offrir à la veille de ce match retour que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur.

Pas le droit Une élimination conduirait le Servette FC vers un troisième tour qualificatif de l’Europa League jeudi prochain sans doute à Utrecht. Même si les bookmakers donnent toujours le Viktoria Plzen victorieux de ce deuxième tour qualificatif, le Servette FC n’a pas vraiment le droit de galvauder cet avantage inespéré. Même avec une tribune nord suspendue en raison du formidable feu d’artifice déclenché l’an dernier face à Chelsea, le public aura son rôle à jouer. Forts de cet appui et de l’intime conviction de posséder un gardien invulnérable, les Grenat peuvent croire en leur destin, celui qui les emmènera vers une nouvelle campagne européenne.







Lorena Wiebes récidive Lorena Wiebes irrésistible dans l'exercice du sprint. Image: KEYSTONE/AP LaPresse Lorena Wiebes a remporté mardi à Poitiers la quatrième étape du Tour de France. Comme la veille, la Néerlandaise a devancé au sprint sa compatriote Marianne Vos, qui a conservé le maillot jaune.

Dans un scénario identique à celui de lundi, la sprinteuse de l'équipe SD Worx a une nouvelle fois devancé d'une roue la leader du classement général pour signer sa deuxième victoire d'affilée, sa cinquième lors d'un Tour de France. L'Irlandaise Lara Gillepsie a complété le podium à l'arrivée d'une étape dont le final a été beaucoup plus limpide que celui de la veille à Angers, quand plusieurs coureuses s'étaient retrouvées au sol à 3700 mètres de la ligne.

La principale victime de cette chute, la Néerlandaise Demi Vollering est apparue fébrile au départ de Saumur mardi en début d'après-midi. Mais la grande favorite de l'épreuve a terminé au sein du peloton dans le même temps que la gagnante du jour. L'étape a été animée par l'Allemande Franziska Koch et la Brésilienne Ana Vitoria Magalhaes qui ont attaqué après un peu plus d'une heure de course. Le duo a été repris à trois kilomètres de la ligne sous l'impulsion de l'équipe SD Worx qui a catapulté sa leader vers son seizième succès cette saison, le 109e de sa carrière.

Mercredi, la plus longue étape de cette édition 2025, 166 kilomètres entre Chasseneuil-du-Poitou/Futuroscope et Guéret propose un final difficile par la succession de trois côtes dans les 35 derniers kilomètres.



L'ASF veut doubler son nombre de licenciées Le secrétaire général de l'ASF Robert Breiter et la directrice de l'OFSPO Sandra Felix souhaitent développer la pratique du football féminin en Suisse après le succès de l'Euro 2025. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER L'Association suisse de football (ASF) s'est félicitée lors d'une conférence de presse ce mardi consacrée au bilan de l'Euro et a dévoilé un plan pour la relève du foot féminin.

Robert Breiter, secrétaire général de l'ASF, a présenté le programme "Here to stay" de l'ASF et de l'Office fédéral des sports (OFSPO), pour le développement du football féminin en Suisse. Inspiré du plan anglais après l'Euro 2022, l'ASF veut doubler le nombre de licenciées, d'entraîneures et d'arbitres féminines, et favoriser l'accession des femmes dans les instances dirigeantes du football à tous les niveaux d'ici à 2027. L'association veut également doubler la "consommation" de la Women's Super League (WSL), à savoir les entrées au stade, les visionnages de matches sur toutes les plateformes et à faire en sorte que l'équipe nationale se qualifie régulièrement à de grands tournois.

"Cet Euro ne sera pas qu'un coup d'éclat, mais amènera de nouvelles perspectives", appuie Sandra Felix, directrice de l'OFSPO. Dans les faits, le programme vise avant tout à régler deux problèmes rencontrés par le fooball féminin dit "populaire": la mise à disposition des infrastructures et le manque de bénévoles.

Pour les infrastructures, le plan vise à inclure le football féminin dans les planifications des clubs - vestiaires et terrains - notamment. Sur le bénévolat, l'ASF va mettre en place des mesures ciblées telles que des cours de formation réservés aux femmes afin de créer un esprit de groupe. "A l'heure actuelle dans les groupes de formation mixte, c'est 2-3 femmes pour 20 hommes" confirme Robert Breiter. Le plan n'est pas chiffré en terme de moyens ni d'heures de travail.

Concernant le sport d'élite et la WSL, l'ASF veut retravailler le contour de la licence afin de garantir un "haut niveau d'infrastructure et de jeu". Au coeur d'une étude actuellement menée, l'ASF se questionne aussi sur l'intérêt d'une délocalisation "totale ou partielle" de la WSL.

Neuchâtel lanterne rouge romande Pour l'heure, l'ASF revendique 42'676 joueuses, qui équivalent à 12,2% du total des licences. Un chiffre en augmentation depuis 2021, date à laquelle le football suisse revendiquait 28'000 licenciées. Une hausse perceptible également dans le nombre d'entraîneurs et d'arbitres, dans des ordres de grandeur moindres (respectivement 8 et 3% de femmes en 2025 selon l'ASF).

Le pays compte 471 clubs, soit 36,9% d'entre eux, qui comptent une section féminine actuellement, contre 15% en 2000. Des efforts qui restent contrastés en fonction des régions : alors que les associations zurichoises et argoviennes caracolent en tête avec près de 46% des clubs comportant une branche féminine, suivie par l'association valaisanne, l'Association neuchâteloise compte moins d'un quart d'équipes féminines dans ses clubs. Seul le Tessin fait moins bien avec plus de 9 clubs sur 10 ne comptant pas de femme dans leurs rangs.

Fribourg, Vaud et Berne/Jura sont également au dessus de la moyenne suisse, tandis que Genève compte un peu moins d'un tiers de clubs ayant une section féminine.



Un grand serviteur du sport suisse s'en est allé Jean-Pierre Egger: un grand champion et un grand entraîneur qui aura marqué le sport suisse. Image: KEYSTONE/JOSEF ZIMMERMANN Le sport suisse pleure l’un de ses plus grands serviteurs. Jean-Pierre Egger, qui aurait fêté ses 82 ans ce mercredi 30 juillet, est décédé.

La nouvelle a été divulguée en premier lieu par Jean-Pierre De Vicenzi, le coach de l’équipe de France de basketball vice-championne olympique à Sydney en 2000 et qui avait pu justement compter sur le concours de Jean-Pierre Egger lors de ces Jeux. Elle a ensuite été confirmée par l’Office fédéral du sport (OFSPO)

Multiple Champion de Suisse du lancer du poids et du disque et sélectionné pour les Jeux de Montréal en 1976 et de Moscou en 1980, le Neuchâtelois s’est affirmé comme l’un des entraîneurs les plus reconnus au monde. Il a non seulement emmené Wener Günthör et la Néo-Zélandaise Valerie Adams vers les sommets de "sa" discipline du lancer du poids.

Mais il a surtout apporté sa science vers d’autres sports, le basketball bien sûr, mais aussi le football avec Sion, Grasshopper et aussi Marseille, la voile avec Alinghi et le saut à skis avec Simon Ammann. Avec son charisme, il n'a cessé avec force de rappeler toutes les vertus de la pratique sportive au quotidien. Jean-Pierre Egger laissera vraiment une trace indélébile dans l'histoire du sport suisse.



Yverdon Sport: Martin Andermatt nommé directeur technique Martin Andermatt est le nouveau directeur technique d'Yverdon Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Yverdon Sport tient son nouveau directeur sportif. Le club vaudois de Challenge League annonce avoir engagé à ce poste l'ancien défenseur international Martin Andermatt (63 ans).

Ex-coach d'YB, Bellinzone ou Vaduz, ancien sélectionneur du Liechtenstein, Martin Andermatt a occupé de 2023 à 2025 la fonction de directeur de l'Académie du FC Bâle. A Yverdon, il sera aussi en charge de la deuxième équipe masculine ainsi que des académies pour garçons et pour filles, souligne le communiqué du club.

"Son engagement s'inscrit pleinement dans la volonté du club de renforcer sa stratégie sportive et d'asseoir son développement sur des bases solides et durables", souligne dans son communiqué Yverdon Sport, qui n'a pas précisé la durée du contrat du Zougois.



L'équipe de Suisse masculine en 8e de finale Ian Hauri et Cie ont passé le 1er tour du tournoi par équipe des Mondiaux Image: KEYSTONE/EPA ANSA/LUCA ZENNARO La Suisse disputera mercredi la phase finale du tournoi masculin par équipes à l'épée aux Mondiaux de Tbilissi. La formation helvétique a battu de justesse (45-44) l'Estonie mardi.

Tout s'est joué lors du dernier assaut, qui opposait Ian Hauri et Sten Priinits alors que le score était de 36-36. La main du Genevois, no 12 mondial en individuel, n'a pas tremblé au moment d'envoyer son équipe en 8e de finale.

Hauri et ses coéquipiers Lucas Malcotti, Alexis Bayard et Hadrien Favre, tous revanchards après une épreuve individuelle ratée, en découdront avec l'Egypte mercredi matin en 8e de finale. En cas de succès, ils pourraient défier les favoris japonais pour une place en demi-finales.



Aucune chance malgré des performances solides de Gartmann et Toscan Gian-Luca Gartmann n'a pas signé d'exploit sur 50 m brasse Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Comme prévu, les séries ont sonné le glas de Gian-Luca Gartmann (50 m brasse) et de Marius Toscan (200 m papillon) mardi aux Mondiaux de Singapour. Mais les deux ont réalisé de solides performances.

Gartmann a amélioré son record personnel du 50 m brasse de trois centièmes, à 28"10, et s'est classé 44e. Le Zurichois de 22 ans qui participe à ses premiers Championnats du monde, est subjugué : "C'est encore plus cool que ce que j'imaginais", a-t-il déclaré à Keystone-ATS. Lorsqu'il est entré pour la première fois dans la piscine de compétition, il a eu un effet "Wow".

Avant sa première course, Gartmann était "extrêmement nerveux". "J'ai eu peur toute la nuit de partir trop tôt, alors que cela ne m'était encore jamais arrivé. Je suis vraiment content". Mercredi, il prendra le départ de sa course principale, le 200 m 4 nages, où il espère réaliser un nouveau meilleur temps et se rapprocher au moins d'une qualification pour les demi-finales (top 16).

Marius Toscan a réalisé un chrono de 1'58"60 sur 200 m papillon, soit 13 centièmes de plus que son record établi l'année dernière. Le St-Gallois de 23 ans a qualifié ce temps de "pas mal pour le matin", mais l'objectif était de nager en dessous de 1'58. Il a abordé la course "un peu rapidement", ce qu'il a ressenti dans les 50 derniers mètres. Il a toutefois voulu prendre des risques. En se classant 22e, il a nettement manqué les demi-finales. Dimanche, Toscan participera encore au 400 m 4 nages.



Bencic affrontera la future retraitée Eugenie Bouchard à Montréal Eugenie Bouchard défiera Belinda Bencic au 2e tour à Montréal Image: KEYSTONE/AP/Christopher Katsarov Belinda Bencic (WTA 20) affrontera la future retraitée Eugenie Bouchard au 2e tour du WTA 1000 de Montréal. La St-Galloise mène 3-0 dans son face-à-face avec la Québécoise, non classée par la WTA.

Eugenie Bouchard, qui a annoncé que ce tournoi à domicile serait le dernier de sa carrière, a gagné le droit de défier la championne olympique 2021 en battant la Colombienne Emiliana Arango (WTA 82) 6-4 2-6 6-2 au 1er tour lundi soir dans une ambiance de folie.

"J'ai dit à mes proches que si je gagnais le titre, je prolongerais ma carrière", a lâché en conférence de presse la Canadienne de 31 ans, ex-no 5 mondial, qui n'avait pas gagné le moindre match sur le circuit principal (WTA 250 ou plus) depuis septembre 2023.

La finaliste de Wimbledon 2014, qui s'est essayée récemment au pickleball, n'a plus affronté Belinda Bencic depuis le mois d'octobre 2022 à Ostrava. La St-Galloise s'était imposée 6-7 6-1 6-4 face à une joueuse qui ne pointait déjà plus qu'à la 506e place du classement WTA.



Pogacar: Coup de mou passager ou début d'un ras-le-bol généralisé ? Coup de mou passager ou début d'un ras-le-bol généralisé ? Tadej Pogacar émet des signaux d'une grande lassitude que la joie d'avoir remporté un 4e Tour de France avait du mal à masquer dimanche.

Pendant toute la dernière semaine de la Grande Boucle, le Slovène a dégagé une impression étrange, laissant penser qu'il était soit malade ou très fatigué, soit qu'il s'ennuyait. Agacé parfois, apathique souvent, il a expédié interviews et podiums, sur lequels il lui est arrivé de faire franchement la tête.

Le champion du monde a donné le change dimanche en passant à l'attaque sur les pavés détrempés de Montmartre lors d'une dernière étape exceptionnelle. "De la course à l'état pur, j'ai adoré", a-t-il commenté. Mais à peine redescendu de son vélo, le champion du monde a adopté à nouveau un ton quasi crépusculaire.

"Plus je grandis, plus l'enfant en moi disparaît et plus la pression devient surréaliste. Je commence à me dire que je ne vais pas faire ça toute ma vie", a-t-il répondu en zone mixte à un journaliste d'ITV lui demandant comment il gérait toute cette attention.

Passant ensuite en conférence de presse, Pogacar a été incapable de se projeter sur les prochaines éditions, alors qu'il sera en mesure d'égaler le record de cinq victoires dès 2026. "Pas un objectif", a-t-il dit. Il a en revanche longuement évoqué les questions de santé mentale et de surmenage qui ont conduit plusieurs coureurs, comme Tom Dumoulin, à mettre une fin abrupte à leur carrière.

"Burn out" "Je trouve que nous, les cyclistes, nous sommes trop obsédés par l'entraînement, a-t-il dit. Il y a beaucoup de burn out. Je n'en suis pas là, mais ça pourrait m'arriver aussi."

Pogacar a beau n'avoir que 26 ans, il est sur le devant de la scène depuis la Vuelta 2019. Au cours de ces années, il est devenu une superstar du cyclisme, puis du sport tout court après une saison 2024 sensationnelle qui l'a fait basculer dans une autre dimension et fait exploser les sollicitations.

"Sa vie n'est pas facile. Il descend au petit déjeuner et il y a vingt personnes qui réclament son attention. Il sort et il y en a trente autres qui attendent, et même chose devant le bus. Il est constamment sous pression. C'est normal que ça lui pèse mentalement", explique le Belge Tim Wellens, coéquipier de Pogacar chez UAE et son voisin à Monaco.

A chaque course, Pogacar est happé de toutes parts, tout le temps, à la sortie de l'hôtel, au départ, en route pour le podium, au retour. En chemin, il s'arrête pour un selfie ou un autographe mais doit souvent fendre la foule, le regard fixé droit devant lui, pour ne pas y passer sa journée.

La retraite en 2028 ? Ca lui pèse, estime Stephen Roche, vainqueur du Tour en 1987: "c'est un gentil, il a dû mal à dire non."

Encore plus précoce, Remco Evenepoel dit souvent que le cyclisme est devenu tellement exigeant que "les carrières longues vont disparaître".

Sous contrat jusqu'en 2030 avec UAE, Tadej Pogacar dit dans un entretien au journal L'Equipe qu'il "ne pense pas arrêter tout de suite". Mais il ne se voit "pas non plus poursuivre trop longtemps", évoquant les JO de Los Angeles 2028 comme échéance pour réfléchir à sa retraite.

Cela lui laisserait trois ans pour battre le record de victoires sur le Tour de France, la plus grande course du monde qu'il devrait continuer à disputer même si, là aussi, il lui arrive de distiller le doute.

Andy Schleck, vainqueur du Tour en 2010, est sceptique: "il surfe sur une vague énorme mais cette vague peut se briser. Il y a plein de jeunes qui arrivent et qui roulent avec passion. Le cyclisme change très vite. Je ne crois pas qu'il battra le record."

Pogacar, qui a déclaré dans les Pyrénées qu'il était "au pic" de sa carrière, doit annoncer cette semaine s'il participe à la Vuelta qui démarre le 23 août. Il est très probable que non.

"Pour l'instant je n'ai pas de buts clairs, peut-être les Championnats du monde (en septembre) et le Tour de Lombardie (en octobre). Pour le reste je ne sais pas", a-t-il déclaré dimanche soir, pressé d'en finir.



Ponti a brisé sa malédiction mondiale en grand bassin Noè Ponti a effacé son ardoise dans les Mondiaux en grand bassin lundi à Singapour.

Le Tessinois, en argent sur 50 m papillon, tient enfin sa première médaille dans ce grand rendez-vous, près de quatre ans après s'être paré de bronze aux JO de Tokyo sur 100 m papillon.

Propulsé sur le devant de la scène à tout juste 20 ans pour ses premiers Jeux olympiques, Noè Ponti n'était jusqu'ici pas parvenu à confirmer ce coup d'éclat sur la scène intercontinentale. Il avait enchaîné désillusions et crève-coeur, avec surtout cette 4e place sur 100 pap' aux JO de Paris à 0''10 du bronze.

Le Tessinois avait à chaque fois calé dans la dernière ligne droite, au sens propre comme au figuré. Lors des Mondiaux de Budapest en 2022, moins d'un an après son exploit de Tokyo, il avait rempli sa mission sur 50 m (13e), créant la surprise sur 200 (4e, mais à 0''68 du podium) avant de manquer d'énergie en finale du 100 m (8e).

Le scénario fut quasiment identique lors des championnats du monde 2023, à Fukuoka, où il avait échoué en demi-finales sur 50 (13e) et sur 200 m (11e) avant de passer à côté de la finale du 100 pap' (7e). En Hongrie comme au Japon, il avait payé au bout de sa semaine les efforts consentis dans ses courses précédentes.

Forfait pour des Mondiaux 2024 organisés en février à Doha afin de préparer au mieux les JO 2024, Noè Ponti n'avait pas non plus su sortir le grand jeu le jour J à Paris, en se montrant là aussi plus performant sur 200 m (5e, avec un record de Suisse) que sur 100 m où il était resté loin (0''39) de son meilleur temps (50''16).

Une impasse qui paie Mais Noè Ponti a franchi un nouveau cap. En renonçant cette saison au 200 m papillon, jugé trop énergivore, il s'est donné les moyens de parfaire encore sa pointe de vitesse. Les résultats ont rapidement suivi, avec ces trois titres conquis lors des Mondiaux 2024 en petit bassin (50 et 100 pap', 100 m 4 nages).

Les fabuleux chronos réalisés en décembre à Budapest (records du monde sur 50 et 100 m papillon, record des championnats sur 100 m 4 nages) ont également boosté sa confiance. Il a ainsi pu préparer en toute quiétude au côté de son coach Massimo Meloni son grand rendez-vous de l'année, dans lequel il a frappé d'emblée.

C'est donc l'esprit libéré que Noè Ponti va s'attaquer au plat de résistance, le 100 m papillon, dont il avait été vice-champion d'Europe en 2022. Et le corps reposé, puisque les séries (et demi-finales) sur sa distance fétiche sont prévues vendredi et la finale samedi.

Battu pour 0''03 par Maxime Grousset sur 50 m malgré un nouveau record de Suisse (22''51), le Tessinois sera en outre revanchard à l'heure d'aborder le 100 m. A lui de démontrer qu'il est bel et bien passé dans une autre dimension, en allant chercher l'or samedi prochain dans le grand bassin de Singapour.



Verstappen toujours chez Red Bull en 2026 Max Verstappen va rester chez Red Bull en 2026 Image: KEYSTONE/AP Il y avait beaucoup de spéculations autour du champion du monde Max Verstappen. Helmut Marko, le conseiller en sport automobile de Red Bull, confirme que Verstappen a décidé de rester.

Helmut Marko a confirmé que le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen continuera à courir pour l'écurie Red Bull l'année prochaine. "Oui, je peux confirmer que Max Verstappen roulera pour Red Bull en 2026", a déclaré Marko à la chaîne RTL et à la plateforme sport.de.

Auparavant, le quotidien néerlandais "De Telegraaf" avait dit qu'un départ après cette saison n'était plus d'actualité pour le pilote de 27 ans. Un transfert chez Mercedes, qui fait l'objet de grosses spéculations depuis des mois, ne se ferait donc pas.

Le quadruple champion du monde possède encore un contrat valable jusqu'à fin 2028 chez Red Bull, mais il n'est pas satisfait de la situation sportive actuelle. Il a de la peine à suivre les McLaren Oscar Piastri et Lando Norris. On a en outre régulièrement fait état de possibles clauses de sortie. Selon "De Telegraaf", la clause qui existait a désormais expiré.