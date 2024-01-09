James Harden échangé ++ Moser en pleine bourre

LA Clippers: Harden échangé à Cleveland contre Garland James Harden va découvrir une sixième franchise de NBA. Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass James Harden change d'équipe en NBA. La star des LA Clippers a été échangée contre Darius Garland, un des joueurs majeurs des Cleveland Cavaliers, ont rapporté mardi les médias américains.

Harden, meneur ou arrière de 36 ans sacré meilleur joueur (MVP) de la ligue en 2018, se rend à Cleveland en échange du meneur All-Star, de dix ans son cadet, et d'un choix de deuxième tour de draft, selon ESPN. Il quitte donc les LA Clippers, où il évoluait avec le "rookie" fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser.

Cette transaction est considérée comme avantageuse pour les deux clubs. Harden rejoint une équipe de Cleveland bien placée pour se qualifier pour les play-off cette saison, tandis que les Clippers accueillent Garland, 26 ans, en vue de l'avenir, et notamment de la probable non-prolongation de leur autre vedette, Kawhi Leonard (34 ans), après 2027.

L'arrivée de Harden donne aux Cavaliers une nouvelle arme offensive puissante en plus du meneur All-Star Donovan Mitchell, aux côtés notamment d'Evan Mobley, défenseur de l'année 2025, et de Jarrett Allen, pour tenter de conquérir le titre après avoir échoué en demi-finale de Conférence lors des deux saisons passées.

Une sixième franchise Harden, qui n'a jamais remporté le titre, affiche une moyenne de 25,4 points et 8,1 passes par match cette saison. Il s'agira de la sixième franchise NBA de la carrière de "The Beard" après le Thunder d'Oklahoma City, les Houston Rockets, les Brooklyn Nets, les Philadelphia Sixers et les Los Angeles Clippers.

La nouvelle du transfert de Harden a été annoncée mardi par la presse, alors que les échanges se multiplient avant la date limite des transferts de la NBA, fixée à jeudi. Parmi ces transactions, les Boston Celtics se sont renforcés à l'intérieur avec l'acquisition du pivot All-Star des Chicago Bulls, le Monténégrin Nikola Vucevic, en échange du meneur Anfernee Simons.



Janis Moser et le Lightning grondent en tête Janis Moser (à droite) est en pleine bourre avec Tampa Bay. Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Janis Moser a joué un rôle décisif mardi dans la victoire 4-3 après prolongation de Tampa Bay contre Buffalo. Électrique, le Lightning a remporté 18 de ses 20 derniers matches de NHL.

Le défenseur seelandais a été crédité d'un assist sur le but décisif de Jake Guentzel après 4'45 en "overtime". Une prolongation que Tampa avait arrachée à 26 secondes de la sirène finale, sur une réussite de Darren Raddysh.

Avec un but et trois assists, Nikita Kucherov a été le grand homme de cette partie. Le Russe de 32 ans, qui a atteint la barre des 90 points en 50 matches, est la principale raison derrière le succès du Lightning, la meilleure équipe actuelle de la Conférence Est.

Les Devils impuissants Les choses sont en revanche toujours autant compliquées pour les New Jersey Devils, battus 3-0 à Newark par les Columbus Blue Jackets. Ces derniers ont fait la différence en marquant trois buts dans le troisième tiers-temps.

Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et Cie perdent petit à petit les play-off de vue. Cette quatrième défaite en cinq matches les place à désormais 9 points de la dernière place qualificative pour les séries éliminatoires, mais la saison régulière est encore longue.



Battre le total de médailles de 2022 sera très difficile En 2022 à Pékin, le ski alpin avait rapporté neuf médailles sur les quinze glanées au total par la Suisse.

Malgré une délégation masculine en forme et une Camille Rast à l'heure, il sera difficile de faire aussi bien aux JO 2026.

Cinq titres olympiques sur onze, la Suisse avait effectué une belle razzia en Chine il y a quatre ans. Grâce à Beat Feuz et Corinne Suter, elle avait enlevé l'or dans la discipline reine, la descente. Marco Odermatt avait remporté le géant, Lara Gut-Behrami le Super-G et Michelle Gisin le combiné. Malheureusement, la Tessinoise et l'Obwaldienne, blessées, ne seront pas présentes à Cortina.

Camille Rast en cheffe de file Les chances helvétiques ne seront forcément pas aussi élevées à Cortina, là où les dames dévaleront l'Olimpia delle Tofane. Les principaux espoirs de médaille reposeront sur les épaules de Camille Rast. La Valaisanne, championne du monde de slalom, a déjà battu Mikaela Shiffrin.

Et on sait aussi que l'Américaine aux neuf globes de slalom et aux 71 succès dans la discipline, n'a remporté l'or olympique qu'une seule fois sur le virage court, en 2014 à Sotchi. Attention par ailleurs à Wendy Holdener, argentée en 2018 et bronzée il y a quatre ans dans la discipline.

Championne du monde de descente en 2021 sur cette piste, Corinne Suter aurait dû faire partie des médaillables. De retour un mois après sa chute à St-Moritz en décembre, la Schwytzoise de 31 ans doit encore accumuler les kilomètres. Mais Corinne Suter est une femme de grands rendez-vous, alors sait-on jamais.

La superbe victoire de Malorie Blanc lors du Super-G de Crans-Montana a apporté du baume au coeur à l'équipe de vitesse. Mais la Valaisanne manque d'expérience face aux routinières que sont Sofia Goggia ou Lindsey Vonn, même si l'Américaine de 41 ans a chuté à Crans-Montana lors de la descente et est touchée au genou gauche.

Von Allmen et Monney plus forts qu'Odermatt? A Bormio, les messieurs se frotteront à la Stelvio, cette piste imaginée pour les Mondiaux de 1985 et devenue une étape incontournable de la Coupe du monde depuis 1995. La saison passée, Alexis Monney avait remporté sa première et seule victoire en Coupe du monde en devançant Franjo von Allmen, alors que Marco Odermatt avait pris la 5e place.

Le trio magique fera forcément partie des favoris de la descente qui se tiendra samedi prochain. Vainqueur magistral à Crans-Montana dimanche, von Allmen débarquera en Italie avec une confiance XXL.

Frustré par sa deuxième place sur la Streif derrière Giovanni Franzoni, Marco Odermatt peut aller chercher trois voire quatre médailles avec le combiné par équipe. Mais on a vu qu'en géant, il était moins dominateur que les années précédentes. L'accumulation des efforts dans un contexte très ramassé avec trois épreuves, voire quatre, en une semaine peut aussi avoir un impact négatif sur les performances. Surtout sur une piste aussi sélective que la Stelvio.

Loïc Meillard en favori En technique, on attend également beaucoup de Loïc Meillard. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a brillé lors du géant de Schladming et au cours des derniers Mondiaux de Saalbach avec trois médailles, dont l'or en slalom et en combiné par équipe.

Il s'agira aussi d'avoir de la chance et un bon matériel dans une discipline aussi dense que le slalom où tout peut arriver. Tanguy Nef et Daniel Yule en slalom et Luca Aerni en géant seront les autres Romands de cette délégation avec des ambitions légitimes.

Si des manches de slalom ont été organisées récemment, la dernière en 2019 à l'occasion d'un combiné, cela fait par ailleurs depuis 2008 qu'il n'y a plus eu de géant sur la piste de Bormio. Tout le monde sera donc logé à la même enseigne.



Les curleurs entrent en scène à Cortina Les choses sérieuses commencent dès mercredi à Milan-Cortina, deux jours avant la cérémonie d'ouverture des JO 2026. En curling, le 1er tour du Round Robin du double mixte est programmé en soirée.

Premiers athlètes suisses en lice en compétition dans ces joutes, les époux Yannick Schwaller et Briar Schwaller-Hürlimann disputeront leur première partie dès 19h05, face à l'Estonie. Le duo peut légitimement viser le podium dans ces joutes.

Les cadors de la vitesse masculine, parmi lesquels Marco Odermatt, Franjo von Allmen ou Alexis Monney, entreront quant à eux en scène en fin de matinée. Le premier des trois entraînements prévus pour la descente de samedi doit débuter à 11h30.



Quarts de finale: Le SLO défie Lucerne à la Pontaise Les deux derniers quarts de finale de la Coupe de Suisse sont programmés mercredi soir.

Quatrième club romand en lice, Stade Lausanne-Ouchy défie le FC Lucerne dès 19h15 à la Pontaise. Bâle joue pour sa part sa saison à St-Gall.

Tombeur de la lanterne rouge de Super League Winterthour en 8e de finale, le SLO rêve d'un nouvel exploit face à une formation de l'élite mal en point. Le FC Lucerne pointe en effet au 10e rang en championnat, après n'avoir gagné qu'un seul de ses dix derniers matches dans cette compétition (pour 6 défaites et 3 nuls).

Stade Lausanne-Ouchy a pour sa part préparé idéalement ce rendez-vous en écrasant Vaduz, leader de la Challenge League, 5-2 vendredi dernier à domicile. Et la formation vaudoise reste sur deux succès face au FC Lucerne, obtenus lors des deux derniers duels livrés pendant la saison 2023/24 de Super League.

La dernière affiche de ces quarts de finale mettra aux prises St-Gall et Bâle à 20h15. Largués à 13 points du leader Thoune face à qui ils se sont inclinés 2-1 à domicile dimanche en championnat, les Rhénans misent désormais tout sur cette Coupe de Suisse dont ils sont les tenants du titre.

Vainqueur aux tirs au but dans les deux tours précédents, St-Gall aborde ce duel avec une pression forcément moindre. Les Brodeurs ont en outre raflé quatre points cette saison en championnat face au FCB, s'imposant 2-1 à domicile lors de la 1re journée avant d'obtenir le nul (0-0) au Parc St-Jacques à la fin novembre.



Grasshopper sort vainqueur d'un match à suspense Hajrizi et Frey ont chacun marqué un but Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Le deuxième quart de finale de Coupe de Suisse a réservé son lot d'émotions à Zurich. Au bout du suspense, Grasshopper s'est qualifié en battant Sion 4-3 après prolongations.

C'est incroyable comme un match peut soudainement changer de physionomie. Quand Kololli a inscrit le 2-0 pour Sion à la 72e, personne n'aurait parié un franc sur les chances de qualification des Zurichois. Depuis l'ouverture du score d'Hajrizi (7e), les visiteurs avaient en effet nettement dominé les débats.

Ils auraient pu, voire dû, classer l'affaire avant même la mi-temps. Mais les joueurs de Didier Tholot ont manqué plusieurs occasions, ce qui a fini par leur coûter cher. Inoffensif pendant les trois quarts du match, GC s'est soudainement réveillé.

Improbable renversement de situation En quelques minutes, les Zurichois sont revenus à la hauteur de leurs adversaires, d'abord par le talentueux Danois Jensen (76e), puis par Tsimba après une erreur de Racioppi (80e). Alors que la tendance semblait pencher du côté des Sauterelles, Sion a cru réussir le k.-o. grâce à Lukembila (85e).

Dans ce match devenu fou, Frey a débloqué son compteur pour GC à la 93e, envoyant les deux équipes en prolongations. Tsimba a alors donné pour la première fois l'avantage aux Zurichois (94e). Les Sédunois n'ont pas su répliquer, malgré deux ou trois situations chaudes.



Coupe de Suisse: Yverdon se hisse dans le dernier carré Varol Tasar a inscrit le 2-1 pour envoyer Yverdon en demies face à Neuchâtel Xamax mardi en Coupe de Suisse. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Yverdon-Sport s'est imposé 2-1 face à Neuchâtel Xamax en quart de finale de Coupe de Suisse mardi. Après avoir encaissé l'ouverture du score, les Vaudois ont pris le dessus en fin de deuxième période.

L'alignement des joueurs M19 face à Bellinzone vendredi en place de l'équipe A n'a pas permis à Neuchâtel Xamax d'arracher la victoire face à Yverdon. Après avoir sorti Lausanne-Sport au tour précédent, les hommes d'Adrian Ursea ont pris le dessus sur leur adversaire de Challenge League une troisième fois cette saison pour rejoindre les demi-finales, une première depuis 2022.

Une égalisation de Pasche controversée Si Yverdon est parvenu à se procurer le premier tir cadré de la partie, Xamax a pu compter sur Shkelqim Demhasaj pour ouvrir la marque à la 13e. A bout portant, le meilleur buteur de Challenge League n'a laissé aucune chance au portier nord-vaudois Simon Enzler, qui avait repoussé un premier tir de Fabio Saiz.

Auteur de trois passes décisives et d'un but face à Neuchâtel cette saison, Elias Pasche est parvenu à égaliser dès la 26e. Discrètement aidé par son bras resté invisible aux yeux de l'arbitrage non assisté par la VAR, l'attaquant d'Yverdon a croisé sa frappe pour tromper le gardien xamaxien Edin Omeragic.

Varol Tasar décisif Après une fin de première mi-temps sous tension où les hommes d'Adrian Ursea ont pris trois cartons jaunes en dix minutes, l'intensité du match a ralenti jusqu'au coup d'éclat de Varol Tasar à la 79e. Depuis le point de penalty, celui qui est entré en jeu un quart d'heure avant a visé la lucarne pour redonner l'avantage à Yverdon .

Les joueurs d'Anthony Braizat ont ensuite encore tenté de renverser la situation à la 86e, où Demhasaj s'est heurté à Enzler. Dans les derniers instants du temps additionnel, le dernier rempart d'Yverdon a encore été décisif pour empêcher l'égalisation et mettre fin aux espoirs xamaxiens, qui ont tout de même réalisé leur meilleur parcours en Coupe depuis 2011.



Européens de Konya: de l'or pour Alex Vogel Un joli titre europ閑n pour Alex Vogel Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Alex Vogel a remporté le scratch lors des Européens à Konya, en Turquie. Le Thurgovien a apporté à la Suisse un premier titre continental sur piste depuis dix ans.

Vogel (26 ans) avait déjà gagné l'argent lundi avec l'équipe de poursuite. La délégation suisse compte désormais trois médailles puisqu'Aline Seitz avait obtenu de l'argent dimanche en scratch.

"J'ai toujours rêvé de porter ce maillot: maintenant, c'est devenu une réalité", a déclaré Vogel, qui a battu dans le duel final le Russe Ilya Savekin, qui roulait sous la bannière neutre.

Par ailleurs, Pascal Tappeiner a fini neuvième de la poursuite individuelle. Mais il a amélioré le record de Suisse en 4'07''032, battant de trois dixièmes l'ancienne marque détenue par Simon Vitzhum depuis 2022.



WTA: Golubic et Masarova victorieuses Un succès bienvenu pour Viktorija Golubic Image: KEYSTONE/AP/Dar Yasin Viktorija Golubic (WTA 89) a franchi sans peine le 1er tour du tournoi WTA 250 d'Ostrava. La Zurichoise de 33 ans a battu l'Autrichienne Sinja Kraus (WTA 104) 6-4 6-0 en 1h29.

La Suissesse a ainsi fêté un premier succès cette année sur le circuit, après deux défaites d'entrée à Hobart et à l'Open d'Australie. En 8es de finale, elle affrontera la Britannique Katie Boulder (WTA 120).

Une autre Suissesse a signé une victoire mardi, en l'occurrence Rebeka Masarova (WTA 114). A Cluj-Napoca, elle a battu la Roumaine Gabriela Ruse (WTA 72) 6-1 4-6 6-2.

Masarova, une Bâloise de 26 ans, avait récemment échoué au 2e tour des qualifications de l'Open d'Australie. Elle n'avait plus gagné sur le circuit principal depuis juin dernier à Berlin. Sa prochaine adversaire sera la Chinoise Wang Xinyu (WTA 33).



Ski alpin: Kilde forfait pour les Jeux olympiques Aleksander Aamodt Kilde lors de la descente de Crans Montana Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, qui ne se sent "pas suffisamment compétitif", a annoncé son forfait pour les JO 2026 de Milan - Cortina. Il était sélectionné pour la descente et le super-G.

"J'ai fait tout mon possible pour être prêt pour les JO, mais je ne me sens pas suffisamment compétitif ni dans mon corps ni dans ma tête. C'est extrêmement difficile de prendre cette décision", a déclaré le Norvégien, vice-champion olympique du combiné à Pékin en 2022, qui a dans la foulée mis fin à sa saison.

"Ce n'était pas ainsi que je comptais terminer ma saison, mais je suis déjà fier de mon retour sur le circuit. Je suis toujours déterminé à gagner des courses et cela demande que je prenne mon mal en patience", a ajouté le skieur âgé de 33 ans et fiancé de la championne américaine Mikaela Shiffrin.

Vice-champion du monde en super-G et en descente en 2023, Kilde peine à retrouver son meilleur niveau après sa lourde chute lors de la descente de Wengen en janvier 2024. Opéré d'un genou et d'une épaule, il avait pu reprendre l'entraînement quelques mois plus tard, mais avait dû être réopéré en raison d'une grave infection à l'épaule. Très affaibli, il avait dû renoncer totalement à l'hiver 2024/25.

Le Norvégien, vainqueur du globe de la descente en 2022 et 2023, a effectué son retour en Coupe du monde fin novembre à Copper Mountain, mais sans briller. Son meilleur résultat est une 11e place en sept courses cet hiver. Il avait déjà renoncé aux étapes de Coupe du monde à Wengen et Kitzbühel, avant de finir 42e de la descente de Crans Montana dimanche.



Ski alpin: Vonn sera en lice avec une attelle au genou Lindsey Vonn va skier malgré un genou blessé Image: KEYSTONE/AP/Fatima Shbair L'Américaine Lindsey Vonn (41 ans) participera bien aux Jeux olympiques de Milan - Cortina. Elle skiera malgré une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche.

"J'ai confiance dans le fait que je pourrais courir dimanche (jour de la descente olympique, NDLR)", a expliqué Vonn, l'une des stars attendues de ces Jeux, lors d'une conférence de presse à Cortina d'Ampezzo. L'Américaine s'est blessée vendredi en chutant lourdement lors de la descente de Crans-Montana.

Déséquilibrée à la réception d'un saut, la championne a chuté, puis a glissé sur plusieurs dizaines de mètres avant d'être stoppée par des filets de sécurité. Après une longue pause, elle a pu rallier l'aire d'arrivée sur ses skis, avant d'annoncer qu'elle était blessée au genou gauche sans donner plus de précisions.

Avec une attelle "Lors de ma chute à Crans-Montana, je me suis complétement rompu mon ligament antérieur croisé, je me suis abimé le ménisque, on ne sait pas si c'est dû à la chute elle-même", a-t-elle détaillé. "Nous avons fait beaucoup de soins, nous avons consulté des médecins, je suis allée à la salle et aujourd'hui, j'ai skié, mon genou tient bon, je me sens forte", a poursuivi la championne olympique 2010 de descente qui a précisé qu'elle porterait une attelle.

"Je ne suis pas dans la situation dans laquelle j'aurais aimé être, mais je serai au départ (...) C'est dur pour moi de perdre confiance en moi, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses m'arrive", a insisté Vonn qui avait été victime d'une blessure similaire avant les JO 2014 auxquels elle n'avait pas pu participer.

Vonn a indiqué qu'elle ne savait pas si elle allait prendre au combiné par équipes le 8 février et au super-G le 12 février: "Mon intention est de courir toutes ces courses, mais on en saura plus après la descente".

Prothèse en titane Lindsey Vonn est revenue à la compétition spécialement pour les JO 2026 qui se déroulent sur l'"Olimpia delle Tofane", l'une des ses pistes préférées. Elle s'y est imposée à douze reprises durant sa carrière sur un total de 84 victoires en Coupe du monde.

L'Américaine, quadruple lauréate du globe de no 1 mondiale, avait mis un terme à sa carrière en 2019, en raison notamment de douleurs insupportables au genou droit, plusieurs fois blessé. Mais après la poste d'une prothèse en titane, la skieuse de Vail a fait l'hiver dernier à la surprise générale un retentissant retour à la compétition.

Cette saison, Vonn a disputé neuf courses, en a remporté deux et n'a jamais quitté le podium sauf lors du super-G de St Moritz (4e) et à Crans-Montana donc.



MotoGP: Marc Marquez le plus rapide à Sepang Marc Marquez s'est montré le plus rapide mardi à Sepang Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Le champion du monde en titre de MotoGP, Marc Marquez (Ducati), a dominé mardi le premier jour des essais de pré-saison de Sepang.

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) s'est quant à lui blessé à un doigt en chutant.

Le test malaisien, programmé jusqu'à jeudi, marque le début officiel de la saison 2026. Une seconde séance de roulage est prévue les 21 et 22 février à Buriram, en Thaïlande, qui accueillera le Grand Prix inaugural le 1er mars.

Marc Marquez, qui a écrasé le championnat du monde en 2025, a conservé son rythme d'enfer, en signant sous la chaleur le meilleur chrono de la journée, en 1'57''018. Le Catalan de 32 ans est en quête de sensations après avoir manqué les quatre dernières courses de l'exercice précédent en raison d'une blessure à l'épaule droite, consécutive à une chute lors du GP d'Indonésie, début octobre.

"Le plus important, c'est que mon épaule fonctionne bien. J'ai besoin de tours, de poursuivre ma préparation. J'essaye de faire attention à ma condition physique, parce si je me sens bien, la vitesse est là", a déclaré l'Espagnol, qui a devancé l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) et l'Espagnol Maverick Vinales (KTM).

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a chuté durant la séance matinale au virage 5. S'il a roulé durant l'après-midi, il a renoncé à participer aux deux autres jours d'essais, en raison d'un doigt blessé.



Infantino appelle à la levée de la suspension de la Russie Infantino plaide pour une lev閑 des sanctions sportives contre la Russie Image: KEYSTONE/EPA/Andre Coelho Le président de la FIFA Gianni Infantino a plaidé pour la levée de la suspension de la Russie et de ses clubs dans les compétitions internationales, dans un entretien à Sky News.

Le Valaisan défend par ailleurs sa décision d'accorder un "Prix de la paix" à Donald Trump.

A la question de savoir si la Russie devrait être réintégrée dans le concert des nations du football, M. Infantino a répondu par l'affirmative. "Nous devons (l'envisager), c'est certain", a-t-il lâché.

La Russie et ses clubs sont suspendus de toutes les compétitions internationales depuis son invasion de l'Ukraine en février 2022. Bien que le conflit soit toujours en cours, le CIO a récemment recommandé aux fédérations sportives d'autoriser les équipes russes à participer aux compétitions juniors - non professionnelles.

"Cette exclusion n'a rien apporté, elle n'a fait qu'engendrer davantage de frustration et de haine", a argué Gianni Infantino, ajoutant: "Le fait que les filles et les garçons russes puissent jouer au football dans d'autres régions d'Europe serait une bonne chose".

Infantino a ajouté que la FIFA devrait envisager de modifier ses règles afin qu'aucun pays ne puisse être exclu des compétitions. "Nous ne devrions en réalité jamais interdire à un pays de jouer au football, en raison des actes de ses dirigeants politiques."

"Contre les interdictions" "Je suis contre les interdictions, je suis également contre les boycotts. Je pense qu'ils n'apportent rien.. Ils ne font que contribuer à davantage de haine", a enchaîné le dirigeant de 55 ans, en faisant ensuite un parallèle avec les relations commerciales entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis: "Est-ce que quelqu'un demande que le Royaume-Uni cesse de commercer avec les Etats-Unis? Je n'ai rien entendu de tel. Donc pourquoi le football?"

Des appels au boycott du Mondial 2026, coorganisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique (11 juin-19 juillet), ont été lancés en janvier en Allemagne, grande nation du football, en réaction aux tensions provoquées par la volonté du président américain de s'emparer du Groenland et des menaces de taxes douanières accrues contre les états européens qui s'y opposent.

La politique anti-immigration de l'administration Trump et les méthodes de la police de l'immigration à Minneapolis, qui a fait deux victimes tuées par balles par des agents fédéraux, ont aussi provoqué une vive émotion dans le pays et dans le monde, suscitant l'inquiétude sur les conditions de sécurité des millions de supporteurs attendus cet été aux Etats-Unis.

Fin janvier, Sepp Blatter, prédécesseur de Gianni Infantino à la tête de la Fifa, avait relayé l'appel d'un célèbre avocat anti-corruption suisse à "éviter les Etats-Unis" cet été.

Trump "mérite" son prix Enfin, Gianni Infantino n'a pas manqué de défendre sa décision, très critiquée, d'accorder en décembre le premier "Prix de la Paix de la FIFA" à Donald Trump, qui se targue d'avoir mis un terme à plusieurs conflits depuis son retour au pouvoir en janvier 2025.

"Objectivement, il le mérite", a affirmé le dirigeant italo-suisse, qui affiche régulièrement sa proximité avec le président américain. "Tout ce qu'on peut faire pour aider la paix dans le monde, nous devons le faire."

