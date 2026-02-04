Sean Malone peut espérer être prolongé aux SCL Tigers grâce à des portions de frites. image: watson

Un improbable business permet à Langnau d'engager un étranger

Le club emmentalois est le roi des portions de frites. Et ça sert aussi ses ambitions sportives.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Plus de «Sport»

Autrefois, les patinoires disposaient d’une horloge pour le temps de jeu, d’un tableau d’affichage du score et, dans les enceintes les plus modernes, d’un totomat indiquant les résultats des rencontres disputées simultanément ailleurs. Les chiffres du totomat devaient d'ailleurs être changés à la main.

Aujourd’hui, un grand cube vidéo est à la patinoire ce qu’un téléviseur est au salon: un appareil qui divertit avec toutes sortes d’images animées et d’informations colorées. L’information sans doute la plus originale d’Europe diffusée sur un cube vidéo se trouve à Langnau. Les fans y découvrent le poids total des frites vendues au public durant le match. La somme depuis le début de la saison est également communiquée.

10 759 kg de frites vendues lors des matchs à Langnau depuis le début de la saison: l'info insolite du cube vidéo samedi contre Ambri. image: Milena Zaugg

Face à Ambri, samedi, il s’agissait à nouveau de plus de 500 kg, et le total de la saison dépasse actuellement, tenez-vous bien, les dix tonnes. Le record journalier a été établi contre le CP Berne (558 kg), et c’est lors de ce derby que le seuil des dix tonnes a également été franchi.

Le directeur général Dieter Aeschimann explique que les portions sont tout simplement généreuses et correspondent à un repas. Toutes les frites sont comptabilisées, y compris celles servies avec les hamburgers.

Une volonté de se démarquer

Durant l’été, le département sportif avait proposé d’afficher sur le cube vidéo des données sportives (joueur le plus rapide, etc.). «Mais cela se fait déjà à Lausanne, Fribourg ou Berne. Nous ne voulions pas copier, mais proposer quelque chose de différent», raconte Aeschimann. C’est ainsi qu’est née l’idée du Pommes-Index.

Les fans de Langnau ont aussi fêté les 80 ans du club, samedi contre Ambri (victoire 6-3). Image: KEYSTONE

En plus de l'insertion en direct sur le cube vidéo des données liées aux frites, la Pommes-Song est systématiquement lancée par le DJ de la patinoire. Cette musique pop a été créée par les Emmentalois à l’aide de l’IA. Elle a déjà été téléchargée plus de 500 fois sur Spotify, y compris en Allemagne et même quatre fois en Belgique. Un yodel sur ce thème n’a en revanche pas encore été commandé.

Un business très juteux

Comme les SCL Tigers exploitent la restauration avec leur propre équipe de cuisine, employée toute l’année, une belle quantité de Härdöpfu-Gäut (littéralement: l'argent de la pomme de terre) doit affluer dans les caisses. Le club emmentalois affiche des chiffres noirs.

L’estimation selon laquelle cette activité pourrait financer le septième étranger fixe de la saison prochaine semble donc réaliste. Avec la confirmation définitive de la participation à la Coupe Spengler, le directeur sportif Pascal Müller a obtenu du conseil d’administration le feu vert pour l’engagement à l’année d’un septième joueur étranger.

De l'autre côté du Gothard👇 Commentaire Ambri transforme le hockey suisse en ligue d'opérette

Six étrangers sont déjà sous contrat à Langnau pour la saison à venir: les défenseurs Juuso Riikola et Santtu Kinnunen, ainsi que les attaquants Saku Mäenalanen, André Petersson, Hannes Björninen et Jonathan Dahlen.

Après l'annonce ce mardi du départ à la fin de la saison du capitaine Harri Pesonen (37 ans, contrat non prolongé), après sept ans au club, l'Américain Sean Malone est «en embuscade» pour obtenir ce 7e contrat étranger.

Harri Pesonen doit quitter Langnau à la fin de la saison. Image: KEYSTONE

Le centre de 30 ans avait déjà évolué pour les Emmentalois la saison passée, était parti en Suède et est désormais de retour.

Une chose est sûre: Langnau veut engager un joueur qui a la frite!

Adaptation en français: Yoann Graber