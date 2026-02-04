ciel couvert-1°
ATP Montpellier: Mpetshi Perricard se blesse à l'œil

Vidéo: twitter

Une blessure invraisemblable l'oblige à abandonner le match

Giovanni Mpetshi Perricard a dû déclarer forfait, lundi à Montpellier, à cause d'un accident rare sur le terrain.
04.02.2026, 09:2904.02.2026, 09:29
Yoann Graber
Yoann Graber

C'est ce qui s'appelle la poisse. Giovanni Mpetshi Perricard a dû abandonner à cause d'une blessure improbable, qu'il s'est infligée lui-même, lundi au 1er tour du tournoi ATP 250 de Montpellier.

Mené 5 jeux à 3 et 40-0 dans la première manche, le Français (22 ans) doit sauver une première balle de set contre son compatriote Arthur Gea. Il s'y prend très bien, mène l'échange et décide de monter au filet pour conclure le point. C'est là que tout vrille. Mpetshi Perricard exécute une volée de revers, mais sa raquette est mal orientée. Résultat: avec l'effet rétro, la balle vient frapper son visage à bout portant. Cri de stupéfaction dans les gradins.

La scène en vidéo

Sonné, le vainqueur du tournoi de Bâle en 2024 s'accroupit et se tient le visage, de douleur. Et plus précisément l'œil gauche. Le ralenti nous confirme que c'est bien celui-ci qui a été touché par la balle. Aïe!

Giovanni Mpetshi Perricard s'agenouille et s'écroule sur le sol, de longues secondes. On comprend très vite que la suite du match est compromise. Même le temps mort médical que le 57e joueur mondial prend n'y fera rien: il doit abandonner. A cause de cette blessure aussi rare que malencontreuse. Une décision logique, quand on sait qu'une bonne vision est cruciale au tennis.

On pourrait revoir cette technologie ailleurs aussi👇

Ce nouveau gadget à l'Open d'Australie a une fonction insoupçonnée

Mpetshi Perricard a aussi dû déclarer forfait pour le double qu'il devait disputer avec Stan Wawrinka. Le Vaudois, héroïque à l'Open d'Australie, sera en lice ce mercredi à Montpellier, en simple. Il affronte au 1er tour le Serbe Hamad Medjedovic (22 ans, ATP 80).

