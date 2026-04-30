Les Rockets reviennent ++ Tampa Bay dos au mur

Lauri Marjämaki à Zoug, Michael Liniger à Kloten Lauri Marjamäki va changer de banc. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Valse des entraîneurs en National League. Lauri Marjämaki quitte Kloten pour Zoug, alors que l'ex-coach de l'EVZ Michael Liniger entraînera les Aviateurs, ont annoncé les deux clubs jeudi.

Marjämaki était à la barre de Kloten lors des deux dernières saisons. Le Finlandais avait réussi à qualifier le club pour les play-off lors de la première année (élimination en quart contre Zurich), mais pas lors du présent exercice (12e de la saison régulière).

Le technicien de 48 ans, ancien sélectionneur de la Finlande, était encore sous contrat pour la saison 2026/27 avec Kloten, mais il rejoint Zoug dès maintenant.

Michael Liniger fait le voyage en sens inverse dans le cadre de cet accord entre les deux clubs, trois mois après avoir été licencié par l'EVZ alors qu'il avait encore un contrat valable jusqu'en 2027.

Le technicien suisse avait succédé à Dan Tangnes en février 2025 sur le banc des Taureaux, mais son aventure en tant qu'entraîneur en chef n'avait duré que quelques mois. Il a désormais l'occasion de rebondir à Kloten, club pour lequel il a joué de 2007 à 2016.



Les Houston Rockets continuent de réduire l'écart Alperen Sengun (au centre) et les Rockets instillent le doute dans la t黎e des Lakers. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Houston et Clint Capela continuent leur remontée au 1er tour des play-off NBA. Les Rockets se sont imposés 99-93 sur le parquet des Los Angeles Lakers et ne sont plus menés que 3-2 dans la série.

La pression commence à monter sur les Californiens, alors qu'aucune franchise NBA n'a jamais réussi à renverser une série après avoir été menée 3-0, en 159 occurences.

Après avoir pris 11 points d'avance en début de rencontre, les locaux ont vu les Rockets de Jabari Smith Jr. (22 points) prendre un avantage de 13 points dans le 4e quart-temps, sans Kevin Durant, de nouveau forfait (cheville gauche).

Un panier de LeBron James (25 points, 7 passes) a ramené les Lakers à trois points à 3 minutes de la sirène, mais le "King" a ensuite perdu un ballon crucial au profit de Reed Sheppard puis manqué le panier de la dernière chance de loin (0 sur 6 derrière l'arc sur la rencontre) à 12 secondes du buzzer.

Clint Capela n'a quant à lui pas disputé une seule minute. Le pivot genevois avait déjà été laissé sur le banc lors du match no 4. L'acte VI aura lieu vendredi au Texas.

Detroit revient aussi à 3-2 A l'Est, Detroit a peut-être fait le plus dur en enlevant l'acte V contre Orlando (116-109) au terme d'un immense duel entre les deux stars Cade Cunningham et Paolo Banchero (45 points chacun). Les Pistons reviennent à 3-2 avant le sixième match prévu en Floride.

Le score est également de 3-2 en faveur des Cleveland Cavaliers, opposés aux Toronto Raptors. Les Cavs se sont imposés 125-120 sur leur parquet et ont deux occasions de rallier le 2e tour.



Janis Moser et Tampa dos au mur Janis Moser et Tampa sont en f稍heuse posture face au Canadien. Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Le Lightning de Tampa Bay est le dos au mur au 1er tour des play-off de NHL. L'équipe de Janis Moser a perdu l'acte V contre Montréal mercredi en Floride et se retrouve mené 3-2 dans cette série.

Le défenseur seelandais et ses coéquipiers se sont inclinés sur une réussite du Français Alexandre Texier tombée en tout début de troisième période. La domination du Lightning jusqu'à la fin du match ne lui a pas permis d'inverser la tendance.

Avec 20'33 de temps de glace, Moser a été le deuxième défenseur le plus utilisé par son entraîneur Jon Cooper. Il n'a pas inscrit son nom sur la feuille des compteurs mais a terminé avec un bilan de +1.

Mené 3-2, Tampa Bay a également perdu l'avantage de la glace et Montréal aura l'occasion de conclure l'affaire vendredi devant ses partisans. Le CH cherche à rallier le 2e tour des play-off pour la première fois depuis 2021.

Les Flyers de Philadelphie ont quant à eux obtenu leur billet pour le 2e tour mercredi en écartant les Penguins de Pittbsurgh, au terme d'un sixième match remporté 1-0. L'unique but de cette partie est tombé après 17 minutes de prolongation, de la canne de Cam York.



"Jeudi à 20h, ce sera 0-0", rappelle Christoph Bertschy Jeudi soir (20h) à Davos, le championnat de National League se décidera lors d'un 7e acte entre Fribourg et les Grisons. Cette Finalissima fait donc place à l'irrationnel.

La saison 2025/26 de National League se jouera donc au bout du bout. Comme en 2022, 2023 et 2024. Mauvais présage pour les Dragons, les équipes à domicile se sont imposées à chaque fois. En revanche si les supporters de Gottéron veulent se mettre un peu de baume au coeur, ils peuvent prendre les neuf actes VII depuis l'introduction du best of 7 en 98 pour se dire que le score n'est "que" de 5-4 en faveur de l'équipe évoluant devant son public.

Et si l'on ajoute les deux actes V décisifs en 1989 et 1992 (perdu par Gottéron à Fribourg face à Berne), on obtient un 5-6 qui doit rassurer les plus pessimistes.

Mais on sait que ce qui est bien avec les statistiques, c'est qu'on peut leur faire dire ce que l'on veut. Il est toutefois intéressant d'ajouter que la seule formation qui est parvenue à remporter les deux derniers actes de la finale, et donc l'ultime match à l'extérieur, se nomme Zurich. En 2001 et en 2012, les Lions étaient menés 3-1 et avaient réussi l'exploit de renverser la vapeur pour aller cueillir le titre sur la glace de Lugano (but de Samuelsson en prolongation) puis sur celle de Berne (but de McCarthy à 2''5 de la fin du troisième tiers).

Construire sur cette victoire Mardi soir après le match, les Fribourgeois ont pris le temps de savourer pour le dernier match de la saison devant leur public. Pour Christoph Bertschy, la victoire acquise mardi à domicile en ayant été dominé peut donner de l'énergie supplémentaire: "On va analyser ce match mercredi et je pense qu'il y aura beaucoup de positif à retirer. Je pense qu'on peut construire dessus et s'en servir jeudi."

Le Singinois est d'ailleurs entré un peu plus dans les détails: "On peut être encore plus proche l'un de l'autre pour sortir le puck. On peut avoir davantage de support défensif pour sortir plus vite de notre zone. On peut garder le puck plus longtemps lorsque l'on se trouve en attaque, être plus confiant avec le puck, parce que je sais qu'il y a les joueurs qui en sont capables ou qui savent gagner les un contre un."

Voilà pour le côté technico-tactique. Mais un septième match de finale, cela ne se joue évidemment pas que sur la glace. C'est avant tout une question de mental. "Jeudi à 20h, ce sera 0-0, philosophe Bertschy. Et il y aura un titre à aller chercher."

Répéter le match V, sans les erreurs Passé tout proche de l'élimination en quarts de finale contre Rapperswil et sauvé par une réussite de Benoit Jecker, Fribourg veut aussi profiter de ce moment. Blessés juste avant ou durant ces play-off, Sandro Schmid et Andrea Glauser doivent suivre les rencontres depuis les tribunes. Et ça, Christoph Bertschy ne l'oublie pas: "Je suis content de pouvoir jouer ces matches, parce que si j'étais dans les tribunes, mon coeur battrait bien plus vite."

Pour le coach Roger Rönnberg, il n'y a pas 36'000 solutions. "On doit répéter le même match que dimanche à Davos lorsque l'on gagnait 3-0, sans commettre les erreurs derrière, explique-t-il. On doit être solide comme on a su être solide au cours de cet acte VI en donnant peu. Je pense que c'est du 50-50 entre les deux équipes. Je suis déjà très content que Reto (red: Berra) et Julien (red: Sprunger) aient pu avoir ce moment à la maison devant leurs fans. Maintenant, j'espère bien qu'ils auront un autre beau moment jeudi."



TdR: Une 2e étape pour les puncheurs La 2e étape du Tour de Romandie présente un profil très accidenté, favorable aux puncheurs. Elle relie Rue et Vucherens sur 173,1 km jeudi.

La seule ascension comptant pour le Grand Prix de la montagne est celle de Vulliens (3,6 km, à 4,8 % de moyenne). Mais les coureurs devront l'effectuer à trois reprises, la dernière à moins de 6 km de l'arrivée. Les plus costauds auront donc certainement l'occasion de faire la différence dans l'ultime difficulté de cette journée.

A voir si Pogacar, nouveau maillot jaune après sa victoire à Martigny, va décider de la jouer à fond ou pas.



Gottéron pour écrire son histoire Pour la quatrième fois sur les cinq dernières saisons, le titre de champion de Suisse sera attribué à l'issue du septième match décisif de la finale.

Cette "finalissima" entre Davos et Fribourg-Gottéron, prévue dès 20h jeudi, s'annonce riche en émotions.

Les Grisons visent leur 32e titre, mais le premier depuis 2015. Impressionnante en saison régulière, la troupe de Josh Holden a trouvé à qui parler en finale: Fribourg s'est imposé deux fois en terre davosienne, alors que le HCD n'avait auparavant perdu que trois matches à la maison sur l'ensemble de la saison.

L'avantage d'évoluer à domicile lors de l'acte VII est statistiquement considéré comme non négligeable, avec dans ce contexte quelque 80% de réussite pour l'équipe évoluant devant son public. Mais si l'on se penche seulement sur les finales de play-off, le scénario est tout autre.

Depuis que le format du "best of 7" a été instauré en 1997/98, neuf finales se sont jouées lors d'un match 7. L'équipe receveuse n'a triomphé que cinq fois, et la tendance s'est inversée au cours des quatre saisons précédentes avec les sacres à domicile de Zoug (2022, 4-3 face aux Zurich Lions), de Genève-Servette (2023, 4-3 face à Bienne) et du "Z" (2024, 4-3 face au LHC).

Zurich s'est fait l'auteur de trois des quatre victoires obtenues à l'extérieur dans l'acte VII d'une finale, avec notamment le mémorable sacre de 2012 fêté grâce à un but inscrit par Steve McCarthy à 2''5 de la fin du temps réglementaire à Berne. Et c'est Davos qui a signé le quatrième succès en terre adverse dans une "Finalissima".

Les Grisons, qui ont aussi connu les joies d'un sacre à domicile au terme d'un match 7, savent parfaitement que tout est possible. Cette finale 2026 n'a qui plus est répondu à aucune logique jusqu'ici, les deux équipes n'ayant pas su profiter du fameux "momentum" pour enfoncer le clou lorsqu'elles en avaient l'occasion.

"Groggy" après un match 5 perdu en prolongation après avoir gâché un avantage de trois buts (3-0 à la 16e), Fribourg est ainsi passé par tous les états d'âme mardi encore. Le 1-1 concédé à 3'09 de la fin du temps réglementaire aurait pu mettre les Dragons K.O. Mais ils sont toujours bien en vie.

Un 2e acte VII Le Gottéron de Roger Rönnberg a d'ailleurs témoigné d'une énorme force de caractère dès le début des play-off. Nerveux, les Fribourgeois avaient ainsi perdu les deux premiers matches de leur quart de finale face à Rapperswil-Jona, se retrouvant notamment menés 4-0 dans l'acte I à St-Léonard.

Les Dragons avaient finalement maté les Lakers au bout du suspense, à la 77e minute du match 7. Libérés, ils sont rompus à cet exercice si particulier. Ils feront tout pour faire du 1186e et dernier match en National League de leur no 86 Julien Sprunger le plus beau d'entre tous, afin d'offrir enfin un premier titre attendu depuis si longtemps sur les bords de la Sarine.



Bon nul d'Arsenal à Madrid Viktor Gyökeres célèbre son penalty Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Arsenal a obtenu un bon nul 1-1 à Madrid face à l'Atlético en match aller de la demi-finale de Ligue des Champions. Ce fut une histoire de penalties.

La VAR a tourné à plein régime pour ce choc des demi-finales entre les Gunners et les Colchoneros. Parce que ce duel fut une histoire de penalties.

Ce sont les Londoniens qui ont ouvert le score à la 44e par le Suédois Viktor Gyökeres. Les Espagnols ont répliqué à la 56e par l'Argentin Julian Alvarez. Mais les supporters madrilènes ont eu des sueurs froides à la 78e lorsque l'arbitre néerlandais Danny Makkelie a indiqué le point de penalty à la suite d'une faute de Hancko sur Eze. Mais après visionnage de la VAR, le directeur de jeu est revenu en arrière et a signifié qu'il n'y avait pas de penalty pour le plus grand soulagement des supporters espagnols.

Les joueurs de Diego Simeone ont eu la possibilité de prendre l'avantage à la 63e par Griezmann, mais le Français a glissé au moment de sa frappe et le ballon a rebondi sur la transversale de David Raya. Les Londoniens ont eu connu leur meilleure chance à la 87e grâce à Mosquera, mais Oblak a parfaitement paré cette tentative.

Le retour dans une semaine à Londres verra les joueurs de Mikel Arteta certainement plus offensifs et ceux de Simeone attendant le contre pour surprendre et filer en finale contre le vainqueur du duel entre le PSG et le Bayern Munich.



Déjà conquérant, Tadej Pogacar fait coup double Tadej Pogacar trop fort à Martigny Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Tadej Pogacar a remporté la première étape du Tour de Romandie à Martigny après 171 km. Le patron du cyclisme mondial s'est imposé au sprint et enfile le maillot jaune.

Le Slovène a déjà marqué de son empreinte cette 79e édition de la boucle romande, à laquelle il participe pour la première fois. Trois jours après avoir enlevé Liège-Bastogne-Liège pour la quatrième fois, le champion du monde s'est fait plaisir dans la montée vers Ovronnaz, le juge de paix de cette étape.

Une accélération pour décrocher le peloton et voir que seul le Français Lenny Martinez pouvait le suivre. Les deux hommes seront rejoints par Florian Lipowitz et Jorgen Nordhagen et tout s'est finalement décidé au sprint. Et là, il n'y avait pas de Wout van Aert comme à Paris-Roubaix pour ennuyer le boss. En cinq coups de pédale, Pogi a pris deux longueurs d'avance pour enlever sa cinquième victoire de la saison. Pour faire bien, le Slovène a également endossé le maillot jaune.

Le peloton du Tour de Romandie s'amusera jeudi entre le canton de Fribourg avec un départ à Rue et le canton de Vaud avec une arrivée à Vucherens et un circuit qui verra les coureurs passer quatre fois la ligne d'arrivée pour 173 km d'efforts. Il y aura une ascension à Vulliens de 3e catégorie à gravir trois fois.



Sonny Milano signe à Berne pour une saison Sonny Milano (à droite, sous le maillot des Capitals) débarque à Berne Image: KEYSTONE/FR67404 AP/NICK WASS Le CP Berne annonce l'arrivée d'un joueur expérimenté. L'ailier américain Sonny Milano, 29 ans et 352 matches de NHL à son actif, débarque chez les Ours avec un contrat d'un an à la clé.

Choisi en 16e position par Columbus lors de la draft 2014 de NHL, Sonny Milano appartenait aux Washington Capitals. Mais il n'a disputé que 31 matches cette saison en NHL, avant d'être envoyé en AHL à Hershey où il a réussi 14 points en 18 matches. En NHL, il a réussi au total 145 points.

Le CP Berne sort d'une nouvelle saison décevante, avec une élimination - nette - subie dès le play-in face à Rapperswil-Jona. Le "SCB" est à la recherche d'un coach principal, le contrat de Heinz Ehlers n'ayant pas été reconduit, et plusieurs joueurs dont Ramon Untersander et Joel Vermin ont aussi été priés de s'en aller.



Almeida et Landa renoncent au Giro Joao Almeida est forfait pour le Giro Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Le grand favori Jonas Vingegaard (Visma) aura quelques concurrents de moins lors du Tour d'Italie (8-31 mai). Le Portugais João Almeida et l'Espagnol Mikel Landa ont ainsi tous deux déclaré forfait.

Almeida (UAE), vainqueur du Tour de Suisse l'année dernière et 3e du Giro 2023, a souffert de complications suite à une infection virale. La maladie a trop perturbé sa préparation ces derniers mois. "C'est vraiment dommage, car j'adore cette course", a déclaré le Portugais de 27 ans sur Instagram.

Landa (34 ans/Soudal) qui a quant à lui terminé à deux reprises au 3e rang du premier grand Tour du calendrier, doit renoncer à prendre le départ en raison d'une fracture du bassin.



La dotation gonflée, le règlement des cartons amendé La dotation du Mondial 2026 a été revue à la hausse par la FIFA Image: KEYSTONE/EPA/Madla Hartz Les 48 fédérations participant au Mondial 2026 co-organisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada (11 juin-19 juillet) vont voir leur dotation augmentée de 15%, a annoncé la FIFA.

L'instance a par ailleurs introduit une nouvelle règle pour endiguer les débordements racistes sur le terrain.

La dotation totale aux participants du tournoi - parmi lesquels la Suisse de Murat Yakin - atteint ainsi 871 millions de dollars, d'après une décision du Conseil de la FIFA réuni mardi au Canada à Vancouver, l'une des villes-hôtes de la première Coupe du monde à 48 pays, qui accueille jeudi le Congrès de l'instance.

La FIFA avait annoncé en décembre un total de 727 millions de dollars, aujourd'hui augmenté "vu le succès commercial du tournoi masculin", explique-t-elle dans un communiqué. D'après plusieurs médias, des fédérations membres avaient alerté sur le risque de pertes financières liées à une participation au tournoi, en raison d'importants coûts liés au transport, aux taxes et au frais quotidien d'une équipe.

La dotation de "préparation" passe ainsi de 1,5 à 2,5 millions de dollars, et celle de "participation" de 9 à 10 millions. Les sommes allouées au soutien des délégations et aux billets qui leur sont distribués sont également augmentées.

"La FIFA est fière de connaître une santé financière inédite, qui nous permet d'aider nos associations membres comme jamais", a déclaré le président Gianni Infantino dans un communiqué qui rappelle la distribution des bénéfices de l'instance à toutes ses fédérations membres, devant qui il briguera sa réélection l'an prochain.

La FIFA prévoit des recettes de 13 milliards de dollars pour son cycle de quatre ans qui s'achève avec cette compétition. Le "prize money" du tournoi avait déjà été revu à la hausse de 50% par rapport à celui distribué au Qatar en 2022. Le vainqueur repartira ainsi de la finale à New York le 19 juillet avec 50 millions de dollars.

Un carton rouge antiracisme Les lois du jeu ont aussi été légèrement amendées: tout joueur qui se couvrira la bouche lors "d'une confrontation" avec un adversaire "pourra" recevoir un carton rouge.

Cette nouvelle règle fait suite à la polémique suscitée en février, lorsque l'ailier argentin de Benfica Gianluca Prestianni avait été accusé d'avoir proféré, en se cachant la bouche, des insultes racistes destinées au Brésilien Vinicius Jr. lors d'un match de Ligue des champions.

Un carton rouge sera aussi asséné à un joueur quittant le terrain pour protester contre une décision arbitrale. Cette mesure intervient après le tollé suscité lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations en début d'année, lorsque les joueurs du Sénégal avaient quitté la pelouse à Rabat après qu'un penalty eut été accordé au Maroc dans le temps additionnel.

Le Sénégal avait remporté la finale après prolongation mais a été déchu de son titre par la Confédération africaine (CAF), une décision choc contestée devant le Tribunal arbitral du sport.

La FIFA a encore précisé qu'un carton jaune reçu en phase de poules du Mondial serait effacé au début des phases finales, avant que les compteurs ne soient encore remis à zéro après les quarts de finale. L'instance a enfin pavé la voie à la participation à ses compétitions internationales de l'équipe des réfugiées afghanes.



Les Spurs passent au 2e tour Wembanyama (1) et les Spurs ont passé le 1er tour des play-off Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay San Antonio est la deuxième équipe à s'être qualifiée pour les demi-finales de Conférence en NBA après Oklahoma City. Les Spurs de Victor Wembanyama ont écarté Portland en cinq matches.

La franchise texane a classé l'affaire à domicile mardi en s'imposant 114-95 face aux Trail Blazers. Privée de play-off lors des six précédentes saisons, elle n'avait plus gagné la moindre série depuis l'exercice 2016/17, lorsqu'elle avait atteint la finale de la Conférence Est.

Wembanyama retrouvait son public mardi, une semaine après avoir subi une commotion cérébrale à cause d'un choc à la tête lors du match 2. Au repos vendredi puis revenu dimanche à Portland pour un succès, le géant français (2m24) est resté plutôt discret en attaque (5 paniers inscrits, 17 points) mais a été une force de dissuasion active en défense avec 6 contres, ajoutant 14 rebonds et 3 assists.

San Antonio devra patienter au moins jusqu'à jeudi avant de connaître son prochain adversaire. Les Spurs affronteront en demi-finale de Conférence soit les Minnesota Timberwolves, soit les Denver Nuggets. Les Wolves mènent 3-2 avant d'accueillir les Nuggets jeudi pour l'acte VI, mais sans leur patron Anthony Edwards, sur la touche pour au moins deux semaines.



Bichsel et les Stars au bord du précipice Kirill Kaprizov (97) a brillé mardi face aux Stars Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Lian Bichsel et les Stars n'ont plus le droit à l'erreur face à Minnesota au 1er tour des play-off de NHL. Battu 4-2 à domicile mardi, Dallas est désormais mené 3-2 dans la série.

Aligné durant 13'46, Lian Bichsel n'a rien à se reprocher au terme de ce match, qu'il a conclu avec un bilan équilibré. Le défenseur soleurois a écopé en fin de première période de deux minutes de pénalité, que son équipe a "tuées".

L'homme du match fut Kirill Kaprizov. Auteur de deux assists, sur le 1-0 de Mats Zuccarello (4e) et le 2-1 de Matt Boldy (40e), l'attaquant russe du Wild a scellé le score dans une cage vide à 2'00 de la fin du temps réglementaire, alors que Dallas était revenu à une longueur grâce à une réussite de Jason Robertson à la 57e.

"Ce n’est pas comme si on n'essayait pas", a déclaré le capitaine de Dallas Jamie Benn, cité sur le site officiel de la NHL. "La série est loin d’être terminée. On va voir ce qu’on peut faire à l’extérieur. Il faut envoyer plus de palets vers le but. Continuer à tirer. Dès qu’on aura une occasion, il faudra frapper fort."

L'acte VI de la série est programmé jeudi soir, dans le Minnesota. Dallas s'y est déjà imposé durant cette série, lors d'un troisième match conclu en deuxième prolongation. Mais le vent a tourné depuis cette rencontre, les Stars ayant perdu les deux dernières parties pour se retrouver à une défaite de l'élimination.



LdC: L'Atlético accueille Arsenal La deuxième demi-finale aller de la Ligue des champions figure au menu de la soirée de mercredi. Arsenal se déplace à Madrid pour y défier le toujours solide Atlético dès 21h.

Impressionnants durant la phase de ligue de cette compétition avec ses huit succès en huit matches, les Gunners ont perdu de leur superbe depuis plusieurs semaines. Leur 1re place en Premier League ne tient d'ailleurs plus qu'à un fil, leur avant sur Manchester City - qui a un match en retard - ayant fondu jusqu'à 3 points.

La troupe de Mikel Arteta a d'ailleurs souffert pour sortir le Sporting en quart de finale. Les Londoniens ont fait la différence grâce au seul but inscrit par Kai Havertz dans les arrêts de jeu du match aller au Portugal, avant de se contenter d'un nul 0-0 au retour en Angleterre.

L'Atlético Madrid n'a pour sa part plus rien à espérer en Liga espagnole avec 25 longueurs de retard sur le FC Barcelone. Battus aux tirs au but en finale de la Coupe du Roy par la Real Sociedad dix jours plus tôt, les Colchoneros ont la rage à l'heure d'aborder cette demi-finale.

Les hommes du coach Diego Simeone ont les moyens d'offrir à leur club une quatrième finale de Ligue des champions, dix ans après la dernière perdue aux tirs au but face aux voisins du Real. En quête d'un premier sacre en C1, ils ont d'ailleurs démontré tout leur savoir-faire en quart de finale parfaitement face au Barça.

