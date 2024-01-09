Meier et Hischier marquent ++ Victoire du Barça

Cdm: Rast à nouveau en tête après la 1re manche, Holdener 3e Camille Rast a pris l'avantage en 1re manche du slalom de Coupe du monde à Kranjska Gora. La Valaisanne a devancé l'Américaine Mikaela Shiffrin (à 0''10) et la Schwytzoise Wendy Holdener (à 0''77).

Camille Rast semble très à l'aise sur les conditions de neiges agressives de la station slovène. Après sa victoire en géant samedi, la troisième de sa carrière, la skieuse de Vétroz a pris une option sur la victoire finale en réalisant une manche complète en 50''24.

Au contact de Shiffrin tout au long du parcours, elle est parvenue à faire la différence par rapport à la leader du classement général et du classement de la discipline dans la deuxième moitié du parcours. Elle s'élancera en seconde manche (12h15) pour tenter de glaner un troisième succès en slalom après ses victoires à Killington et Flachau l'hiver dernier.

Holdener en embuscade Derrière les deux skieuses en forme du moment, la skieuse d'Unteriberg a concédé 77 centièmes à sa compatriote, un écart important qui lui permet cependant d'accrocher la troisième marche du podium provisoire. La Valaisanne Mélanie Meillard a réalisé une belle performance sur le premier parcours (12e à 1''63), et a l'occasion d'entrer dans le top 15 pour la première fois cette saison.

Dernière Suissesse à s'élancer parmi les trente premières, Eliane Christen a commis une grosse faute sur le haut du tracé mais a sans doute assuré sa qualification en deuxième manche (17e, à 2''57).



NHL: Meier et Hischier marquent encore Timo Meier (au centre) a marqué et participé à une deuxième victoire consécutive des New Jersey Devils. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Steven Senne Les Suisses Timo Meier et Nico Hischier ont mené les New Jersey Devils à une victoire 4-1 contre Utah en marquant chacun leur douzième but de la saison en NHL.

Contre les Utah Mammoth, Timo Meier a marqué le 2-0 en première période et le capitaine Nico Hischier le 3-0 en milieu de rencontre. Les Devils sont toujours en quête d'une qualification en play-off et ont enchaîné une deuxième victoire d'affilée après une série de onze défaites en quinze matches.

De son côté, Tampa Bay n'a aucun souci à se faire pour la poursuite de sa saison. Le Lightning, du défenseur seelandais Janis Moser, est actuellement la meilleure équipe de Conférence Est et a fêté une septième victoire consécutive à San Jose (sans Philip Kurashev, blessé) en s'imposant 7-3.

Succès pour Josi et Fiala Dans la nuit de samedi à dimanche, les Predators de Nashville menés par leur capitaine suisse Roman Josi (4-3 à Calgary) et les Kings de Los Angeles de Kevin Fiala ont également été victorieux: lors du succès 5-4 contre Minnesota Wild, le Saint-Gallois a servi une passe décisive.

Enfin, la situation est de plus en plus inquiétante pour les Winnipeg Jets, chez qui Nino Niederreiter a repris du service après avoir regardé le dernier match depuis les tribunes. La défaite 4-2 à Ottawa est la cinquième de suite pour les Canadiens. Le vainqueur de la qualification de l'an dernier occupe actuellement la dernière place en Conférence Ouest et compte déjà neuf points de retard sur la dernière place qualificative en play-off.



Liga: Le FC Barcelone remporte une neuvième victoire d'affilée Dani Olmo a débloqué la situation en toute fin de rencontre pour le FC Barcelone face à l'Espanyol samedi en Liga. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone a remporté le derby catalan 2-0 face à l'Espanyol lors de la 18e journée de Liga. De son côté, Villareal a débuté 2026 par une victoire.

Le Barça a forcé la décision en toute fin de rencontre grâce aux réalisations de Dani Olmo (86e) et de Robert Lewnadowski (90e). Avec ce 9e succès de rang en championnat, les Blaugrana consolident ainsi leur place en tête de Liga avec 49 points, soit sept de plus que leurs poursuivants du Real Madrid, qui comptent un match de moins avant leur rencontre de demain face au Betis Seville (16h15).

Villareal a mis fin à l'invincibilité à domicile d'Elche cette saison en Liga en s'imposant 3-1. Ce premier succès en 2026 fait du bien à l'actuel troisième du championnat, qui avait subi la loi de Barcelone lors de la dernière journée, avait été éliminé en Copa del Rey mi-décembre et est en très mauvaise posture en Ligue des champions, avec un seul point en six rencontres de phase de ligue.



CAN: Le Mali rejoint le Sénégal en quart de finale Gaoussou Diakite et le Mali sont parvenus à se qualifier pour les quarts de la CAN en battant la Tunisie aux tirs au but. Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Le Sénégal est venu à bout du Soudan 3-1 en 8es de finale de la CAN. Réduits à 10 dès la 26e, les Maliens se sont imposés aux tirs au but (1-1, 3-2 tab) face à la Tunisie.

Après avoir concédé l'ouverture du score, les Sénégalais ont pu compter sur un doublé de Pape Gueye pour l'emporter. Privé de leur capitaine Koulibaly, suspendu, les Lions du Teranga ont obtenu l'essentiel face à une équipe soudanaise qui n'avait pas marqué un seul but pour se hisser en phase finale. En effet, le Soudan avait obtenu son unique succès face à la Guinée équatoriale à la faveur d'un autogoal.

Pourtant, c'est bien le Soudanais Aamir Abdallah qui a mis le feu aux poudres à la 6e. Pape Gueye, qui évolue à Villareal, a redonné l'avantage aux siens avant la pause à la faveur d'un doublé (29e, 45e). L'attaquant du PSG de 17 ans Ibrahim Mbaye a lui assuré la qualification sénégalaise en scellant le score à la 77e.

Le Mali au courage Entre le Mali et la Tunisie, il a fallu attendre la 88e pour voir enfin la Tunisie profiter de sa supériorité numérique grâce à la réussite de Firas Chaouat, entré à la 70e. Dans le temps additionnel, une main dans la surface tunisienne repérée par la VAR a permis à Lassine Sinayoko de transformer un penalty salvateur pour le Mali et revenir à un partout.

Emmenés jusqu'à la fin des prolongations par de courageux Maliens, les Tunisiens ont fini par s'avouer vaincus en s'inclinant 3-2 aux tirs au but, notamment grâce à la réussite du joueur du Lausanne-Sport Gouassou Diakité, entré à la fin du temps réglementaire. Le Mali affrontera donc la Tunisie en quart de finale.



Genève enchaîne, Lausanne et Fribourg battus Stéphane Charlin s'est montré intraitable à Berne Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Genève tourne bien. Les Aigles ont enchaîné un troisième succès en National League en allant s'imposer 3-0 à Berne, pendant que le LHC a été battu 3-2 à Zurich et Fribourg sur le même score à Lugano.

Loin d'être dominateurs, les Aigles ont su se montrer habiles. Au premier tiers, ils ont dû faire face à plusieurs phases en infériorité numérique et ont su gérer. Lors de la période médiane, ils ont frappé à deux reprises et alors que Berne se montrait plus pressant. Vesey (23e) et Praplan (34e) ont su être efficaces.

Derrière un Stéphane Charlin impeccable et auteur de son troisième blanchissage de la saison, les Genevois ont fait bloc. Ils ont mis leurs corps en opposition pour empêcher les Bernois de revenir. Et c'est finalement dans la cage vide que Manninen a mis fin au suspense. Les Aigles restent au cinquième rang, mais ces points accumulés offrent un petit matelas sur le 7e.

Malgin tonique, Lausanne s'incline Lausanne se dirigeait vers la prolongation face à Zurich avec au minimum un point, puis Denis Malgin est sorti de sa boîte. Le génial attaquant aux racines russes a inscrit le 3-2 final et décisif à la 59e. Lausanne aurait mérité mieux, mais Lausanne a encore subi la loi des Lions alémaniques.

Les Vaudois avaient pourtant ouvert le score à la 3e par un ancien de la maison zurichoise, Yannick Zehnder. L'ailier a profité d'une très astucieuse passe de Benjamin Bougro. Seulement le "Z" n'a pas tergiversé et égalisé par Grant (4e).

Rebelote à la 34e lorsque Rochette a trouvé une superbe ligne de passe pour Czarnik. Ce 2-1 n'a duré que 38 secondes. Le temps pour Willy Riedi de remettre les deux équipes à niveau. Et puis en fin de match, Malgin s'est rappelé qu'il n'était pas top scorer pour rien. Lausanne conserve sa deuxième place, alors que Zurich profite du faux-pas de Zoug, battu 2-1 ap chez lui par Kloten, pour se hisser dans le top 6.

Fribourg perd deux joueurs A Lugano, Fribourg a été battu 3-2 par une équipe réaliste. Les joueurs de Roger Rönnberg ont davantage tiré au but que ceux de Tomas Mitell, mais ces derniers ont été plus précis.

Les Tessinois ont mené 2-0 grâce à Fazzini et Sanford, mais Gottéron a pu recoller au score via Kapla (14e) et Marchon (36e). A la 40e, un tir de Fazzini dévié a fini dans le but de Berra avec Thürkauf devant le gardien zurichois. Ce troisième but sera finalement le but gagnant, puisque Fribourg n'est pas parvenu à égaliser. Les Dragons ont aussi vu deux de leurs attaquants étrangers, Sörensen et Borgström, rejoindre les vestiaires prématurément en raison de blessures.

Bienne et Ajoie battus Tombeur de Lugano la veille, Bienne n'a pas pu capitaliser sur cette bonne performance à domicile. En voyage à Langnau, les Seelandais se sont inclinés 4-0.

Saku Mäenalanen s'est montré particulièrement en verve avec un doublé et un assist. Et 2026 réussit bien aux Emmentalois qui commencent la nouvelle année par deux blanchissages pour Boltshauser vendredi et Meyer samedi.

Ajoie a lui ramené un point de Rapperswil. Les Jurassiens, sans Turkulainen, blessé, ont fait le dos rond pour arracher la prolongation. Strömwall a pu offrir un deuxième point à ses couleurs en inscrivant le 2-1.

Fatigué par sa victoire à la Coupe Spengler, le leader Davos n'avait pas été lui-même vendredi contre Kloten, battu 4-1. Cette fois, les Grisons ont retrouvé leur touche en disposant d'Ambri 7-3. Tambellini y est allé d'un doublé, mais six Davosiens différents ont marqué.



Premier League: Arsenal garde Aston Villa à distance Declan Rice a inscrit un doublé lors de la victoire d'Arsenal 3-2 à Bournemouth samedi. Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Arsenal a conforté sa place de leader de Premier League en s'imposant 3-2 à Bournemouth lors de la 20e journée. Egalement victorieux samedi, son poursuivant Aston Villa reste à 6 points des Gunners.

Declan Rice s'est illustré avec un doublé en seconde période (54e, 71e) pour mettre Arsenal sur orbite, qui était jusqu'alors tenu en échec 1-1 par une équipe qui n'a plus gagné depuis la 9e journée du championnat. Malgré le 3-2 réalisé par le jeune Français Eli Junior Kroupi (77e), l'équipe de Mikel Arteta a tenu bon pour fêter une septième victoire d'affilée, toutes compétitions confondues.

Une première victoire pour la lanterne rouge Plus tôt dans l'après-midi, Aston Villa avait fait le nécessaire pour effectuer un rapproché vers la première place. Les Villans ont pris le dessus sur Nottingham Forest 3-1, toujours sans le Vaudois Dan Ndoye. Après cette 4e défaite de rang, le club de l'international suisse reste avec 18 points à la 17e place, la dernière assurant le maintien.

En queue de classement, la lanterne rouge Wolverhampton a obtenu sa première victoire de la saison face à West Ham 3-0. Elle revient ainsi à 6 longueurs de l'avant-dernier Burnley (12 points), qui s'est lui incliné à Brighton 2-0.



Nadine Fähndrich termine deuxième du sprint à Val di Fiemme Nadine Fähndrich s'est hissée à la deuxième place du sprint classique à Val di Fiemme lors de la 5e étape du Tour de Ski. (Archives) Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La 5e étape du Tour de ski a souri à Nadine Fähndrich. La Lucernoise n'a été devancée que par la Finlandaise Jasmi Joensuupar en finale du sprint classique à Val di Fiemme.

Souveraine en quart de finale puis en demi-finale, Nadine Fähndrich a longtemps cru pouvoir rééditer sa victoire de l'an dernier, où elle s'était déjà imposée lors du sprint à Val di Fiemme. La Suissesse a dû s'avouer vaincue face à Jasmi Joensuu, qu'elle avait battue en demi-finale, pour 44 centièmes.

La Suédoise Johanna Hagstroem a complété le podium, tandis que la deuxième Suissesse en finale Anja Weber a terminé à la 6e et dernière place. Cette course fait également office de test en vue des Jeux olympiques, vu que l'épreuve du sprint se disputera sur le même parcours, également en style classique. Au classement du Tour de Ski, l'Américaine Jessie Diggins mène toujours le bal avant la dernière étape.

Klaebo impérial Chez les messieurs, les Suisses Noe Näff et Roman Alder se sont arrêtés en quart de finale du sprint classique à Val di Fiemme. La victoire est revenue au Norvégien Johannes Hösflot Klaebo, qui a par la même occasion conforté son statut de leader du Tour de ski avant la dernière étape dimanche.



Camille Rast gagne son premier géant La joie de Camille Rast, qui a remporté son premier géant de Coupe du monde samedi Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Camille Rast tient sa première victoire de la saison.

La Valaisanne a remporté samedi le géant de Kranjska Gora, cueillant ainsi son premier succès dans cette discipline en Coupe du monde et le troisième au total sur le Cirque blanc.

Elle "tournait autour" depuis plusieurs semaines. Deuxième du slalom de Courchevel le 16 décembre, deux fois 2e à Semmering le week-end précédent avec 0''14 de retard en géant et 0''09 en slalom, Camille Rast a transformé l'essai dimanche en Slovénie.

En tête après une première manche qu'elle avait été la première à négocier, la skieuse de Vétroz refermait pour la première fois le portillon en géant. Et elle n'a pas failli: elle a conservé 0''20 d'avance sur Julia Scheib (2e), qui pointait au 5e rang après la première manche avec 0''41 de retard.

Camille Rast a ainsi décroché son troisième succès en Coupe du monde, après avoir triomphé deux fois en slalom l'hiver dernier (à Killington et à Flachau). Sa régularité est remarquable: si l'on excepte les deux premières courses de l'hiver, le géant de Sölden (15e) et le slalom de Levi (15e) lors desquelles sa hanche la faisait encore beaucoup souffrir, elle n'a pas quitté le top 10.

La championne du monde 2025 de slalom en est à huit top 5 sur ses neuf derniers départs, avec désormais quatre podiums d'affilée. Elle pointe par ailleurs au 2e rang de la Coupe du monde de géant, certes loin derrière Julia Scheib (à 119 longueurs), et conserve la 2e place du classement général.

Top 20 pour Sue Piller Quatre autres Suissesses ont marqué des points dans ce sixième géant de la saison, mais aucune d'elles n'a pu prendre place parmi les 15 premières. Wendy Holdener, probante 15e à Semmering, a déçu: la Schwytzoise a perdu quatre rangs en deuxième manche pour se classer 23e.

Jolie performance en revanche de Sue Piller. La Fribourgeoise de 20 ans a pris des risques sur le second parcours, commettant certes une grosse faute pour terminer 20e. Elle inscrit ainsi pour la troisième fois des points en Coupe du monde, après ses 20e et 28e places obtenues début décembre au Mont-Tremblant.

La "revenante" Simone Wild (32 ans) a par ailleurs fini 26e, juste devant la jeune Dania Allenbach (18 ans) qui effectuait ses débuts sur le Cirque blanc samedi.



Géant de Kranjska Gora: Rast en tête après la 1re manche Camille Rast a signé le meilleur temps de la 1re manche à Kranjska Gora Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Camille Rast a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Coupe du monde de Kranjska Gora samedi matin.

La Valaisanne vise un premier succès dans la discipline, une semaine après sa 2e place décrochée à Semmering.

Première à s'élancer sur la neige slovène, Camille Rast a fait parler sa confiance sur un tracé très tournant, même si elle ne fut pas la plus rapide sur le bas. La championne du monde 2025 de slalom devance de 0''33 sa plus proche poursuivante, Paula Moltzan, de 0''37 Lara Colturi (3e) et de 0''38 Mikaela Shiffrin (4e).

Leader de la Coupe du monde de la spécialité et victorieuse de trois des cinq premiers géants de l'hiver, l'Autrichienne Julia Scheib pointe quant à elle au 5e rang à 0''41. Sa rivale néo-zélandaise Alice Robinson a pour sa part connu l'élimination, comme à Semmering une semaine plus tôt.

Sara Hector (6e à 0''85) est la seule autre skieuse à avoir perdu moins d'une seconde sur Camille Rast, dont les deux seuls succès en Coupe du monde ont été obtenus en slalom la saison dernière (Killington et Flachau). Deuxième meilleure Suissesse, Wendy Holdener a manqué son affaire, lâchant 2''32 pour se retrouver 18e.

Vanessa Kasper a pour sa part perdu 3''24 pour occuper la 25e place après le passage de 30 concurrentes. La Grisonne devrait tout de même pouvoir être au départ de la deuxième manche dès 13h.



Bencic et Wawrinka battent la France Stan Wawrinka a battu le 29e mondial pour son premier match de l'année Image: KEYSTONE/AP/RICHARD WAINWRIGHT La saison 2026 a commencé de manière idéale pour Belinda Bencic et Stan Wawrinka.

La St-Galloise et le Vaudois ont tous deux gagné leur simple pour permettre à la Suisse de battre la France pour son entrée en lice dans la United Cup samedi à Perth.

Belinda Bencic (WTA 11) n'a pas tremblé dans le match d'ouverture. La championne olympique 2021 s'est imposée 6-2 6-4 devant Leolia Jeanjean (WTA 103). Elle a concédé un seul break, alors qu'elle servait une première fois pour le gain du match à 6-2 5-2.

Capitaine de cette équipe, Stan Wawrinka a quant à lui signé une performance de choix pour le premier match de son ultime saison sur le circuit. L'ex-no 3 mondial a vaincu le finaliste du dernier Masters 1000 de Shanghai Arthur Rinderknech (ATP 29) 5-7 7-6 (7/5) 7-6 (7/5) après 3h18 de lutte.

Passé à deux points de la défaite à 5/5 dans le jeu décisif de la deuxième manche, Stan Wawrinka a pourtant concédé le premier break enregistré dans le troisième set. Il s'est aussi retrouvé mené 4/2 dans le second tie-break. Mais il a remporté cinq des six derniers points du match pour offrir la victoire à la Suisse.



La Suisse échoue en quart de finale du Mondial M20 Leon Muggli et la Suisse ont échoué en quarts de finale du Mondial M20 Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn L'équipe de Suisse a échoué en quarts de finale du championnat du monde M20 dans le Minnesota. Les joueurs du coach Jan Cadieux se sont inclinés 6-2 devant la République tchèque vendredi.

L'exploit était pourtant encore à portée de main des Helvètes à la mi-match. La Suisse menait en effet 2-1 à la 27e dans la Grand Casino Arena de St-Paul grâce à des buts signés Leon Muggli (1-0, 4e) et Jamiro Reber (2-1, 27e). Mais elle a craqué juste après en encaissant trois buts consécutifs entre la 31e et la 36e.

Les espoirs helvétiques, qui ont concédé deux buts supplémentaires au troisième tiers, ont ainsi atteint leur objectif minimal avec cette accession aux quarts de finale. Mais la Suisse, qui ne s'est plus hissée dans le dernier carré de cette épreuve depuis 2019, espérait mieux.

Les Tchèques défieront les favoris canadiens en demi-finale dimanche. L'autre affiche mettra aux prises la Suède et la Finlande, les jeunes Finlandais ayant créé la surprise en battant les Etats-Unis, doubles tenants du titre, en prolongation en quart de finale.



8000 km de questions autour de Loeb, Peterhansel et Toyota La quête d'une première pour Loeb, le retour de Peterhansel, la lutte attendue entre l'hégémonique Toyota et Dacia.

La 48e édition du Dakar promet dès samedi de nouvelles émotions sur les pistes ensablées et piégeuses du désert d'Arabie saoudite.

La 10e participation sera-t-elle la bonne pour Sébastien Loeb ? 28 victoires d'étapes et 5 podiums, le dernier remontant à 2023, n'ont pas encore fait le bonheur du nonuple champion du monde WRC, en quête du Graal des rallyes-raid.

"Je pense que c'est la fois où on est le mieux préparé (...) tous les voyants sont au vert", a estimé auprès de l'AFP le Français, optimiste après avoir remporté le rallye du Maroc en octobre.

Mais le Dakar demeure une épreuve durant laquelle "c'est difficile de tout mettre bout à bout. Il faut que tout soit réuni, la chance, la réussite, la mécanique, la fiabilité, la navigation, le pilotage", a-t-il prudemment ajouté.

Pour succéder au Saoudien Yazeed Al Rajhi, il lui faudra en effet d'abord aller au bout de 13 étapes qui seront autant de pièges sur les 8000 kilomètres du tracé dont 4000 de secteurs chronométrés, dans un pays accueillant l'épreuve depuis 2020 après le Sahel puis l'Amérique du sud.

Aux dires de son directeur de course, ce Dakar s'annonce "corsé, équilibré, avec un standard de difficulté intact".

Jeunes loups et vieux briscards Le rallye-raid s'élancera et se terminera à Yanbu, au bord de la mer Rouge dans l'ouest du pays. Parmi les difficultés au programme de ce parcours qui allie pistes roulantes, passages rocailleux et cordons de dunes, on compte deux étapes marathon (4-5 et 9-10) avec une nuit dans un bivouac-refuge.

Comme en 2025, pour des raisons de sécurité, le tracé de ces étapes sera séparé pour les véhicules FIM (motos) et FIA (autos et camions), qui seront également dans des bivouacs séparés.

Avec trois victoires sur les quatre dernières éditions, dont celle l'an passé de Yazeed Al Rajhi, les Toyota Hilux ont largement fait la preuve de leur niveau de performance et de leur fiabilité.

Répartis dans plusieurs écuries, de nombreux pilotes représentant la relève se lancent dans ce T1+ à la conquête du plus prestigieux trophée, comme les Sud-Africains Henk Lategan et Saood Variawa, l'Américain Seth Quintero, l'Australien Toby Price, le Portugais Joao Ferreira ou le Polonais Eryk Goczal.

Pour contrarier ces jeunes loups, les deux autres constructeurs officiels ont davantage misé sur l'expérience. Ainsi, l'Espagnol Carlos Sainz tentera d'effacer la déconvenue de l'an passé (abandon dès la 3e étape) au volant de la Ford Raptor tandis que le Qatari Nasser Al Attiyah et Sébastien Loeb ont été rejoints par le champion du monde Lucas Moraes chez Dacia.

812 concurrents Cette lutte entre constructeurs officiels devrait être arbitrée par les équipes privées X-Raid et M-Sport qui aligneront des Mini et des Ford.

Après un an de "pause", Stéphane Peterhansel, surnommé "Mr Dakar" pour son record de victoires (14 dont 6 à moto) concourra à 60 ans dans la catégorie Stock (voiture de série améliorée) avec un Land Rover Defender, nouveau venu dans la compétition.

En motos, l'Australien Daniel Sanders (KTM), tenant du titre, aura fort à faire face aux Honda du Français Adrien van Beveren (3e l'année dernière) et de l'Américain Ricky Brabec, vainqueur en 2024.

Pour bon nombre des 812 concurrents (325 véhicules dont 118 motos), l'essentiel sera une nouvelle fois de terminer une compétition qui reste aussi une aventure humaine.



Kranjska Gora: un géant et un slalom au menu Seules les dames seront en lice ce week-end en Coupe du monde, à Kranjska Gora. Le programme est le même qu'une semaine plus tôt à Semmering: un géant le samedi et un slalom le dimanche.

Camille Rast est mûre pour son premier succès de la saison. La Valaisanne reste sur trois 2es places: deux en slalom, à Courchevel et à Semmering où seule Mikaela Shiffrin a fait à chaque fois mieux qu'elle, et une en géant à Semmering où elle a décroché son meilleur résultat dans la discipline.

A Courchevel, Camille Rast est même passée très près d'un troisième succès en Coupe du monde. La skieuse de Vétroz a terminé à 0''14 de Julia Scheib en géant puis à 0''09 de Shiffrin en slalom, commettant à chaque fois une petite faute en deuxième manche qui lui a peut-être coûté la victoire.

A Kranjska Gora, où elle reste sur deux 4es places en slalom, Camille Rast jouera encore une fois sur les deux tableaux. Et la pression n'est pas sur ses épaules. En géant, ce sont bien Julia Scheib (trois succès en géant cette saison) et Alice Robinson (deux victoires en géant cet hiver) qui sont les femmes à battre.

Et en slalom, Mikaela Shiffrin sera évidemment la grande favorite dimanche. Mais, après avoir gagné les quatre premiers slaloms de la saison avec au moins 1''23 d'avance, l'Américaine a commis quelques erreurs à Semmering. Et elle n'a gagné qu'une seule fois en slalom à Kranjska Gora, en 2018.

Wendy Holdener est quant à elle à l'aise sur la neige slovène, où elle a terminé trois fois au 2e rang en slalom dont une l'an dernier. Le moment est venu pour la Schwytzoise de décrocher enfin son premier podium de la saison. Mélanie Meillard est quant à elle en quête de son premier top 15 de l'hiver.



"Petite" fracture pour Wout van Aert après une chute en cyclo-cross Wout van Aert ne gardera pas un souvenir impérissable de sa saison de cyclo-cross (archives). Image: KEYSTONE/EPA Wout van Aert souffre d'une "petite fracture" à une cheville après sa chute lors d'une course de cyclo-cross vendredi, a indiqué son équipe Visma-Lease a bike. Le Belge devra se faire opérer.

Sous la neige, le Flamand de 30 ans est tombé dans un virage lors de l'Exact cross de Mol (Belgique), alors qu'il était au coude-à-coude avec un autre cador de la discipline, le Néerlandais Mathieu van der Poel, qui a fini par s'imposer. Van Aert a été contraint à l'abandon.

Il souffre d'une "petite fracture" à une cheville, a indiqué son équipe sur X. "Il sera opéré samedi, après quoi il se concentrera sur sa convalescence. Malheureusement, cela signifie que sa saison de cyclo-cross est terminée", a précisé Visma-Lease a bike.

L'intéressé s'est dit "très déçu" de terminer la saison de cyclocross "comme ça", selon des propos rapportés par le communiqué. "Je me concentre désormais sur ma convalescence et, ensuite, sur la préparation de ma saison sur route."

Van Aert, triple champion du monde de cyclo-cross, était notamment attendu à Zonhoven (Belgique) pour une étape de la Coupe du monde de cyclo-cross, dimanche. Le natif de Herentals compte aussi dix victoires d'étape sur le Tour de France.

