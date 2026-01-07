Ce club italien a fait honte en Ligue des champions de basket

Le match Holon-Trapani, mardi en Coupe d'Europe, a rapidement tourné au ridicule, les joueurs siciliens ayant tout fait pour empêcher la rencontre d’aller à son terme. La partie s’est achevée par un forfait réglementaire après sept minutes de jeu.

Cette parodie n’aura duré que sept minutes, le temps pour Trapani, venu en Bulgarie, où les Israéliens de l'Hapoel Holon avaient délocalisé leur match aller des play-ins de la Ligue des champions, de provoquer un forfait.

Les joueurs italiens ont tout fait pour accumuler cinq fautes personnelles et être exclus du terrain. Après quelques minutes, ils n’étaient déjà plus que deux autorisés à jouer. Le match s’est finalement arrêté dès le premier quart-temps, sur le score de 38 à 5, lorsque Luigi Patti a laissé son coéquipier Francesco Martinelli seul sur le parquet. Selon le règlement, il est impossible de continuer à moins de deux joueurs.

La parodie de basket ⬇️ Vidéo: twitter

Pourquoi un tel chaos, provoqué par ce cinq composé de deux espoirs débutant chez les professionnels? Il ne faut y voir aucun refus de jouer contre la formation israélienne.

Trapani, demi-finaliste du championnat italien la saison dernière et capable d’enchaîner dix victoires consécutives cet automne, traverse actuellement une grave crise financière et administrative.

En raison de frais impayés et de salaires non versés, le club sicilien a déjà subi plusieurs retraits de points et reçu des amendes. Son président est par ailleurs suspendu, alors que Trapani est menacé de diverses relégations administratives. Dans ce contexte, de nombreux joueurs ont pris la fuite, à l’instar de Paul Eboua, qui vient de s'engager avec Lyon-Villeurbanne. L'effectif est décimé.

Ce match contre l’Hapoel Holon est intervenu quelques jours après le boycott de Trapani en championnat.

L’équipe ne s'était pas déplacée sur le parquet du Virtus Bologne, en signe de protestation contre les nouvelles pénalités reçues. Elle s’est cependant rendue en Bulgarie pour éviter «l'amende draconienne de 600 000 euros prévue par le règlement international» en cas de non-présentation, selon un communiqué du club, qui fustigeait la ligue italienne.

«C'est à eux de nous exclure du championnat, pas à nous de nous retirer volontairement»

Conformément au règlement de la Ligue des champions, une défaite par forfait entraîne automatiquement la fin d’une série. Trapani est donc éliminé de la Coupe d'Europe, et c'est l’Hapoel qui rejoint le Top 16.

(roc)